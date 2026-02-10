2026馬年見家長攻略　5大入屋必勝術　高EQ化解查家宅+送禮Tips

農曆新年除要應付自家親戚的熱情問候，最令人緊張的環節，莫過於到另一半家中拜年。見家長等同打機打大佬，要在短短數小時內從陌生人變「自己人」，少啲EQ都搞唔掂！



究竟如何才能在對方父母心中展現自己絕世好男/女友的一面，顯得從容不迫又大方得體？其實只要掌握幾個心理關鍵位，就能輕鬆避開地雷。《開罐》為大家整理了5大「入屋」全方位攻略，由衣著打扮、應對刁鑽提問到送禮哲學一一拆解，助你展現高情商與好家教，順利贏得長輩歡心，開心過肥年！

《飯氣攻心》劇照

1. 視覺攻略 舒適感為先

雖說現在很多長輩都很開明，但畢竟是初次見面，未摸清對方口味前，打一張安全牌永遠最穩陣。與其冒險挑戰前衛穿搭，不如先營造好眼緣。

除非對方父母是潮人，否則首次見家長，男士穿著整潔的恤衫長褲最為穩妥，女士則可選大方得體的連身裙或有袖上衣。不妨在穿搭中加入一點小心機，例如搭配米白、粉紅或暗紅色的單品，既迎合新年的喜慶氛圍，又能營造出溫柔親切的視覺效果，未開口先贏第一印象分。不過要記住化妝勿過濃，成個樣畫出來未必人人接受到，而且香水最好勿噴，以防長輩有鼻敏感。

2. 餐桌禮儀戰 拒絕做隱形人

飯桌往往是見家長的「主戰場」，亦是展現你人情世故的最佳時機。食飯時切忌全程只顧低頭扒飯、瘋狂碌手機，把自己變成需要被照顧的「巨嬰」。試著做個「主動型玩家」，開飯前幫手拿碗筷是基本動作，更可以適時為長輩夾餸添茶。看似微不足道的舉動，在長輩眼中卻是懂得尊重與照顧他人的強力加分項，遠比口頭上的恭維更有力。

當然，平日不習慣照顧別人的你，做不到也好難勉強，但食飯勿飛象過河、夾雞第一時間夾走雞髀、食飯食到「嘖嘖」聲都是基本禮貌，切記勿犯。

《愛回家之開心速遞》劇照

3. 高EQ化解「查家宅」 問題

面對「人工多少」、「何時買樓」這類令人窒息的「查家宅」提問，硬碰硬或支吾以對只會讓氣氛更尷尬，但首次見面對方父母在呢個問題上旁敲側擊難以避免。建議善用「顧家」的人設巧妙化解，例如回答「扣除給家裡的家用和儲蓄後，每個月都夠用」，既不透露具體數字，又暗示了你有孝心與理財觀念。

4. 相處邊界感 拒做連體嬰

雖然你與伴侶正處於熱戀期，但在長輩面前上演過度親密的「連體嬰」戲碼，有時難免會讓在場人士感到尷尬。最得體的做法是保持適當的肢體距離，改用言語來「低調放閃」。不妨在言談間不經意地提及伴侶的優點，或分享兩人互相扶持的生活點滴，這樣既能展現感情穩定，又顯得大方得體，讓長輩覺得你們是能夠互相照顧的一對。

《飯氣攻心》劇照

5. 切忌兩手空空 避開回禮壓力

來到最後亦是最重要的一關——送禮。兩手空空上門當然是大忌，但送禮這門學問，重點在於「剛剛好」。過於昂貴的禮物如名錶或珠寶首飾，有時反而會給長輩帶去回禮壓力，甚至擔心你你亂使錢，會弄巧反拙。最理想的禮物，應該是既實用又能表達心意，讓長輩覺得你「識做」。

既然心法已通，但站在貨架前依然毫無頭緒？講心之外都要講金，其實這份「見面禮」講求的是體面，初次見家長捉緊 $500至$1000這個安全區最穩陣，既不失禮又不會讓荷包元氣大傷。

《飯氣攻心》劇照

1. 精選水果禮盒

如果真的毫無頭緒，高品質水果絕對是不錯的。送生果不是老土，象徵「豐收」和「甜蜜」，既是健康的選擇，又富有新年的喜慶氣息，全家人都適合。但要記得挑選果皮光鮮、無碰撞痕跡的「靚果」，並一定要選有精美紙盒包裝的款式，拿出來大方得體，即時加分。

2. 滋補食材

長輩們對健康越來越重視。送上高品質的補品或海味，寓意祝願對方「健康長壽」，這份尊重長輩一定收得到。品質好的海味或滋陰養顏的燕窩、靈芝或人參禮盒。這類禮物自帶高級感，最適合用來表達對長輩身體健康的關懷。

3. 傳統與節日食品

新年最講究氣氛，送一些符合長輩口味的傳統食品，既有節日感又不易出錯。或者可以考慮精選手工蛋卷、傳統糖果盒或堅果禮盒。堅果健康又好咬口，糖果則寓意生活甜蜜，大家圍在一起剝花生食糖，氣氛最熱鬧。

4. 茶葉與文化禮品

如果對方長輩比較文雅，或者有品茗習慣，送這類禮物能突顯你的文化修養和對他們的尊重。若知道長輩喜好，還可考慮精美書法作品、傳統藝術擺設，甚至是富有質感的手作陶瓷或布藝品。這類禮物帶有手工藝的溫度，顯得你別具心思。

5. 小型按摩/健康家電儀器

長輩平日操勞，少不免會腰酸背痛。比起傳統大件的按摩椅，送一些操作簡單、輕便的健康家電，讓他們隨時隨地鬆一鬆，絕對是體貼之選。重點要選操作簡單及輕便的款式，例如頸椎按摩儀、迷你按摩槍或智能熱敷腰帶，在家中隨時隨地用得著，讓長輩在日常生活中都能感受到你的孝心。