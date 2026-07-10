曱甴｜夏天蟑螂太多怎麼消滅？網民熱議10大妙招　肥皂水酒精秒殺

炎炎夏日是許多蚊蟲出沒的季節，尤其是打不死的小強「蟑螂（曱甴）」在夏天特別活躍，怎麼消滅牠們，是眾人非常關注的話題。



想要跟蟑螂死生不復相見？今天就讓《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，一起來看網路熱議的10大滅蟑妙招有哪些，讓你夏天住家能「免慌蟑」！

夏天10大殺蟑螂妙招（DailyView網路溫度計提供）

10. 請蟑螂喝啤酒

蟑螂很喜歡發酵過的食物，而啤酒裡面的營養正是牠的最愛，做法是啤酒罐裡保留1/3的啤酒，放在蟑螂出沒的地方，蟑螂就會跑進啤酒罐裡，導致牠腹部油脂被酒精溶解窒息死亡，是很天然的滅蟑手法。

對此，不少網友表示：

「喝醉的蟑螂」

「醉雞，醉螂」

「喝完的也可以，曾經有把空瓶打開，發現裡面不只十隻蟑螂屍體」

「啤酒成本蠻高~小強真會喝」



延伸閱讀：蟑螂｜捉曱甴不用殺虫水？達人教用一種飲料 自製有入冇出曱甴屋

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9. 使用柑橘類水果皮、白醋水

醋和檸檬、柚子、橘子等柑橘類水果，會散發出蟑螂不喜歡的味道，因此家裡若有檸檬汁、白醋水（白醋1：水1），或柑橘類果皮，都可以噴灑或放置在蟑螂容易出沒的地方，一樣都是很天然的驅蟑劑。

使用過該方法網友分享：

「能不能殺蟑，我不知道，但我擦了之後，蟑螂不來了」

「很多蟲都怕檸檬香茅，我家衣櫃都放檸檬香茅皂驅蟲」

「滿屋子給它檸檬味，小強跑光光」



8. 自製硼酸殺蟑劑

硼酸會影響蟑螂新陳代謝，並腐蝕牠的外骨骼使牠身亡，網路做法一般都是把砂糖、奶粉、麵粉等蟑螂喜愛的食物，與硼酸或硼砂混和，就可以誘拐到蟑螂吃下，甚至能殺光一整個蟑螂窩，堪稱絕佳誘餌。

不過要注意該硼酸對人體有毒，使用上要小心：

「養貓要小心有誤食的可能」

「這東東也可以殺蟑螂」

「硼砂殺蟑螂螞蟻都很有用啊，只是濃度太高會影響吃餌意願」



7. 養貓

別看貓咪外表呆萌可愛，骨子裡其實保有狩獵的本能，對於會動的蟲蟲都很感興趣，經常會帶給奴才不少驚喜，飼主們都會笑說：

「我家養了貓之後，從只看到蟑螂屍體到現在一隻也不剩」

「養一隻貓，我家的貓會吃蟑螂」

「我家兩隻貓只會盯著看然後對牠喵」

「我家的貓貓會等蟑螂變得脆脆的時候吃掉」

「養一隻貓咪從此沒有蟑螂這件事」



6. 潑熱水

因為蟑螂不耐高溫，因此可以使用熱水方式燙死牠，但有不少網友搞不懂熱水定義，表示已經用洗澡熱水了，為何蟑螂還活著？對此，其他網友則表示：

「所謂100度C的熱水跟這個用來洗澡的熱水是不同的」

「100度C的水燙馬上死，完全沒有還手餘地，洗澡水不夠燙」

「熱水要很燙那種，不然會跑掉」

「熱水不是你洗澡那種的，沸騰直接秒殺」



5. 用小蘇打、自製肥皂水

小蘇打粉不只是清潔好夥伴，也是滅蟑好幫手，只要將小蘇打粉與糖混和，當鹼性小蘇打粉進入蟑螂消化道後，牠就會慢慢死亡；另外自製肥皂、泡泡水因含有界面活性劑，可以使蟑螂窒息死，也是一大殺蟑利器。

網友紛紛表示：

「泡泡水可以讓蟑螂窒息，可是你要清掉一灘水」

「肥皂水（我用洗碗精+水）淹死它，真的有用！」

「肥皂水比較好，殺完直接沖掉洗地板」

「買支水槍用來裝肥皂水蟑螂死得快又不會爆漿，還好處理案發現場」

「小蘇打粉效果很不錯」



4. 狂噴酒精

酒精不僅能消毒，還能殺死蟑螂！原理與肥皂、泡泡水雷同，都是讓蟑螂腹部氣孔堵住，進而讓牠窒息死亡，其中以濃度75%~95%的酒精效果最好！另外，酒精也能與搗碎後的大蒜、辣椒混合，撒在蟑螂出沒的地方驅趕牠。

用過此方法的網友都激推：

「我都用酒精噴欸，最多噴五次就不動了」

「75%酒精有效，只是現在酒精有點珍貴」

「酒精最方便！殺死後還能兼消毒周邊，又不會殘留液體，而且死的速度超快」

「酒精超有效，噴下去幾秒鐘就抽搐然後死掉了」



3. 叫媽媽、另一半、長輩處理

對於恐懼蟑螂的人來說，叫他殺蟑螂根本天方夜譚，躲都來不及了，怎麼可能還有勇氣去消滅牠，因此使出呼喊招數最有效！不管是叫阿公阿嬤、爸爸媽媽、另一半，甚至訓練自己小孩等，雖然很廢，但很實用。

許多怕蟑螂的網友都分享：

「我阿嬤可以徒手抓蟑螂」

「我小孩四歲看到蟑螂都一巴掌打下去」

「尖叫叫老公過來KO」

「交個不怕蟑螂的男女朋友」

「男友，還能遠端搖控」

「叫爸爸打」

「男友，除了打蟑螂還可以叫他做很多事情」



2. 拿拖鞋打

正所謂蟑螂怕拖鞋、烏龜怕鐵鎚，蟑螂總是出其不意地出沒，這時哪有時間找殺蟲劑、檸檬水等殺蟑商品，當然是準備好拖鞋給打下去，如此簡單暴力卻能快速解決問題！只不過要近距離靠近蟑螂，且殺完爆開的蟑螂屍水，對不少網友來說可是心理陰影：

「我超怕爆漿」

「覺得踩下去觸感很噁，只敢噴殺蟲劑」

「清理太噁心了，我都用殺蟲劑」

「事實是爆漿還是繼續爬」

「蟑螂很擊敗會在你還沒防禦好的時候飛起來攻擊」



1. 使用市售殺蟲劑

像是使用一點絕、水煙式殺蟲劑、無蟑藥劑等，效果超強，不過畢竟是殺蟲劑，使用上一定要注意安全，避免寵物、小孩誤食吸入，其中以一點絕最受網友推崇：

「真的神物，每年夏天擠一點點，可以撐一整年」

「一點絕殺螞蟻也有用」

「用過心得是小蟑螂滅絕，大蟑螂行動緩慢」

「之前過期的沒丟掉還是有用，一用就三個月看不到蟑螂」

「真的很有效！我沒看到屍體，蟑螂好像會回躲藏的地方才死，其他蟑螂再吃屍體大家一起死翹翹這樣」



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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2020年07月20日至2022年07月19日，共2年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『滅蟑妙招』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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【本文由「網路溫度計DailyView」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】