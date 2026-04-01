小一面試｜15間熱門小學歷年面試題目一覽　附考核重點及常見題型

小一面試題目｜小一面試貼士｜名校小一面試歷年題目一覽。以下為家長整合多間熱門及傳統名校的小一面試歷年題目，涵蓋語言能力、學術題目、常識認知、情境應對等常見題型，讓家長按學校逐一參考，掌握不同小學的小一面試的要求與出題方向，提早做好準備！以下名單將持續更新。



熱門小學歷年面試題目一覽

1. 拔萃女小學小一面試題目

小一面試｜拔萃女小學歷年小一面試題目整合 涵蓋語文認知生活題

2. 保良局蔡繼有學校小一面試題目

小一面試｜保良局蔡繼有歷年小一面試題目 語文能力品格觀察重點

3. 聖方濟各英文小學小一面試題目

小一面試｜聖方濟各英文小學歷年小一面試題目 常見學術題型一覽

4. 九龍塘學校小一面試題目

小一面試｜九龍塘學校歷年小一面試題目 附學術題目家長面見重點

5. 英華小學小一面試題目

小一面試｜英華小學歷年小一面試題目 新制減至兩輪必知評估重點

6. 九龍塘宣道小學小一面試題目

小一面試｜九龍塘宣道小學歷年小一面試題目 語文數學生活問答題

7. 香港培正小學小一面試題目

小一面試｜香港培正小學歷年小一面試題目 才藝表演/朗讀/情景題

8. 民生書院小學小一面試題目

小一面試｜民生書院小學歷年面試題目整合 英語能力為考核重點

9. 喇沙小學小一面試叩門題目

小一面試｜喇沙小學歷年面試叩門題目附學術題目必知喇沙紳士精神

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