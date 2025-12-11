日本占卜2026年「星座+血型+生肖」運勢排行榜　1星座全年行衰運

撰文：奶茶妹
2026年是充滿奔騰活力的馬年，預示著將是熱情高漲和顯著成長的一年。日本占卜專家盤點出2026年「十二星座+血型+生肖」運勢排行榜，總共有576個組合，究竟有哪些組合能夠抓住最強運勢呢？一起來看看吧！

由日本占卜店「池袋占い館セレーネ」所盤點的2026年「十二星座+血型+生肖」運勢排行榜結果已經出爐，首先公佈明年運勢TOP10的組合：

2026年「十二星座+血型+生肖」運勢排行榜TOP10

第10名 水瓶座 + AB + 羊

第9名 天蠍座 + A + 虎

第8名 天蠍座 + AB + 狗

第7名 巨蟹座 + A + 羊

第6名 天蠍座 + B + 羊

第5名 巨蟹座 + AB + 虎

第4名 巨蟹座 + AB + 羊

第3名 天蠍座 + AB + 虎

第2名 天蠍座 + A + 羊

第1名 天蠍座 + AB + 羊

（占い館セレーネ公式チャンネル@YouTube）

2026年「十二星座+血型+生肖」運勢排行榜：白羊座

第136名 白羊座 + AB + 羊

第167名 白羊座 + AB + 虎

第169名 白羊座 + A + 羊

第206名 白羊座 + A + 虎

第207名 白羊座 + AB + 狗

第209名 白羊座 + B + 羊

第247名 白羊座 + AB + 蛇

第250名 白羊座 + O + 羊

第260名 白羊座 + B + 虎

第262名 白羊座 + A + 狗

第295名 白羊座 + B + 狗

第298名 白羊座 + AB + 兔

第315名 白羊座 + O + 虎

第317名 白羊座 + A + 蛇

第338名 白羊座 + O + 狗

第365名 白羊座 + B + 蛇

第367名 白羊座 + AB + 龍

第368名 白羊座 + A + 兔

第385名 白羊座 + B + 兔

第392名 白羊座 + A + 龍

第401名 白羊座 + AB + 馬

第407名 白羊座 + O + 蛇

第423名 白羊座 + A + 馬

第427名 白羊座 + O + 兔

第439名 白羊座 + AB + 牛

第441名 白羊座 + B + 龍

第453名 白羊座 + B + 馬

第466名 白羊座 + AB + 豬

第473名 白羊座 + A + 牛

第475名 白羊座 + O + 龍

第481名 白羊座 + B + 牛

第482名 白羊座 + O + 馬

第495名 白羊座 + AB + 猴

第515名 白羊座 + A + 猴

第519名 白羊座 + AB + 雞

第520名 白羊座 + B + 豬

第522名 白羊座 + O + 牛

第526名 白羊座 + O + 豬

第530名 白羊座 + B + 猴

第535名 白羊座 + AB + 鼠

第542名 白羊座 + A + 雞

第546名 白羊座 + B + 雞

第552名 白羊座 + O + 猴

第553名 白羊座 + A + 鼠

第562名 白羊座 + O + 雞

第564名 白羊座 + B + 鼠

第569名 白羊座 + O + 鼠

fish廖子妤是白羊座（fish331@IG）

2026年「十二星座+血型+生肖」運勢排行榜：金牛座

第101名 金牛座 + AB + 羊

第134名 金牛座 + A + 羊

第141名 金牛座 + AB + 虎

第170名 金牛座 + O + 羊

第174名 金牛座 + B + 羊

第182名 金牛座 + A + 虎

第191名 金牛座 + O + 虎

第196名 金牛座 + AB + 狗

第204名 金牛座 + O + 羊

第210名 金牛座 + AB + 蛇

第217名 金牛座 + B + 虎

第225名 金牛座 + A + 狗

第251名 金牛座 + A + 蛇

第252名 金牛座 + AB + 兔

第259名 金牛座 + O + 虎

第268名 金牛座 + B + 狗

第290名 金牛座 + B + 蛇

第300名 金牛座 + AB + 龍

第309名 金牛座 + O + 狗

第314名 金牛座 + O + 狗

第331名 金牛座 + A + 兔

第353名 金牛座 + B + 兔

第362名 金牛座 + A + 龍

第363名 金牛座 + O + 蛇

第373名 金牛座 + AB + 馬

第382名 金牛座 + B + 龍

第398名 金牛座 + AB + 牛

第402名 金牛座 + A + 馬

第411名 金牛座 + O + 兔

第425名 金牛座 + A + 牛

第442名 金牛座 + O + 龍

第443名 金牛座 + B + 馬

第445名 金牛座 + AB + 豬

第449名 金牛座 + B + 牛

第455名 金牛座 + A + 豬

第457名 金牛座 + O + 馬

第461名 金牛座 + AB + 猴

第478名 金牛座 + B + 豬

第493名 金牛座 + O + 牛

第499名 金牛座 + A + 猴

第502名 金牛座 + AB + 雞

第503名 金牛座 + A + 雞

第508名 金牛座 + AB + 鼠

第517名 金牛座 + B + 猴

第531名 金牛座 + A + 鼠

第532名 金牛座 + B + 雞

第543名 金牛座 + O + 雞

第556名 金牛座 + B + 鼠

第560名 金牛座 + O + 鼠

姜濤是金牛座（keung_show@IG）

2026年「十二星座+血型+生肖」運勢排行榜：雙子座

第12名 雙子座 + AB + 羊

第22名 雙子座 + AB + 虎

第31名 雙子座 + A + 羊

第35名 雙子座 + AB + 狗

第46名 雙子座 + A + 虎

第51名 雙子座 + B + 羊

第53名 雙子座 + O + 羊

第54名 雙子座 + AB + 蛇

第65名 雙子座 + A + 狗

第68名 雙子座 + B + 虎

第76名 雙子座 + AB + 兔

第87名 雙子座 + O + 虎

第93名 雙子座 + A + 蛇

第96名 雙子座 + B + 狗

第103名 雙子座 + O + 狗

第105名 雙子座 + A + 兔

第107名 雙子座 + AB + 龍

第109名 雙子座 + B + 蛇

第132名 雙子座 + O + 蛇

第140名 雙子座 + A + 龍

第143名 雙子座 + B + 兔

第144名 雙子座 + AB + 馬

第161名 雙子座 + A + 馬

第162名 雙子座 + B + 龍

第176名 雙子座 + O + 兔

第180名 雙子座 + AB + 牛

第186名 雙子座 + A + 牛

第197名 雙子座 + O + 龍

第212名 雙子座 + O + 龍

第213名 雙子座 + AB + 豬

第216名 雙子座 + B + 馬

第222名 雙子座 + A + 牛

第253名 雙子座 + A + 豬

第256名 雙子座 + AB + 猴

第266名 雙子座 + O + 馬

第273名 雙子座 + B + 牛

第299名 雙子座 + B + 豬

第313名 雙子座 + A + 猴

第322名 雙子座 + O + 牛

第341名 雙子座 + A + 雞

第347名 雙子座 + B + 猴

第358名 雙子座 + O + 豬

第364名 雙子座 + AB + 鼠

第388名 雙子座 + O + 猴

第393名 雙子座 + A + 鼠

第396名 雙子座 + B + 雞

第420名 雙子座 + O + 雞

第426名 雙子座 + B + 鼠

第465名 雙子座 + O + 鼠

ian陳卓賢是雙子座（ianchan@IG）

2026年「十二星座+血型+生肖」運勢排行榜：巨蟹座

第4名 巨蟹座 + AB + 羊

第5名 巨蟹座 + AB + 虎

第7名 巨蟹座 + A + 羊

第11名 巨蟹座 + AB + 狗

第16名 巨蟹座 + B + 羊

第17名 巨蟹座 + A + 虎

第24名 巨蟹座 + AB + 蛇

第27名 巨蟹座 + A + 狗

第29名 巨蟹座 + B + 虎

第32名 巨蟹座 + O + 羊

第36名 巨蟹座 + O + 虎

第37名 巨蟹座 + AB + 兔

第38名 巨蟹座 + B + 狗

第48名 巨蟹座 + A + 蛇

第56名 巨蟹座 + AB + 龍

第59名 巨蟹座 + O + 狗

第67名 巨蟹座 + A + 兔

第70名 巨蟹座 + B + 蛇

第78名 巨蟹座 + AB + 馬

第94名 巨蟹座 + B + 兔

第95名 巨蟹座 + A + 龍

第98名 巨蟹座 + O + 蛇

第110名 巨蟹座 + AB + 牛

第112名 巨蟹座 + O + 兔

第114名 巨蟹座 + A + 馬

第120名 巨蟹座 + B + 龍

第138名 巨蟹座 + O + 龍

第147名 巨蟹座 + A + 牛

第150名 巨蟹座 + AB + 豬

第152名 巨蟹座 + B + 馬

第173名 巨蟹座 + AB + 猴

第177名 巨蟹座 + O + 馬

第186名 巨蟹座 + A + 豬

第201名 巨蟹座 + B + 牛

第224名 巨蟹座 + A + 猴

第226名 巨蟹座 + AB + 雞

第228名 巨蟹座 + O + 牛

第235名 巨蟹座 + B + 豬

第258名 巨蟹座 + A + 雞

第261名 巨蟹座 + AB + 鼠

第270名 巨蟹座 + O + 豬

第278名 巨蟹座 + B + 猴

第291名 巨蟹座 + B + 雞

第297名 巨蟹座 + O + 猴

第318名 巨蟹座 + A + 鼠

第359名 巨蟹座 + B + 鼠

第380名 巨蟹座 + O + 鼠

張蔓莎是巨蟹座（sabrinasa@IG）

2026年「十二星座+血型+生肖」運勢排行榜：獅子座

第26名 獅子座 + AB + 羊

第39名 獅子座 + AB + 虎

第42名 獅子座 + A + 羊

第57名 獅子座 + B + 羊

第58名 獅子座 + AB + 狗

第69名 獅子座 + A + 虎

第81名 獅子座 + AB + 蛇

第85名 獅子座 + A + 狗

第89名 獅子座 + B + 虎

第91名 獅子座 + O + 羊

第113名 獅子座 + AB + 兔

第116名 獅子座 + O + 虎

第124名 獅子座 + B + 狗

第126名 獅子座 + A + 蛇

第148名 獅子座 + O + 狗

第153名 獅子座 + AB + 龍

第159名 獅子座 + A + 兔

第162名 獅子座 + B + 蛇

第178名 獅子座 + AB + 馬

第181名 獅子座 + O + 蛇

第195名 獅子座 + A + 龍

第196名 獅子座 + B + 兔

第229名 獅子座 + AB + 牛

第233名 獅子座 + O + 兔

第240名 獅子座 + B + 龍

第244名 獅子座 + A + 馬

第255名 獅子座 + O + 龍

第271名 獅子座 + B + 馬

第287名 獅子座 + A + 牛

第288名 獅子座 + AB + 豬

第307名 獅子座 + A + 豬

第319名 獅子座 + AB + 猴

第321名 獅子座 + B + 牛

第325名 獅子座 + O + 馬

第334名 獅子座 + A + 猴

第335名 獅子座 + AB + 雞

第339名 獅子座 + B + 豬

第345名 獅子座 + O + 牛

第381名 獅子座 + A + 雞

第390名 獅子座 + B + 猴

第394名 獅子座 + O + 豬

第395名 獅子座 + AB + 鼠

第419名 獅子座 + B + 雞

第434名 獅子座 + O + 猴

第440名 獅子座 + A + 鼠

第468名 獅子座 + B + 鼠

第471名 獅子座 + O + 雞

第485名 獅子座 + O + 鼠

2026年「十二星座+血型+生肖」運勢排行榜：處女座

第41名 處女座 + AB + 羊

第60名 處女座 + AB + 虎

第71名 處女座 + A + 羊

第83名 處女座 + A + 虎

第84名 處女座 + AB + 狗

第100名 處女座 + B + 羊

第115名 處女座 + AB + 蛇

第122名 處女座 + O + 羊

第128名 處女座 + A + 狗

第129名 處女座 + B + 虎

第149名 處女座 + B + 狗

第154名 處女座 + O + 虎

第156名 處女座 + AB + 兔

第161名 處女座 + A + 蛇

第179名 處女座 + A + 兔

第182名 處女座 + AB + 龍

第184名 處女座 + O + 狗

第187名 處女座 + B + 蛇

第230名 處女座 + O + 蛇

第231名 處女座 + AB + 馬

第238名 處女座 + B + 兔

第239名 處女座 + A + 龍

第264名 處女座 + A + 馬

第277名 處女座 + AB + 牛

第282名 處女座 + B + 龍

第283名 處女座 + O + 兔

第289名 處女座 + A + 牛

第293名 處女座 + AB + 豬

第324名 處女座 + B + 馬

第328名 處女座 + O + 龍

第342名 處女座 + AB + 猴

第348名 處女座 + O + 馬

第349名 處女座 + A + 豬

第355名 處女座 + B + 牛

第376名 處女座 + A + 猴

第404名 處女座 + AB + 雞

第410名 處女座 + B + 豬

第412名 處女座 + O + 牛

第430名 處女座 + A + 雞

第432名 處女座 + AB + 鼠

第433名 處女座 + B + 猴

第437名 處女座 + O + 豬

第459名 處女座 + A + 鼠

第469名 處女座 + O + 猴

第474名 處女座 + B + 雞

第483名 處女座 + B + 鼠

第501名 處女座 + O + 雞

第516名 處女座 + O + 鼠

林家謙是處女座（terencelam0903@IG）

2026年「十二星座+血型+生肖」運勢排行榜：天秤座

第185名 天秤座 + AB + 羊

第234名 天秤座 + A + 羊

第236名 天秤座 + AB + 虎

第269名 天秤座 + B + 羊

第274名 天秤座 + AB + 狗

第285名 天秤座 + A + 虎

第301名 天秤座 + O + 羊

第302名 天秤座 + AB + 蛇

第308名 天秤座 + B + 虎

第323名 天秤座 + A + 狗

第333名 天秤座 + AB + 兔

第337名 天秤座 + A + 蛇

第357名 天秤座 + B + 狗

第366名 天秤座 + O + 虎

第383名 天秤座 + B + 蛇

第387名 天秤座 + A + 兔

第391名 天秤座 + AB + 龍

第397名 天秤座 + O + 狗

第415名 天秤座 + AB + 馬

第418名 天秤座 + A + 龍

第422名 天秤座 + O + 蛇

第424名 天秤座 + B + 兔

第452名 天秤座 + O + 兔

第463名 天秤座 + AB + 牛

第467名 天秤座 + A + 馬

第470名 天秤座 + B + 龍

第480名 天秤座 + B + 馬

第484名 天秤座 + A + 牛

第489名 天秤座 + O + 龍

第492名 天秤座 + AB + 豬

第510名 天秤座 + AB + 猴

第511名 天秤座 + O + 馬

第523名 天秤座 + A + 豬

第525名 天秤座 + A + 猴

第527名 天秤座 + O + 牛

第536名 天秤座 + B + 豬

第541名 天秤座 + AB + 雞

第544名 天秤座 + AB + 鼠

第549名 天秤座 + B + 猴

第550名 天秤座 + O + 豬

第555名 天秤座 + A + 雞

第561名 天秤座 + A + 鼠

第565名 天秤座 + O + 猴

第566名 天秤座 + B + 雞

第568名 天秤座 + B + 鼠

第572名 天秤座 + O + 雞

第574名 天秤座 + O + 鼠

2026年「十二星座+血型+生肖」運勢排行榜：天蠍座

第1名 天蠍座 + AB + 羊

第2名 天蠍座 + A + 羊

第3名 天蠍座 + AB + 虎

第6名 天蠍座 + B + 羊

第8名 天蠍座 + AB + 狗

第9名 天蠍座 + A + 虎

第13名 天蠍座 + AB + 蛇

第14名 天蠍座 + O + 羊

第19名 天蠍座 + B + 虎

第20名 天蠍座 + A + 狗

第21名 天蠍座 + O + 虎

第28名 天蠍座 + AB + 兔

第33名 天蠍座 + A + 蛇

第34名 天蠍座 + B + 狗

第40名 天蠍座 + A + 兔

第43名 天蠍座 + AB + 龍

第44名 天蠍座 + B + 蛇

第47名 天蠍座 + O + 狗

第62名 天蠍座 + AB + 馬

第63名 天蠍座 + O + 蛇

第73名 天蠍座 + A + 龍

第74名 天蠍座 + B + 兔

第80名 天蠍座 + B + 龍

第82名 天蠍座 + O + 兔

第86名 天蠍座 + AB + 牛

第97名 天蠍座 + A + 馬

第111名 天蠍座 + B + 馬

第118名 天蠍座 + AB + 豬

第123名 天蠍座 + A + 牛

第127名 天蠍座 + O + 龍

第145名 天蠍座 + B + 牛

第155名 天蠍座 + A + 豬

第158名 天蠍座 + AB + 猴

第164名 天蠍座 + O + 馬

第183名 天蠍座 + B + 豬

第188名 天蠍座 + O + 牛

第193名 天蠍座 + AB + 雞

第199名 天蠍座 + A + 猴

第218名 天蠍座 + A + 雞

第220名 天蠍座 + O + 豬

第232名 天蠍座 + B + 猴

第242名 天蠍座 + A + 鼠

第243名 天蠍座 + AB + 鼠

第246名 天蠍座 + B + 雞

第272名 天蠍座 + O + 猴

第292名 天蠍座 + O + 雞

第296名 天蠍座 + B + 鼠

第336名 天蠍座 + O + 鼠

2026年「十二星座+血型+生肖」運勢排行榜：射手座

第88名 射手座 + AB + 羊

第119名 射手座 + A + 羊

第121名 射手座 + AB + 虎

第137名 射手座 + B + 羊

第146名 射手座 + AB + 狗

第163名 射手座 + A + 虎

第180名 射手座 + B + 虎

第197名 射手座 + O + 羊

第198名 射手座 + AB + 蛇

第200名 射手座 + A + 狗

第215名 射手座 + A + 蛇

第223名 射手座 + AB + 兔

第227名 射手座 + B + 狗

第241名 射手座 + O + 虎

第248名 射手座 + A + 兔

第265名 射手座 + B + 蛇

第279名 射手座 + O + 狗

第284名 射手座 + AB + 龍

第303名 射手座 + A + 龍

第312名 射手座 + O + 蛇

第314名 射手座 + B + 兔

第329名 射手座 + AB + 馬

第340名 射手座 + O + 兔

第344名 射手座 + B + 龍

第356名 射手座 + A + 馬

第370名 射手座 + AB + 牛

第375名 射手座 + AB + 豬

第378名 射手座 + O + 龍

第379名 射手座 + A + 牛

第399名 射手座 + B + 馬

第414名 射手座 + A + 豬

第417名 射手座 + O + 馬

第429名 射手座 + AB + 猴

第436名 射手座 + B + 牛

第451名 射手座 + B + 豬

第462名 射手座 + A + 猴

第472名 射手座 + O + 牛

第476名 射手座 + AB + 雞

第479名 射手座 + AB + 鼠

第488名 射手座 + A + 雞

第494名 射手座 + O + 豬

第497名 射手座 + B + 猴

第504名 射手座 + B + 雞

第513名 射手座 + A + 鼠

第518名 射手座 + O + 猴

第533名 射手座 + B + 鼠

第537名 射手座 + O + 雞

第547名 射手座 + O + 鼠

mc張天賦是射手座（mcheung1201@IG）

2026年「十二星座+血型+生肖」運勢排行榜：山羊座

第221名 山羊座 + AB + 羊

第263名 山羊座 + AB + 虎

第275名 山羊座 + A + 羊

第304名 山羊座 + B + 羊

第306名 山羊座 + AB + 狗

第310名 山羊座 + A + 虎

第346名 山羊座 + A + 狗

第351名 山羊座 + O + 羊

第352名 山羊座 + AB + 蛇

第369名 山羊座 + B + 虎

第384名 山羊座 + A + 蛇

第386名 山羊座 + O + 虎

第403名 山羊座 + B + 狗

第408名 山羊座 + AB + 兔

第413名 山羊座 + AB + 龍

第421名 山羊座 + A + 兔

第428名 山羊座 + B + 蛇

第431名 山羊座 + O + 狗

第450名 山羊座 + A + 龍

第458名 山羊座 + AB + 馬

第460名 山羊座 + O + 蛇

第464名 山羊座 + B + 兔

第487名 山羊座 + O + 兔

第490名 山羊座 + AB + 牛

第496名 山羊座 + A + 馬

第500名 山羊座 + B + 龍

第505名 山羊座 + A + 牛

第512名 山羊座 + B + 馬

第514名 山羊座 + O + 龍

第521名 山羊座 + AB + 豬

第528名 山羊座 + B + 牛

第534名 山羊座 + AB + 猴

第539名 山羊座 + A + 豬

第540名 山羊座 + O + 馬

第545名 山羊座 + A + 猴

第548名 山羊座 + AB + 雞

第551名 山羊座 + B + 豬

第554名 山羊座 + O + 牛

第557名 山羊座 + O + 豬

第558名 山羊座 + B + 猴

第559名 山羊座 + AB + 鼠

第563名 山羊座 + A + 雞

第567名 山羊座 + O + 猴

第570名 山羊座 + B + 雞

第571名 山羊座 + A + 鼠

第573名 山羊座 + O + 雞

第575名 山羊座 + B + 鼠

第576名 山羊座 + O + 鼠

2026年「十二星座+血型+生肖」運勢排行榜：水瓶座

第10名 水瓶座 + AB + 羊

第15名 水瓶座 + AB + 虎

第18名 水瓶座 + A + 羊

第23名 水瓶座 + B + 羊

第25名 水瓶座 + A + 虎

第30名 水瓶座 + AB + 狗

第45名 水瓶座 + AB + 蛇

第49名 水瓶座 + B + 虎

第50名 水瓶座 + A + 狗

第52名 水瓶座 + O + 羊

第55名 水瓶座 + A + 蛇

第61名 水瓶座 + B + 狗

第64名 水瓶座 + AB + 兔

第72名 水瓶座 + O + 虎

第75名 水瓶座 + O + 狗

第77名 水瓶座 + B + 蛇

第90名 水瓶座 + AB + 龍

第99名 水瓶座 + A + 兔

第117名 水瓶座 + A + 龍

第125名 水瓶座 + AB + 馬

第130名 水瓶座 + O + 蛇

第135名 水瓶座 + B + 龍

第139名 水瓶座 + AB + 牛

第151名 水瓶座 + A + 馬

第157名 水瓶座 + O + 兔

第174名 水瓶座 + A + 牛

第176名 水瓶座 + B + 馬

第189名 水瓶座 + AB + 豬

第194名 水瓶座 + O + 龍

第211名 水瓶座 + B + 牛

第214名 水瓶座 + A + 豬

第219名 水瓶座 + AB + 猴

第237名 水瓶座 + O + 狗

第245名 水瓶座 + O + 馬

第254名 水瓶座 + B + 豬

第280名 水瓶座 + A + 猴

第281名 水瓶座 + AB + 雞

第286名 水瓶座 + O + 牛

第294名 水瓶座 + AB + 鼠

第320名 水瓶座 + A + 雞

第327名 水瓶座 + B + 猴

第332名 水瓶座 + O + 豬

第354名 水瓶座 + A + 鼠

第371名 水瓶座 + B + 雞

第374名 水瓶座 + O + 猴

第400名 水瓶座 + O + 雞

第406名 水瓶座 + B + 鼠

第446名 水瓶座 + O + 鼠

nacykwai歸綽嶢是水瓶座（nancykwai@IG）

2026年「十二星座+血型+生肖」運勢排行榜：雙魚座

第66名 雙魚座 + AB + 羊

第79名 雙魚座 + A + 羊

第92名 雙魚座 + AB + 虎

第102名 雙魚座 + B + 羊

第104名 雙魚座 + AB + 狗

第108名 雙魚座 + A + 虎

第131名 雙魚座 + B + 虎

第133名 雙魚座 + AB + 蛇

第142名 雙魚座 + A + 狗

第160名 雙魚座 + O + 羊

第171名 雙魚座 + B + 狗

第172名 雙魚座 + O + 虎

第175名 雙魚座 + A + 蛇

第190名 雙魚座 + AB + 兔

第192名 雙魚座 + O + 狗

第202名 雙魚座 + O + 虎

第203名 雙魚座 + B + 蛇

第205名 雙魚座 + AB + 龍

第208名 雙魚座 + A + 兔

第237名 雙魚座 + O + 狗

第249名 雙魚座 + B + 兔

第257名 雙魚座 + AB + 馬

第267名 雙魚座 + A + 龍

第276名 雙魚座 + O + 蛇

第288名 雙魚座 + B + 龍

第305名 雙魚座 + B + 龍

第311名 雙魚座 + A + 馬

第326名 雙魚座 + AB + 牛

第330名 雙魚座 + O + 兔

第343名 雙魚座 + A + 牛

第350名 雙魚座 + B + 馬

第360名 雙魚座 + O + 龍

第361名 雙魚座 + AB + 豬

第377名 雙魚座 + B + 牛

第389名 雙魚座 + AB + 猴

第405名 雙魚座 + O + 馬

第409名 雙魚座 + A + 豬

第416名 雙魚座 + A + 猴

第435名 雙魚座 + AB + 雞

第438名 雙魚座 + B + 豬

第444名 雙魚座 + O + 牛

第447名 雙魚座 + AB + 鼠

第448名 雙魚座 + A + 雞

第454名 雙魚座 + O + 豬

第456名 雙魚座 + B + 猴

第486名 雙魚座 + B + 雞

第491名 雙魚座 + A + 鼠

第498名 雙魚座 + O + 猴

第506名 雙魚座 + B + 鼠

第507名 雙魚座 + O + 雞

第538名 雙魚座 + O + 鼠

資料來源：占い館セレーネ公式チャンネル

