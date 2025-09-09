環紋蟑螂入侵東京！母體可單性繁殖　餐廳愛用這款電器致數量失控

日本東京近年被「環紋蟑螂」大舉入侵！這種蟑螂現在東京的人口密集的地區大量繁殖，當地防蟲專家指因其繁殖力極強致數量增加，令當地餐廳商店大為困擾。而造成繁殖失控的原因，竟是因為雌性蟑螂已能進行「單性繁殖」，加上餐廳普及使用「溫水洗碗機」，大量溫水流入貯水槽，造成高溫潮濕環境，成為環紋蟑螂的安樂窩，數量大爆發。



東京遭「環紋蟑螂」大舉入侵，其中原因涉及餐廳愛用「溫水洗碗機」所致。（影片截圖）

「環紋蟑螂」難以殲滅，一隻蟑螂可吃下大量毒餌，導致毒餌難以有效毒殺整個群體。。（影片截圖）

據日媒報道，日本住家一向最常出現的是大型「黑胸蟑螂」，或者餐廳常見的小型「德國蟑螂」。不過近年「環紋蟑螂」入侵東京成為「第三勢力」，當地害蟲防治專家足立雅表示，環紋蟑螂原本分布於沖繩、九州到西日本，東日本一向相對少見，但近期在東京一家餐廳噴藥除蟑後，發現至少150隻蟑螂屍體。

雌性蟑螂可「單性繁殖」

「環紋蟑螂」辨別特徵是背部有淺色環狀斑紋，其繁殖能力極為驚人，因為母蟑螂未交配也能夠獨自產卵，進行「單性繁殖」，孵化出來的後代全為雌性，持續促成無性繁殖循環。

「環紋蟑螂」繁殖快又難殲滅，對餐廳商戶造成困擾。（網上圖片）

餐廳普及使用「溫水洗碗機」成禍根

足立雅續稱，讓「環紋蟑螂」在東日本急速繁殖的另一原因，是餐廳普遍使用「溫水洗碗機」。大樓地下的貯水槽用來暫時儲存洗衣機或廁所排出的污水，近年餐飲店使用這類洗碗機後，大量溫水會流入貯水槽，高溫潮濕的環境有助「環紋蟑螂」繁殖，牠們從貯水槽裂縫穿過牆壁進入天花板夾層，再透過燈糟縫隙爬進室內，蟑螂極速繁殖令當地市民大受困擾。

「環紋蟑螂」難以殲滅，因其體型巨大、食量驚人，一隻蟑螂可吃下大量毒餌，導致毒餌難以有效毒殺整個群體。