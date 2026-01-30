新年送禮攻略2026｜拜年賀年禮物推薦！健康美顏營養補充品個個啱

新年送禮攻略2026｜新年送禮是每年必做的習俗，而除了禮物本身的價值，亦包含送禮人的祝福和心意。如果怕普通賀年糖果禮盒會被嫌老套，不如今年選擇送贈應節又健康的禮物，既實用又有意義，能體現自己的誠意之餘，又可以使長輩或情人的父母高興並留下好印象。小編從各類營養補充品、健康食品、美容產品中為大家盤點了一些必搶送禮佳品，讓大家新年保持健康與貌美！



賀年營養補充品推薦—針對繁忙香港人！

白腎豆萃取物—阻隔澱粉神器

香港人平日工作繁忙，回家已是深夜，難以建立恆常運動習慣，三餐外食居多，必然會接觸高碳水化合物的食物，加上農曆新年假期各種賀年食品不止油炸也含高澱粉，例如各類年糕（年糕、蘿蔔糕、芋頭糕、馬蹄糕、發糕）、煎炸油器（角仔、笑口棗、芋蝦、糖冬瓜/蓮子）、甚至盆菜中的芡汁也是澱粉滿滿。澱粉雖然是人體能量的主要來源，但對於活動量相對較少的香港打工仔來說，攝取過量往往會變成身體的負擔，引發脂肪堆積，增加心血管疾病的風險。留意白腎豆不可生食，最好選擇坊間萃取物膠囊服用較為安全及方便，而腸胃功能比較弱或較為敏感的人、備孕期間的女性都應避免服用。

新年時候攝取白腎豆就是最佳時機—白腎豆被譽為澱粉愛好者的「最強防盾」，能有效干擾腸道中澱粉酶分解複合碳水化合物的過程。當進食白飯、麵條等高澱粉食物時，白腎豆萃取物能阻止部份澱粉轉化為可被腸道吸收的小分子醣類，從而降低熱量的實際攝取量並平緩餐後血糖的劇烈波動。這對於難以戒掉澱粉、卻又想管理體重的香港人而言，不僅能有效減輕大餐後的身體負擔。

靈芝—爆肝救星

提到靈芝，在香港人的心中是補藥之最！所以不論是為了保養身體還是送禮給長輩，靈芝總是得體且大氣的選擇。首先靈芝是對抗都市慢性疲勞好幫手，它富含的靈芝多醣體能激活免疫細胞有關，築起健康防火牆，有效減少感冒傷風的侵襲；其次三萜類化合物則具備卓越的安神功效，能紓緩因工作壓力導致的神經緊張與失眠，幫助大腦在有限的休息時間內進入深度睡眠以恢復體能。

此外針對香港人常見的熬夜傷肝問題，靈芝能發揮顯著的保肝排毒作用，減輕肝臟氧化損傷並改善氣色，讓大家即便在忙碌的生活中，依然能維持穩定的精力和對抗衰老的體質，是全方位守護健康的天然後盾。

葉黃素 + 粟米黃素—護眼法寶

我們不管是上班還是在家，眼晴超過八小時也是在盯着數碼產品的螢幕，螢幕發出的藍光能穿透角膜與晶狀體，直達底部的視網膜黃斑部，增加患上黃斑部病變的風險。葉黃素與粟米黃素是守護眼睛的天然藍光過濾鏡，這兩大類胡蘿蔔素能精準地聚集在視網膜的黃斑部，建立起一道物理性的藍光防護網，有效中和因長時間直視螢幕所產生的自由基，並阻隔高能量藍光對視網膜細胞的氧化傷害，緩解因長期盯著螢幕而引發的眼乾、眼澀及視覺疲勞，更能協助降低因環境光污染及電子產品過度使用而導致的早發性黃斑病變風險，在新年假期躺著滑手機的時間變多，維持視力健康的重要性不容忽視。

拜年健康賀禮必備—跟着最新食物金字塔走！

最新版美國飲食指南於2026年1月7日正式公佈，以「倒金字塔」形式呈現。（《美國人飲食指南》截圖）

即飲蛋白質—幫助肌肉生長

賀禮不想又送甜膩的朱古力與曲奇，可以試試新意思—即飲蛋白質！根據由美國衛生與公眾服務部及農業部聯合發布新版飲食指南，最上方的是蛋白質、乳製品、蔬果、健康脂肪，底層則為全穀類。意味著要優先攝取足量的蛋白質和不同種類的蔬果，其次選擇吃全穀類減少精製碳水，然而在飲食上, 一般人難以攝取足夠蛋白質，餐廳菜單大多以高碳水化合物為主，蛋白質往往只是一塊肉扒甚至只是數片肉片，市面上現時推出了不少種類的即飲蛋白質，例如蛋白質奶昔、即沖蛋白粉等，可以快速補充蛋白質。從皮膚、指甲、頭髮，到內臟器官和肌肉，全都由蛋白質構成, 是維持生命運行的核心燃料，配合重訓運動更有助肌肉生長！

混合堅果—荷爾蒙及細胞膜原料

混合堅果是賀年全盒最應備有的優質食物，因為堅果提供了豐富的單元不飽和脂肪酸 及多元不飽和脂肪酸 ，尤其是核桃中富含的 Omega-3 植物來源。對於經常外食、飲食偏向高油高鹽的香港人而言，這些健康脂肪能有效協助降低體內的「壞」膽固醇 ，守護心血管健康。同時，大腦約有 60% 是由脂肪構成的，堅果中的優質油脂能支持神經細胞通訊，幫助大腦維持思路清晰、提升專注力並對抗大腦疲勞。相比起充滿反式脂肪的餅乾或含糖果，適量攝取混合堅果能提供持久的飽腹感，減低對其他高熱量食物的渴望。

南非博士茶—解膩兼強力抗氧化

在農曆新年這個充滿各式油膩糕點的佳節，南非博士茶是香港人的解膩救星。面對盆菜、炸煎堆或臘味蘿蔔糕等高油、高熱量的美食，這款茶飲不含單寧酸且性質溫和，能有效紓緩餐後的胃部飽脹感，且低草酸的特性讓它比一般濃茶更不傷胃。此外，博士茶完全不含咖啡因，對於新年期間忙於探親拜年、甚至通宵打麻雀消遣的香港人來說，深夜飲用亦不會引發失眠，反而有助放鬆神經、提升睡眠質素。配合其豐富的抗氧化成份，它能協助對抗節日期間因熬夜與高糖飲食帶來的身體發炎與皮膚暗沉，讓大家在長假後依然神清氣爽地迎接開工日。

美顏成份精選—外用內服雙管齊下！

透明質酸—強效保濕

透明質酸是人體天然存在的超強補水成份，能攜帶自身重量千倍的水分，對於維持皮膚組織潤滑與皮膚豐盈至關重要。透明質酸的外用與內服的功效區別主要在於外敷產品如精華液或面膜主要作用於皮膚表層，透過在角質層建立一道鎖水屏障，即時撫平因乾燥引起的細紋並提升視覺上的飽滿度，屬於即時性表面補水；而內服補充品則經由腸道吸收進入全身循環，將透明質酸輸送到真皮層與關節組織，從源頭增加基質含水量，達到更長效的深層保濕，並同時兼顧眼睛濕潤與關節潤滑。

膠原蛋白—保持皮膚彈性

膠原蛋白是撐起皮膚飽滿度的結構性蛋白質，負責維持肌膚的彈性、緊緻度與減少皺紋形成。其外敷膠原蛋白面霜或面膜主要功能像是一種保濕劑，在皮膚表面形成一層鎖水膜，讓觸感即時變得平滑細緻；服用水解的小分子膠原蛋白胜肽產品則能透過消化系統進入血液循環，並輸送到真皮層的纖維母細胞，誘導身體自行合成新的膠原蛋白，由內而外地支撐起皮膚結構，並同步強化指甲、頭髮與關節健康，達到長遠的抗衰老效果。

維他命C—對抗暗沉

維他命 C 不單是具備強效抗氧化力以對抗暗沉，更是合成膠原蛋白不可或缺的關鍵輔助成份。外用維他命 C精華用於皮膚表面來抑制黑色素生成、淡化色斑，並中和紫外線與空氣污染帶來的自由基傷害，有即時提亮與祛斑的功能；而內服維他命C補充品功能則不可透過體內循環為全身提供穩定原料，確保膠原蛋白工廠能順利運作，從源頭維持皮膚的結構彈性與修復力。對於經常熬夜、面色容易發黃的香港人來說，維他命 C 能確保肌膚在壓力下依然由內而外散發光澤。