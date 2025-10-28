港鐵女童帶電動蟑螂！網民封「最強武器」　驚歎：怕她愛上真曱甴

蟑螂是不少人的「天敵」，許多人碰上「小強」都退避三舍。然而，最近1名港媽在社交平台發文，稱其就讀小學二年級的女兒「最心愛嘅玩具」竟是電動假蟑螂，樓主又分享照片，顯示女兒在乘搭港鐵，手中還拿着其玩具蟑螂，引來大批網民爆笑回應，有人稱「最強武器，想要」，又表示「勁！從小訓練，阿女好叻」，不過有人表示擔心「只怕佢會愛上真曱甴」。



1名港媽在社交平台發文，稱其就讀小學二年級的女兒「最心愛嘅玩具」竟是電動假蟑螂。（beme.beabnormal@Threads）

假電動蟑螂成女兒「最心愛玩具」

該名港媽在社交平台Threads上分享，表示她女兒就讀小學二年級，年紀雖小，但愛好非常獨特，「搭地鐵拎住佢最心愛嘅玩具」，而據照片顯示，原來她女兒最愛的玩具是電動蟑螂玩具，相中可見其女兒還在乘搭港鐵時，一手拿着非常逼真的假「小強」，淡定地站在港鐵車廂內。

樓主又分享照片，顯示女兒在乘搭港鐵，手中還拿着其玩具蟑螂，引來大批網民爆笑回應。（beme.beabnormal@Threads）

網民讚：人中之龍與鳳

港媽在帖文留言，形容該蟑螂玩具並非遙控，而是啟動開關後會自行「亂行」，非常有趣。

樓主的分享引來大批網民爆笑，並指女童很勇敢，從小就培養以長大後不會害怕蟑螂，「最強武器，想要」、「隻小強做得好真」、「有冇人被嚇？」、「一看這個玩具，小女將來一定是人中之龍與鳳，請好好看顧她」、「長大一定是屠龍高手」、「第時一定好勁，見到真嘅都唔會大叫」、「如果當年我阿媽畀呢個做玩具，我咪唔使而家勁驚曱甴囉」、「我以為呢隻係咩新品種」。

（Threads@beme.beabnormal）