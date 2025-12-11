日本占卜2026年「星座+血型+生肖」運勢排行榜 1星座全年行衰運
2026年是充滿奔騰活力的馬年，預示著將是熱情高漲和顯著成長的一年。日本占卜專家盤點出2026年「十二星座+血型+生肖」運勢排行榜，總共有576個組合，究竟有哪些組合能夠抓住最強運勢呢？一起來看看吧！
由日本占卜店「池袋占い館セレーネ」所盤點的2026年「十二星座+血型+生肖」運勢排行榜結果已經出爐，首先公佈明年運勢TOP10的組合：
2026年「十二星座+血型+生肖」運勢排行榜TOP10
第10名 水瓶座 + AB + 羊
第9名 天蠍座 + A + 虎
第8名 天蠍座 + AB + 狗
第7名 巨蟹座 + A + 羊
第6名 天蠍座 + B + 羊
第5名 巨蟹座 + AB + 虎
第4名 巨蟹座 + AB + 羊
第3名 天蠍座 + AB + 虎
第2名 天蠍座 + A + 羊
第1名 天蠍座 + AB + 羊
2026年「十二星座+血型+生肖」運勢排行榜：白羊座
第136名 白羊座 + AB + 羊
第167名 白羊座 + AB + 虎
第169名 白羊座 + A + 羊
第206名 白羊座 + A + 虎
第207名 白羊座 + AB + 狗
第209名 白羊座 + B + 羊
第247名 白羊座 + AB + 蛇
第250名 白羊座 + O + 羊
第260名 白羊座 + B + 虎
第262名 白羊座 + A + 狗
第295名 白羊座 + B + 狗
第298名 白羊座 + AB + 兔
第315名 白羊座 + O + 虎
第317名 白羊座 + A + 蛇
第338名 白羊座 + O + 狗
第365名 白羊座 + B + 蛇
第367名 白羊座 + AB + 龍
第368名 白羊座 + A + 兔
第385名 白羊座 + B + 兔
第392名 白羊座 + A + 龍
第401名 白羊座 + AB + 馬
第407名 白羊座 + O + 蛇
第423名 白羊座 + A + 馬
第427名 白羊座 + O + 兔
第439名 白羊座 + AB + 牛
第441名 白羊座 + B + 龍
第453名 白羊座 + B + 馬
第466名 白羊座 + AB + 豬
第473名 白羊座 + A + 牛
第475名 白羊座 + O + 龍
第481名 白羊座 + B + 牛
第482名 白羊座 + O + 馬
第495名 白羊座 + AB + 猴
第515名 白羊座 + A + 猴
第519名 白羊座 + AB + 雞
第520名 白羊座 + B + 豬
第522名 白羊座 + O + 牛
第526名 白羊座 + O + 豬
第530名 白羊座 + B + 猴
第535名 白羊座 + AB + 鼠
第542名 白羊座 + A + 雞
第546名 白羊座 + B + 雞
第552名 白羊座 + O + 猴
第553名 白羊座 + A + 鼠
第562名 白羊座 + O + 雞
第564名 白羊座 + B + 鼠
第569名 白羊座 + O + 鼠
2026年「十二星座+血型+生肖」運勢排行榜：金牛座
第101名 金牛座 + AB + 羊
第134名 金牛座 + A + 羊
第141名 金牛座 + AB + 虎
第170名 金牛座 + O + 羊
第174名 金牛座 + B + 羊
第182名 金牛座 + A + 虎
第191名 金牛座 + O + 虎
第196名 金牛座 + AB + 狗
第204名 金牛座 + O + 羊
第210名 金牛座 + AB + 蛇
第217名 金牛座 + B + 虎
第225名 金牛座 + A + 狗
第251名 金牛座 + A + 蛇
第252名 金牛座 + AB + 兔
第259名 金牛座 + O + 虎
第268名 金牛座 + B + 狗
第290名 金牛座 + B + 蛇
第300名 金牛座 + AB + 龍
第309名 金牛座 + O + 狗
第314名 金牛座 + O + 狗
第331名 金牛座 + A + 兔
第353名 金牛座 + B + 兔
第362名 金牛座 + A + 龍
第363名 金牛座 + O + 蛇
第373名 金牛座 + AB + 馬
第382名 金牛座 + B + 龍
第398名 金牛座 + AB + 牛
第402名 金牛座 + A + 馬
第411名 金牛座 + O + 兔
第425名 金牛座 + A + 牛
第442名 金牛座 + O + 龍
第443名 金牛座 + B + 馬
第445名 金牛座 + AB + 豬
第449名 金牛座 + B + 牛
第455名 金牛座 + A + 豬
第457名 金牛座 + O + 馬
第461名 金牛座 + AB + 猴
第478名 金牛座 + B + 豬
第493名 金牛座 + O + 牛
第499名 金牛座 + A + 猴
第502名 金牛座 + AB + 雞
第503名 金牛座 + A + 雞
第508名 金牛座 + AB + 鼠
第517名 金牛座 + B + 猴
第531名 金牛座 + A + 鼠
第532名 金牛座 + B + 雞
第543名 金牛座 + O + 雞
第556名 金牛座 + B + 鼠
第560名 金牛座 + O + 鼠
2026年「十二星座+血型+生肖」運勢排行榜：雙子座
第12名 雙子座 + AB + 羊
第22名 雙子座 + AB + 虎
第31名 雙子座 + A + 羊
第35名 雙子座 + AB + 狗
第46名 雙子座 + A + 虎
第51名 雙子座 + B + 羊
第53名 雙子座 + O + 羊
第54名 雙子座 + AB + 蛇
第65名 雙子座 + A + 狗
第68名 雙子座 + B + 虎
第76名 雙子座 + AB + 兔
第87名 雙子座 + O + 虎
第93名 雙子座 + A + 蛇
第96名 雙子座 + B + 狗
第103名 雙子座 + O + 狗
第105名 雙子座 + A + 兔
第107名 雙子座 + AB + 龍
第109名 雙子座 + B + 蛇
第132名 雙子座 + O + 蛇
第140名 雙子座 + A + 龍
第143名 雙子座 + B + 兔
第144名 雙子座 + AB + 馬
第161名 雙子座 + A + 馬
第162名 雙子座 + B + 龍
第176名 雙子座 + O + 兔
第180名 雙子座 + AB + 牛
第186名 雙子座 + A + 牛
第197名 雙子座 + O + 龍
第212名 雙子座 + O + 龍
第213名 雙子座 + AB + 豬
第216名 雙子座 + B + 馬
第222名 雙子座 + A + 牛
第253名 雙子座 + A + 豬
第256名 雙子座 + AB + 猴
第266名 雙子座 + O + 馬
第273名 雙子座 + B + 牛
第299名 雙子座 + B + 豬
第313名 雙子座 + A + 猴
第322名 雙子座 + O + 牛
第341名 雙子座 + A + 雞
第347名 雙子座 + B + 猴
第358名 雙子座 + O + 豬
第364名 雙子座 + AB + 鼠
第388名 雙子座 + O + 猴
第393名 雙子座 + A + 鼠
第396名 雙子座 + B + 雞
第420名 雙子座 + O + 雞
第426名 雙子座 + B + 鼠
第465名 雙子座 + O + 鼠
2026年「十二星座+血型+生肖」運勢排行榜：巨蟹座
第4名 巨蟹座 + AB + 羊
第5名 巨蟹座 + AB + 虎
第7名 巨蟹座 + A + 羊
第11名 巨蟹座 + AB + 狗
第16名 巨蟹座 + B + 羊
第17名 巨蟹座 + A + 虎
第24名 巨蟹座 + AB + 蛇
第27名 巨蟹座 + A + 狗
第29名 巨蟹座 + B + 虎
第32名 巨蟹座 + O + 羊
第36名 巨蟹座 + O + 虎
第37名 巨蟹座 + AB + 兔
第38名 巨蟹座 + B + 狗
第48名 巨蟹座 + A + 蛇
第56名 巨蟹座 + AB + 龍
第59名 巨蟹座 + O + 狗
第67名 巨蟹座 + A + 兔
第70名 巨蟹座 + B + 蛇
第78名 巨蟹座 + AB + 馬
第94名 巨蟹座 + B + 兔
第95名 巨蟹座 + A + 龍
第98名 巨蟹座 + O + 蛇
第110名 巨蟹座 + AB + 牛
第112名 巨蟹座 + O + 兔
第114名 巨蟹座 + A + 馬
第120名 巨蟹座 + B + 龍
第138名 巨蟹座 + O + 龍
第147名 巨蟹座 + A + 牛
第150名 巨蟹座 + AB + 豬
第152名 巨蟹座 + B + 馬
第173名 巨蟹座 + AB + 猴
第177名 巨蟹座 + O + 馬
第186名 巨蟹座 + A + 豬
第201名 巨蟹座 + B + 牛
第224名 巨蟹座 + A + 猴
第226名 巨蟹座 + AB + 雞
第228名 巨蟹座 + O + 牛
第235名 巨蟹座 + B + 豬
第258名 巨蟹座 + A + 雞
第261名 巨蟹座 + AB + 鼠
第270名 巨蟹座 + O + 豬
第278名 巨蟹座 + B + 猴
第291名 巨蟹座 + B + 雞
第297名 巨蟹座 + O + 猴
第318名 巨蟹座 + A + 鼠
第359名 巨蟹座 + B + 鼠
第380名 巨蟹座 + O + 鼠
2026年「十二星座+血型+生肖」運勢排行榜：獅子座
第26名 獅子座 + AB + 羊
第39名 獅子座 + AB + 虎
第42名 獅子座 + A + 羊
第57名 獅子座 + B + 羊
第58名 獅子座 + AB + 狗
第69名 獅子座 + A + 虎
第81名 獅子座 + AB + 蛇
第85名 獅子座 + A + 狗
第89名 獅子座 + B + 虎
第91名 獅子座 + O + 羊
第113名 獅子座 + AB + 兔
第116名 獅子座 + O + 虎
第124名 獅子座 + B + 狗
第126名 獅子座 + A + 蛇
第148名 獅子座 + O + 狗
第153名 獅子座 + AB + 龍
第159名 獅子座 + A + 兔
第162名 獅子座 + B + 蛇
第178名 獅子座 + AB + 馬
第181名 獅子座 + O + 蛇
第195名 獅子座 + A + 龍
第196名 獅子座 + B + 兔
第229名 獅子座 + AB + 牛
第233名 獅子座 + O + 兔
第240名 獅子座 + B + 龍
第244名 獅子座 + A + 馬
第255名 獅子座 + O + 龍
第271名 獅子座 + B + 馬
第287名 獅子座 + A + 牛
第288名 獅子座 + AB + 豬
第307名 獅子座 + A + 豬
第319名 獅子座 + AB + 猴
第321名 獅子座 + B + 牛
第325名 獅子座 + O + 馬
第334名 獅子座 + A + 猴
第335名 獅子座 + AB + 雞
第339名 獅子座 + B + 豬
第345名 獅子座 + O + 牛
第381名 獅子座 + A + 雞
第390名 獅子座 + B + 猴
第394名 獅子座 + O + 豬
第395名 獅子座 + AB + 鼠
第419名 獅子座 + B + 雞
第434名 獅子座 + O + 猴
第440名 獅子座 + A + 鼠
第468名 獅子座 + B + 鼠
第471名 獅子座 + O + 雞
第485名 獅子座 + O + 鼠
2026年「十二星座+血型+生肖」運勢排行榜：處女座
第41名 處女座 + AB + 羊
第60名 處女座 + AB + 虎
第71名 處女座 + A + 羊
第83名 處女座 + A + 虎
第84名 處女座 + AB + 狗
第100名 處女座 + B + 羊
第115名 處女座 + AB + 蛇
第122名 處女座 + O + 羊
第128名 處女座 + A + 狗
第129名 處女座 + B + 虎
第149名 處女座 + B + 狗
第154名 處女座 + O + 虎
第156名 處女座 + AB + 兔
第161名 處女座 + A + 蛇
第179名 處女座 + A + 兔
第182名 處女座 + AB + 龍
第184名 處女座 + O + 狗
第187名 處女座 + B + 蛇
第230名 處女座 + O + 蛇
第231名 處女座 + AB + 馬
第238名 處女座 + B + 兔
第239名 處女座 + A + 龍
第264名 處女座 + A + 馬
第277名 處女座 + AB + 牛
第282名 處女座 + B + 龍
第283名 處女座 + O + 兔
第289名 處女座 + A + 牛
第293名 處女座 + AB + 豬
第324名 處女座 + B + 馬
第328名 處女座 + O + 龍
第342名 處女座 + AB + 猴
第348名 處女座 + O + 馬
第349名 處女座 + A + 豬
第355名 處女座 + B + 牛
第376名 處女座 + A + 猴
第404名 處女座 + AB + 雞
第410名 處女座 + B + 豬
第412名 處女座 + O + 牛
第430名 處女座 + A + 雞
第432名 處女座 + AB + 鼠
第433名 處女座 + B + 猴
第437名 處女座 + O + 豬
第459名 處女座 + A + 鼠
第469名 處女座 + O + 猴
第474名 處女座 + B + 雞
第483名 處女座 + B + 鼠
第501名 處女座 + O + 雞
第516名 處女座 + O + 鼠
2026年「十二星座+血型+生肖」運勢排行榜：天秤座
第185名 天秤座 + AB + 羊
第234名 天秤座 + A + 羊
第236名 天秤座 + AB + 虎
第269名 天秤座 + B + 羊
第274名 天秤座 + AB + 狗
第285名 天秤座 + A + 虎
第301名 天秤座 + O + 羊
第302名 天秤座 + AB + 蛇
第308名 天秤座 + B + 虎
第323名 天秤座 + A + 狗
第333名 天秤座 + AB + 兔
第337名 天秤座 + A + 蛇
第357名 天秤座 + B + 狗
第366名 天秤座 + O + 虎
第383名 天秤座 + B + 蛇
第387名 天秤座 + A + 兔
第391名 天秤座 + AB + 龍
第397名 天秤座 + O + 狗
第415名 天秤座 + AB + 馬
第418名 天秤座 + A + 龍
第422名 天秤座 + O + 蛇
第424名 天秤座 + B + 兔
第452名 天秤座 + O + 兔
第463名 天秤座 + AB + 牛
第467名 天秤座 + A + 馬
第470名 天秤座 + B + 龍
第480名 天秤座 + B + 馬
第484名 天秤座 + A + 牛
第489名 天秤座 + O + 龍
第492名 天秤座 + AB + 豬
第510名 天秤座 + AB + 猴
第511名 天秤座 + O + 馬
第523名 天秤座 + A + 豬
第525名 天秤座 + A + 猴
第527名 天秤座 + O + 牛
第536名 天秤座 + B + 豬
第541名 天秤座 + AB + 雞
第544名 天秤座 + AB + 鼠
第549名 天秤座 + B + 猴
第550名 天秤座 + O + 豬
第555名 天秤座 + A + 雞
第561名 天秤座 + A + 鼠
第565名 天秤座 + O + 猴
第566名 天秤座 + B + 雞
第568名 天秤座 + B + 鼠
第572名 天秤座 + O + 雞
第574名 天秤座 + O + 鼠
2026年「十二星座+血型+生肖」運勢排行榜：天蠍座
第1名 天蠍座 + AB + 羊
第2名 天蠍座 + A + 羊
第3名 天蠍座 + AB + 虎
第6名 天蠍座 + B + 羊
第8名 天蠍座 + AB + 狗
第9名 天蠍座 + A + 虎
第13名 天蠍座 + AB + 蛇
第14名 天蠍座 + O + 羊
第19名 天蠍座 + B + 虎
第20名 天蠍座 + A + 狗
第21名 天蠍座 + O + 虎
第28名 天蠍座 + AB + 兔
第33名 天蠍座 + A + 蛇
第34名 天蠍座 + B + 狗
第40名 天蠍座 + A + 兔
第43名 天蠍座 + AB + 龍
第44名 天蠍座 + B + 蛇
第47名 天蠍座 + O + 狗
第62名 天蠍座 + AB + 馬
第63名 天蠍座 + O + 蛇
第73名 天蠍座 + A + 龍
第74名 天蠍座 + B + 兔
第80名 天蠍座 + B + 龍
第82名 天蠍座 + O + 兔
第86名 天蠍座 + AB + 牛
第97名 天蠍座 + A + 馬
第111名 天蠍座 + B + 馬
第118名 天蠍座 + AB + 豬
第123名 天蠍座 + A + 牛
第127名 天蠍座 + O + 龍
第145名 天蠍座 + B + 牛
第155名 天蠍座 + A + 豬
第158名 天蠍座 + AB + 猴
第164名 天蠍座 + O + 馬
第183名 天蠍座 + B + 豬
第188名 天蠍座 + O + 牛
第193名 天蠍座 + AB + 雞
第199名 天蠍座 + A + 猴
第218名 天蠍座 + A + 雞
第220名 天蠍座 + O + 豬
第232名 天蠍座 + B + 猴
第242名 天蠍座 + A + 鼠
第243名 天蠍座 + AB + 鼠
第246名 天蠍座 + B + 雞
第272名 天蠍座 + O + 猴
第292名 天蠍座 + O + 雞
第296名 天蠍座 + B + 鼠
第336名 天蠍座 + O + 鼠
2026年「十二星座+血型+生肖」運勢排行榜：射手座
第88名 射手座 + AB + 羊
第119名 射手座 + A + 羊
第121名 射手座 + AB + 虎
第137名 射手座 + B + 羊
第146名 射手座 + AB + 狗
第163名 射手座 + A + 虎
第180名 射手座 + B + 虎
第197名 射手座 + O + 羊
第198名 射手座 + AB + 蛇
第200名 射手座 + A + 狗
第215名 射手座 + A + 蛇
第223名 射手座 + AB + 兔
第227名 射手座 + B + 狗
第241名 射手座 + O + 虎
第248名 射手座 + A + 兔
第265名 射手座 + B + 蛇
第279名 射手座 + O + 狗
第284名 射手座 + AB + 龍
第303名 射手座 + A + 龍
第312名 射手座 + O + 蛇
第314名 射手座 + B + 兔
第329名 射手座 + AB + 馬
第340名 射手座 + O + 兔
第344名 射手座 + B + 龍
第356名 射手座 + A + 馬
第370名 射手座 + AB + 牛
第375名 射手座 + AB + 豬
第378名 射手座 + O + 龍
第379名 射手座 + A + 牛
第399名 射手座 + B + 馬
第414名 射手座 + A + 豬
第417名 射手座 + O + 馬
第429名 射手座 + AB + 猴
第436名 射手座 + B + 牛
第451名 射手座 + B + 豬
第462名 射手座 + A + 猴
第472名 射手座 + O + 牛
第476名 射手座 + AB + 雞
第479名 射手座 + AB + 鼠
第488名 射手座 + A + 雞
第494名 射手座 + O + 豬
第497名 射手座 + B + 猴
第504名 射手座 + B + 雞
第513名 射手座 + A + 鼠
第518名 射手座 + O + 猴
第533名 射手座 + B + 鼠
第537名 射手座 + O + 雞
第547名 射手座 + O + 鼠
2026年「十二星座+血型+生肖」運勢排行榜：山羊座
第221名 山羊座 + AB + 羊
第263名 山羊座 + AB + 虎
第275名 山羊座 + A + 羊
第304名 山羊座 + B + 羊
第306名 山羊座 + AB + 狗
第310名 山羊座 + A + 虎
第346名 山羊座 + A + 狗
第351名 山羊座 + O + 羊
第352名 山羊座 + AB + 蛇
第369名 山羊座 + B + 虎
第384名 山羊座 + A + 蛇
第386名 山羊座 + O + 虎
第403名 山羊座 + B + 狗
第408名 山羊座 + AB + 兔
第413名 山羊座 + AB + 龍
第421名 山羊座 + A + 兔
第428名 山羊座 + B + 蛇
第431名 山羊座 + O + 狗
第450名 山羊座 + A + 龍
第458名 山羊座 + AB + 馬
第460名 山羊座 + O + 蛇
第464名 山羊座 + B + 兔
第487名 山羊座 + O + 兔
第490名 山羊座 + AB + 牛
第496名 山羊座 + A + 馬
第500名 山羊座 + B + 龍
第505名 山羊座 + A + 牛
第512名 山羊座 + B + 馬
第514名 山羊座 + O + 龍
第521名 山羊座 + AB + 豬
第528名 山羊座 + B + 牛
第534名 山羊座 + AB + 猴
第539名 山羊座 + A + 豬
第540名 山羊座 + O + 馬
第545名 山羊座 + A + 猴
第548名 山羊座 + AB + 雞
第551名 山羊座 + B + 豬
第554名 山羊座 + O + 牛
第557名 山羊座 + O + 豬
第558名 山羊座 + B + 猴
第559名 山羊座 + AB + 鼠
第563名 山羊座 + A + 雞
第567名 山羊座 + O + 猴
第570名 山羊座 + B + 雞
第571名 山羊座 + A + 鼠
第573名 山羊座 + O + 雞
第575名 山羊座 + B + 鼠
第576名 山羊座 + O + 鼠
2026年「十二星座+血型+生肖」運勢排行榜：水瓶座
第10名 水瓶座 + AB + 羊
第15名 水瓶座 + AB + 虎
第18名 水瓶座 + A + 羊
第23名 水瓶座 + B + 羊
第25名 水瓶座 + A + 虎
第30名 水瓶座 + AB + 狗
第45名 水瓶座 + AB + 蛇
第49名 水瓶座 + B + 虎
第50名 水瓶座 + A + 狗
第52名 水瓶座 + O + 羊
第55名 水瓶座 + A + 蛇
第61名 水瓶座 + B + 狗
第64名 水瓶座 + AB + 兔
第72名 水瓶座 + O + 虎
第75名 水瓶座 + O + 狗
第77名 水瓶座 + B + 蛇
第90名 水瓶座 + AB + 龍
第99名 水瓶座 + A + 兔
第117名 水瓶座 + A + 龍
第125名 水瓶座 + AB + 馬
第130名 水瓶座 + O + 蛇
第135名 水瓶座 + B + 龍
第139名 水瓶座 + AB + 牛
第151名 水瓶座 + A + 馬
第157名 水瓶座 + O + 兔
第174名 水瓶座 + A + 牛
第176名 水瓶座 + B + 馬
第189名 水瓶座 + AB + 豬
第194名 水瓶座 + O + 龍
第211名 水瓶座 + B + 牛
第214名 水瓶座 + A + 豬
第219名 水瓶座 + AB + 猴
第237名 水瓶座 + O + 狗
第245名 水瓶座 + O + 馬
第254名 水瓶座 + B + 豬
第280名 水瓶座 + A + 猴
第281名 水瓶座 + AB + 雞
第286名 水瓶座 + O + 牛
第294名 水瓶座 + AB + 鼠
第320名 水瓶座 + A + 雞
第327名 水瓶座 + B + 猴
第332名 水瓶座 + O + 豬
第354名 水瓶座 + A + 鼠
第371名 水瓶座 + B + 雞
第374名 水瓶座 + O + 猴
第400名 水瓶座 + O + 雞
第406名 水瓶座 + B + 鼠
第446名 水瓶座 + O + 鼠
2026年「十二星座+血型+生肖」運勢排行榜：雙魚座
第66名 雙魚座 + AB + 羊
第79名 雙魚座 + A + 羊
第92名 雙魚座 + AB + 虎
第102名 雙魚座 + B + 羊
第104名 雙魚座 + AB + 狗
第108名 雙魚座 + A + 虎
第131名 雙魚座 + B + 虎
第133名 雙魚座 + AB + 蛇
第142名 雙魚座 + A + 狗
第160名 雙魚座 + O + 羊
第171名 雙魚座 + B + 狗
第172名 雙魚座 + O + 虎
第175名 雙魚座 + A + 蛇
第190名 雙魚座 + AB + 兔
第192名 雙魚座 + O + 狗
第202名 雙魚座 + O + 虎
第203名 雙魚座 + B + 蛇
第205名 雙魚座 + AB + 龍
第208名 雙魚座 + A + 兔
第237名 雙魚座 + O + 狗
第249名 雙魚座 + B + 兔
第257名 雙魚座 + AB + 馬
第267名 雙魚座 + A + 龍
第276名 雙魚座 + O + 蛇
第288名 雙魚座 + B + 龍
第305名 雙魚座 + B + 龍
第311名 雙魚座 + A + 馬
第326名 雙魚座 + AB + 牛
第330名 雙魚座 + O + 兔
第343名 雙魚座 + A + 牛
第350名 雙魚座 + B + 馬
第360名 雙魚座 + O + 龍
第361名 雙魚座 + AB + 豬
第377名 雙魚座 + B + 牛
第389名 雙魚座 + AB + 猴
第405名 雙魚座 + O + 馬
第409名 雙魚座 + A + 豬
第416名 雙魚座 + A + 猴
第435名 雙魚座 + AB + 雞
第438名 雙魚座 + B + 豬
第444名 雙魚座 + O + 牛
第447名 雙魚座 + AB + 鼠
第448名 雙魚座 + A + 雞
第454名 雙魚座 + O + 豬
第456名 雙魚座 + B + 猴
第486名 雙魚座 + B + 雞
第491名 雙魚座 + A + 鼠
第498名 雙魚座 + O + 猴
第506名 雙魚座 + B + 鼠
第507名 雙魚座 + O + 雞
第538名 雙魚座 + O + 鼠
資料來源：占い館セレーネ公式チャンネル