小一面試｜九龍塘學校歷年小一面試題目　附學術題目家長面見重點

九龍塘學校小一面試題目｜即看九龍塘學校的歷年小一面試形式、面試題目和要求。小一面試會考核語文能力、數學能力、個人生活問題。學校亦設有家長面見環節。家長可預早了解面試題目，幫助小朋友做好面試準備。



九龍塘學校往年小一面試題目

面試形式：

學校設兩輪面試，所有申請人都獲安排第一輪面試，第一輪只面見小朋友，以中文、英語為主。第二輪面試會面見家長和小朋友。學校面試時著重小朋友的語文能力、邏輯推理、自信溝通。

九龍塘學校設兩輪面試，第一輪只面見小朋友，第二輪面試會面見家長和小朋友。

第一輪面試

語文能力：

．中英文句子：小朋友需要做中、英文的句子重組題目。

．中英文認字：老師會考小朋友中、英文生字，了解他們的語文能力程度。

．看圖說故事：老師會提供數張圖片，小朋友可以將圖畫任意排序，並創作故事。

．看圖片作答：老師會提供圖片，再用英文提問，小朋友需要用英文回答。

數學能力：

．基本算數：老師會問簡單算數問題，例如一條雪條 $2，買4條雪條要多少錢？

．數學邏輯：老師會問小朋友基本的數學邏輯問題，例如2、4、6、8、10之後是甚麼數字，以及其他排序或加減數題目。

其他問題：

．個人問題：老師會問小朋友的名字、歲數、有沒有兄弟姐妹、讀哪間幼稚園等個人問題。

．生活問題：老師會問小朋友關於日常生活的問題，例如平時在家會跟爸爸媽媽做甚麼。

第二輪面試：家長面見

．教育理念：學校詢問家長的教育理念，例如家長是否了解和認同學校的教育理念？在日常生活中會如何栽培小朋友？平時會如何安排假期活動？是否著重小朋友的德育發展？

期間，小朋友可能在旁畫畫或閱讀，學校會同時觀察小朋友的獨立性和專注力。