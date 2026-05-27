小一面試｜九龍塘宣道小學歷年小一面試題目　語文數學生活問答題

九龍塘宣道小學小一面試題目｜九龍塘宣道小學是熱門的私立小學，以下整合九龍塘宣道小學歷年小一面試題目，包括語文題目、數學題目，以及個人生活問題等。學校只設一輪面試。家長可參考九龍塘宣道小學往年面試題目，助孩子提早做好準備。



九龍塘宣道小學往年小一面試題目

面試形式：一般只設一輪面試，為個人面試，考核小朋友的學術能力，以及了解家庭生活、學習情況。如果校方希望進一步了解家庭情況，會個別安排次輪面試。學校雖然重視小朋友的體藝發展，但有家長分享，小朋友沒有一技之長也不影響取錄，主要視乎面試表現。

九龍塘宣道小學歷年小一面試題目，包括語文題目、數學題目，以及個人生活問題等。

語文能力：

．中文詞語認讀：小朋友需認讀中文詞語。

．英文串字：老師會讀英文詞語，小朋友需要串字，例如「Pencil」、「Hello」、「Flower」、「Water」等。

．圖片配對：老師會讀出詞語，小朋友根據在圖片中選出正確的物件。

．閱讀理解：老師會提供工作紙，學生需做中文閱讀理解，根據題目內容作答。

．看故事作答：老師會播放中文或英文故事，小朋友需要專心觀看，並在工作紙上圈出正確答案。

數學能力：

．基礎運算：老師會考小朋友20以內的基礎加減法，例如8+6=?、13+6=?、19-4=?。

．生活運算：老師會以生活情境為背景，例如你有XX元，買間尺要XX元，鉛筆要XX元，一共要多少錢？你有足夠金錢嗎？你有8個擦膠和4支筆，你一共有多少件文具？

個人生活：

．基本資料：老師會問小朋友的基本資料，例如名字、年齡，以及就讀的幼稚園，也可能會問小朋友是否知道今日來哪一間學校面試。

．日常生活：老師會問一些與生活相關的問題，例如平日是誰教小朋友做功課？每日會在甚麼時間開始做功課？星期日會與父母做些甚麼？

．家庭背景：老師會問小朋友關於家庭背景的問題，例如家中有多少人，分別有誰？父母的職業是甚麼？一般甚麼時間下班回家？學校會透過對談，了解小朋友在校情況、親子關係，以及家庭生活。

創意思維：

．畫畫：小朋友需輪流與老師談話，等候期間要畫畫，或需向老師介紹畫作內容。