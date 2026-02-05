2026馬年大掃除｜除夕前必棄8大物品！廚房留這樣東西恐破財

農曆新年將至，正所謂「年廿八，洗邋遢」，進行大掃除一是為家居衛生，還有辭舊迎新、提升來年運勢之意。台灣玄學家小孟老師日前就提醒，在迎接2026馬年之前，家中有8樣東西必須在除夕前丟棄，否則隨時影響財運、健康，甚至招來小人！想在馬年「立馬搶錢」、好運連連，即睇以下大掃除必棄清單！

1. 廚房壞電器：恐致嚴重破財

小孟老師強調，廚房在風水上對應著「財庫」。在古代以物易物的年代，食物就是財富，因此廚房即財位。如果廚房內堆放了壞掉不用的電器或煮食用品，不僅佔空間，更象徵財庫破損。若不趕快丟掉，新一年恐怕會面臨破財危機，錢財有入無出。

2. 破裂玻璃：招小人、識人不清

家中的鏡子、窗戶或玻璃杯若有裂痕或缺角，必須馬上更換。小孟老師指出，透過碎裂的玻璃看東西會變形，寓意著「視人不清」，容易在人際關係上判斷錯誤，進而在新一年招惹小人陷害，得不償失。

3. 不亮的燈膽：前途無光

小孟老師建議要檢查家裡的燈具，變暗或閃爍的電燈膽一定要盡快更換。燈光代表著家人的運勢與視力，如果燈光昏暗不明，不僅象徵住戶的人生前景黯淡無光，可能影響個人的視力健康。

4. 枯萎盆栽：愛情事業「食白果」

家裡有種植植物的朋友要注意，枯掉的盆栽或發黃的樹葉必須立刻清走。小孟老師警告，枯木代表生機斷絕，若不處理，將直接影響住在屋內的人的「開花結果」運勢。無論是事業上的衝刺，還是愛情上的桃花，都可能像枯枝一樣無法開花，最終徒勞無功。

5. 蟲蛀家具：傷筋骨

檢查家中的木製桌椅，若發現被白蟻或蛀蟲咬蝕的痕跡，建議盡快修理或直接丟棄。在風水學上，家具象徵著居住者的「骨頭」。若家具被蛀蝕，寓意新的一年筋骨健康容易受損，或者出現相關的健康問題。

6. 乾涸魚缸：影響肺部健康

家中有造景魚缸但已經沒有養魚？小孟老師提醒，若魚缸內只剩水卻沒有魚，最好將水抽乾，甚至將魚缸收起。這種「死水」若長期擺放，不僅影響運勢，更會對應到身體的肺部健康，容易引起呼吸道問題。

7. 廁所舊物：晦氣聚集

廁所是家中晦氣最重的地方。舊毛巾、用太久的馬桶刷，都容易滋生細菌並積聚晦氣。新年前最好全套換新，否則這些晦氣長期滯留，直接影響到家人的健康運。

8. 發霉衣物：霉運纏身

最後一樣絕對不能留的，就是發霉的衣物。小孟老師解釋，黴菌菌絲極難徹底清洗，若捨不得丟棄，穿在身上就等於將「霉運」穿著走。這不僅會讓你「走霉運」，這股衰氣更會帶到下一年，影響整整一年的運勢發展。

其實大掃除不單只是清理家中垃圾，更是能夠淨化磁場。小孟老師最後也祝福大家，趁著新年前做好「斷捨離」，將上述8樣衰氣舊物通通丟掉，在2026馬年就能馬不停蹄地搶錢，財源滾滾進家門！

