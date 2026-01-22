新年送禮｜十大高年份威士忌品牌　第1名封「酒王」送人最體面

新年、過年送禮怎麼挑？皇家禮炮、百富、麥卡倫、約翰走路等品牌備受討論。不少人會特別注意年份、風味與收藏價值，只要抓對重點，一瓶好酒就能體面又不踩雷。



年節將至，除了大掃除和辦年貨，「送禮」也是一場硬仗。手上提著禮盒，面對長輩、親友或主管時，總會擔心這份心意能不能替自己撐住場面、展現足夠的份量；畢竟，年節禮物得讓收禮者一眼就感受到用心。

而在眾多選擇裡，威士忌始終是最能撐場的經典禮物。一瓶沉穩的琥珀色佳釀搭配質感出色的禮盒包裝，不僅體面，也自帶故事與氛圍，是展現品味的代表性選擇。尤其21年以上的高年份威士忌，更象徵時間累積與成熟風味，稀有度高、辨識度強，不論收藏或品飲都深受歡迎，用於年節送禮更能展現份量感與面子。

為了替年節送禮挑選困難症找出解方，《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點十大網友好評高年份威士忌品牌，帶你一次掌握最值得入手的年節風雲酒款。

只要抓對重點，送出的一瓶好酒就能體面又不踩雷。（示意圖/unsplash@arobj）

來看看十大網友好評的高年份威士忌品牌：

No.1 皇家禮炮 ROYAL SALUTE

有著「威士忌之王」美名的皇家禮炮，向來以高年份起點以及完整風味版圖奠定其不可撼動的位置。品牌源於英國女王伊利沙伯二世（Elizabeth II）加冕典禮，並以象徵最高禮遇的「21響禮砲」為靈感，只選用21年以上的酒液進行調和，逐步建立其高年份、高規格的市場領銜者形象，網友表示：

「拿來送禮很氣派」

「皇家禮炮21年就調和威士忌來說算滿好喝的」

「皇家禮炮體面包裝也好看」



全新推出的「皇家禮炮21年駿馬光躍年節限定版」禮盒，延續品牌節慶設計語彙，並加入牡丹、仙鶴、燈籠、炮竹與煙火等東方吉祥意象構築視覺畫面，象徵富貴、長壽與團聚等含意。沉穩大器的配色如同為新年落下一幅儀式感祝福，使禮盒未開封便已盡顯心意。

同時登場的台灣限定、全球首發「皇家禮炮21年王者之鑽迷你酒年節限定」禮盒，以更突破性的的方式詮釋品牌創新之作！首次採用透明瓶身、折射出酒液近乎鑽石般的光澤，調和多款超過21年的高年份穀物威士忌，並包含已消逝的鄧巴頓酒廠原酒，風味走向柔和細緻，香草、焦糖、蜂蜜交織甜梨與杏仁餅乾層次，尾韻綿長。禮盒收錄700ml與50ml迷你酒各一，因限量推出，在收藏族群間引發關注。

兩款禮盒分別呈現品牌的經典底蘊與設計巧思，相當適合在年節這種講究體面與心意的時刻，用「皇室般規格」獻上最大祝福。

No.2 麥卡倫 THE MACALLAN

麥卡倫在單一麥芽威士忌領域中具代表性，其中一大特色是對橡木桶來源與品質的高度投入。他們建立自家雪莉桶，讓酒液在長期熟成中形成穩定的風味基調，有網友認為：

「麥卡倫還是雪莉經典」

「麥卡倫雪莉口味亞洲人的最愛」



高年份麥卡倫由於價格偏高，多用於收藏或正式場合贈禮，其辨識度與稀有度讓收禮者易於感受其中份量。在網友討論中，「麥卡倫臻彩系列」同樣備受關注，以天然酒色與雪莉桶熟成為核心，選用赫雷斯頂級雪莉酒潤桶。其中21年風味層次豐富，熱帶水果、咖啡、榛果與黑巧克力香橙交織，酒色呈古銅調，並以淡雅橡木禮盒襯托，是兼具收藏性與禮儀感的質感之選。

No.3 波摩 Bowmore

波摩（Bowmore）創立於1779年，是艾雷島歷史最悠久的持牌酒廠之一。其酒窖鄰近海岸，長年受到海風、濕度與泥煤煙燻影響，形成帶有海潮氣息與泥煤特質的風味輪廓。

在這些年份較長的版本中，泥煤煙燻調性與果香、蜂蜜等甜感通常更為融合，酒體也呈現相對深層的結構與複雜度。類型上，多被視為適合欣賞艾雷島風格、且偏好層次感飲者的選擇。此外，波摩曾因送禮話題受到媒體關注。2025年黃仁勳返台時，曾以Bowmore 30年作為生日禮物贈與張忠謀，也使這款酒再次受到討論，反映其在高年份威士忌市場中的能見度。

No.4 百富 THE BALVENIE

被視為威士忌世界中的手工藝者的百富，以獨特的五大手工工藝著稱，包括自種大麥、地板翻麥、銅器蒸餾、製桶技藝，以及由榮譽品牌大使、前任首席調酒師大衛・史都華（David Stewart）與現任首席調酒師凱西・麥肯尼（Kelsey McKechnie）親自監督的釀製流程。這份「慢工出細活」的哲學，在陳年酒款中展現得尤為明顯。

在多款陳年酒之中，21年波特桶為較具代表性的酒款之一。酒液歷經多年熟成後，再轉入葡萄牙波特酒桶進行二次熟成；調酒師會定期確認桶中變化，讓果香、甜感與酒體層次維持適度平衡。自1996年推出以來，這款作品常出現在國際競賽屢獲獎項，也成為不少消費者認識百富陳年酒款的重要參考之一。網友表示：「送禮保險牌就是禮炮，或是百富這些大牌子。」

No.5 約翰走路 JOHNNIE WALKER

Keep Walking不斷向前邁進的精神，是這個品牌最鮮明的核心識別。經典的邁步紳士符號象徵進取、自信與全球視野，也讓它在市場始終占有一席之地，送禮時更添上一層祝福意涵，彷彿在說：「新的一年，我們一起向前走。」

在眾多酒款中，不少網友也會提到XR系列，其中XR21靈感源自首席調和師Sir Alexander Walker II的親筆手稿，以獨創的「三維立體工藝」調和而成，從消逝酒廠的珍稀酒液、21年以上的單一麥芽，到最終的立體結構調和，使酒體展現絲綢般滑順與深度層次。官方亦提供瓶身刻字服務，能將祝福化為專屬印記，使其成為更具儀式感的贈禮之選，網友認為：「給長輩送禮就選XR21，瓶子大氣、年份也好看。」

No.6 百齡罈 Ballantine's

品牌創辦歷史可追溯至19世紀初的百齡罈，近兩世紀以來體現了品牌創辦人喬治・百齡罈（George Ballantine）對製酒工藝的極致追求。品牌自1938年獲頒英國皇室榮譽徽章，至今仍將此徽章保留在每一瓶酒瓶包裝上，其中旗幟上的拉丁文「Amicus Humani Generis」，意即所有人的朋友，更清楚定位百齡罈平實親民的形象。

在高年份威士忌市場中，百齡罈21年以調和高比例歐洲雪莉桶，帶來深邃豐富的層次及圓潤滑順的口感，而深受台灣消費者青睞。它的香氣帶有馥郁的蜂蜜甜香及淡淡的燉蘋果與花朵芬芳，入口柔順，醇厚甜美中散發桂圓及黑糖的溫潤口感並夾帶一絲細緻的木質煙燻層次，尾韻則留下一抹果香，風味細膩而耐人尋味，網友讚嘆表示：「覺得喝下去之前，光是聞到它的香味就醉了！」售價約落在中段價位帶，平易近人的口感與價格，相當適合獻給追求經典、品味內斂的長輩，或在年節聚會的餐桌上，帶上一瓶與至親好友分享。

No.7 格蘭菲迪 Glenfiddich

作為全球最暢銷的單一麥芽威士忌品牌之一，格蘭菲迪不僅敢於創新，更敢於成為第一個在全球推廣單一麥芽的先驅。其酒款帶有標誌性的新鮮果香，同時保有豐富的麥芽風味，是一種既經典又充滿現代感的風格，網友分享：「菲迪21年除了明顯的果香外，到中尾韻的地方還有一點木質調的感覺。」

品牌聲量於2024年10月曾被內容創作者帶動，擁有6.7萬名追蹤者的粉專《M8喝酒老實說》提到，在格蘭父子旗下，百富以波本桶見長，格蘭菲迪則以雪莉系列累積深厚口碑，從天使雪莉12年到雪莉之王22年都有亮眼表現。他亦分享曾在酒展喝到酒廠帶回的單桶雪莉原酒，驚艷程度讓他直呼：「舌頭都要掉下來。」也因此意外帶起一波聲量高峰。

No.8 高登麥克菲爾 Gordon & Macphai

蘇格蘭獨立裝瓶廠（Independent Bottlers,IB）向來是威士忌愛好者探索風格與稀有酒款的秘境。他們不自行蒸餾，而是購入各酒廠原酒，再以自身的熟成理念與選桶眼光重新詮釋，使酒體呈現更鮮明而獨特的個性。

其中，高登麥克菲爾（G&M）是蘇格蘭歷史最悠久的獨立裝瓶廠之一；其對高年份原酒的選桶眼光與長期熟成能力，能將不同酒廠的烈酒熟成出獨特風味，使「行家首選」、「私人典藏」等系列備受推崇，也常見市面難覓年份遠超21年的珍稀酒款。

G&M除了是贈禮的亮眼選擇，也常被愛好者視為犒賞自己的珍藏。本次聲量高峰則源自孫協志分享，他以一1978年入桶、熟成43年、全球限量365支的私人典藏系列犒賞自己並作為生日紀念酒款；貼文曝光後，粉絲留言大讚：

「好有意義的一瓶酒」

「好酒值得珍藏，何況是用自己的年份酒犒賞自己」



No.9 雅柏艾雷 Ardbeg

煙燻、泥煤、焦糖化木質調向來不是人人能接受，但懂它的人往往一試便深陷其中。被譽為艾雷島泥煤三巨頭之一的雅柏艾雷，在網友口中也常被稱為「阿貝」，其迷人之處並不在於單純的濃烈，而是煙燻、海鹽、草本與焦糖氣息之間的精妙平衡，形成極具辨識度的個性風格，相當適合個性鮮明的收藏型朋友。

雖然阿貝的特點之一是不常標示年份，但少量釋出的高年份酒款，如2000年代初期的Ardbeg 21 Year Old，或Ardbeg Vintage Y2K，展現了泥煤在長期熟成後的另一種成熟形態；歲月讓煙燻與鹹香變得更圓潤細膩，並交織太妃糖、薄荷與深層木質香料等，形成層層堆疊、風味深邃的經典印象。

No.10 格蘭花格 Glenfarclas

身為蘇格蘭少數仍堅持家族獨立經營的酒廠，格蘭花格自1836年創立以來，歷經六代傳承，始終以「雪莉工藝、家族精神」為核心價值。酒廠座落於班凌尼斯山山腳下，因泉水純淨、氣候穩定與地勢得宜，而擁有「青翠草原之谷」的美名，這片土地的氣息，也深深烙印在它的酒液之中。

格蘭花格的風味魅力不僅來自清澈水源與大麥，更來自一種難得的、帶著老派氣質的堅持。他們仍使用傳統直火蒸餾法、維持地舖式倉儲，並親自挑選高品質Oloroso雪莉桶作為熟成基礎。

在格蘭花格近兩年的網路討論中，25年酒款經常被提及。其以層次豐富、風味細緻著稱，常被視為自飲與送禮皆適合的選擇。香氣層次以橘果醬、蜂蜜為基調，搭配現磨咖啡、雪莉酒與堅果氣息，尾韻帶有輕柔的橡木丹寧。口感飽滿圓潤，後段延伸出黑巧克力與淡淡煙燻調，整體風味深沉而持久。網友稱讚：「25年的巧克力、柑橘味還是不錯的。」

十大網友好評高年份威士忌品牌（網路溫度計DailyView提供）

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2023年12月11日至2025年12月10日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



