發燒｜2歲孩子不肯吃藥！爸媽轉用塞肛藥退燒　竟令他吐血、血便

一名2歲小朋友一直發燒，但是拒絕口服藥物，家長擔心到孩子一發燒就使用退燒塞劑，在小朋友住院的某天突然吐血、血便，檢查發現是十二指腸潰瘍。



一名2歲小朋友一直發燒，但是拒絕口服藥物，家長擔心到孩子一發燒就使用退燒塞劑。（Canva）

台灣衛生福利部食品藥物管理署副署長王德原說明，小朋友在成長過程難免出現發燒、皮膚癢等小困擾，兒童絕對不是成年人的縮小版，兒童身體器官尚未完全發育，對於藥品吸收、分佈、代謝、排除的反應與成人有所不同，用藥需要特別留心。

在新冠疫情之後，孩童界出現免疫負債，很多小孩因為病毒或細菌感染發燒。台灣林口長庚醫院副院長邱政洵指出，「發燒最重要的是一定要就醫，找出發燒原因」，同時適當退燒是必要的，常見的兒童退燒藥種類有乙醯胺酚、異布洛芬與待克菲納塞劑，但有不少家長都對於使用退燒藥都有錯誤做法。

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邱政洵分享，曾遇過1名2歲的小朋友，研判感染腺病毒，但是過去有被家長強行餵藥的心理陰影，拒絕口服藥物，孩子一直發燒，家長擔心到孩子一發燒就使用退燒塞劑，在小朋友住院的某天突然吐血、血便，檢查發現是十二指腸潰瘍。

「這就是不當使用出現併發症」，邱政洵提醒，吃藥要遵守醫囑，紅、癢、痛、發燒及粘膜出血潰瘍，都可能是過敏反應，有異狀應儘速就醫。另外，當孩子因藥太苦嘔吐，若距離吃藥不到30分鐘，藥物在體內還沒產生作用，就可能需要補吃藥，呼籲善用餵藥工具，不要強行餵藥。

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