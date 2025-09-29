曱甴｜別為通風將家門大開！3大「生活壞手勢」等同歡迎蟑螂光臨

蟑螂不僅嚇人，還可能傳播病菌，是許多人最不想在家中看到的「不速之客」。但你知道哪些居家環境最容易吸引蟑螂嗎？日本清潔專家提醒，紙箱、植物、門縫等常見細節，若處理不當就會變成蟑螂溫床。對此，日媒《benesse》採訪了從事居家清潔工作的專業清潔師土井惠子為大家解答。據說，專業的居家清潔人員只需瞧一眼，就能判斷這間房子是否容易出現蟑螂。



專家示警：容易出現蟑螂的3種居家環境

土井表示，如果清潔不到位，蟑螂就很容易現身，而所謂的打掃，其中其實還有幾個關鍵重點，其中，因蟑螂喜歡溫暖又狹窄的地方，而紙箱正好提供了這樣的居住環境，所以「紙箱過多」會讓蟑螂特別容易出現，且紙箱本身也可能成為蟑螂的食物來源，若家中經常堆積紙箱沒丟，需要特別注意。

除紙箱外，土井也指出，家中若有觀葉植物，也會吸引蟑螂，因盆栽中的植物需要定期澆水，環境中常保濕潤，而這正是蟑螂偏好的條件，肥料也可能成為牠們的食物來源，甚至還會在土裡產卵，導致數量暴增。

土井建議，可以改擺放假植物，或是定期檢查花盆底部，盡量不要讓肥料長時間留在土面上。

除此，蟑螂也會從門口進來，若家裏經常為了通風或防暑而長時間開着玄關門，也很容易吸引蟑螂。而若是裝有郵件投遞口的門型，更需特別注意，因信件從門縫插進來時，會產生空隙，讓蟑螂有機可乘。

土井建議，務必確保紗窗有妥善關閉，並避免有任何縫隙。因為蟑螂只需要幾毫米的空隙就能鑽進家中。

土井表示，自己在接某些清潔訂單時，就知道一定有蟑螂，最典型的例子為「垃圾屋」，通常地板都被垃圾覆蓋，看不到地面，有時甚至會出現「蟑螂塔」，就是一堆蟑螂聚集在垃圾上，數量多到像一座小山一樣。土井也指出，只要家中習慣不定期丟垃圾、經常堆積廢棄物，蟑螂出現的機率也會大大增加。

不過，公寓三樓以上比較少見蟑螂出沒，但也須提防，土井建議，蟑螂喜歡陰暗潮濕的環境，所以白天不妨打開窗簾，保持通風，也能達到一定的防蟑效果，並勤快打掃。

