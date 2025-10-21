遊日注意曱甴出沒｜巨型蟑螂大舉侵福岡　專家：氣候暖化促牠定居

日本九州北部近期頻傳巨型蟑螂目擊事件。這種原產非洲的「棕色蟑螂」是日本最大室內蟑螂品種。專家指，因氣候暖化影響，這物種已成功在包括福岡在內地區紮根下來、繁衍後代，並坦言其族群數量正急遽增長，逐漸改變當地蟑螂生態分布，引發市民與有關部門關注。



福岡市早良區一名61歲男居民描述「今年夏天突然出現沒見過的巨型蟑螂，數量非常驚人！」他說，自7月起,家中廚房、廁所陸續湧入約30隻蟑螂。他發現其中九成體型明顯較大，帶有獨特茶褐色與白色環狀斑紋。經查證後確認其為「美洲蟑螂」，與以往常見品種截然不同。

九州大學博物館專家丸山宗利證實，美洲蟑螂近兩、三年在九州北部「急遽增加且已完全紮根下來」。他分析指，這種蟑螂原本畏懼寒冷，僅能生存在鍋爐室等恆溫場所。但隨着都市暖化與冬季氣溫上升，商業大樓與餐飲店等適宜過冬的棲息範圍大幅擴張，使族群得以快速繁衍。

丸山宗利進一步以氣象數據佐證，稱福岡二月平均最低氣溫已從百年前的攝氏1.24點，攀升至近年的4.92度。氣候暖化不僅延長美洲蟑螂的戶外活動期與繁殖期，更創造利於生存的環境。這使牠們的數量急速增長，勢力範圍已逼近常見的黑胸蟑螂，未來可能更頻繁出現在都會區。