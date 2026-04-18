碧咸大仔控訴父母控制欲強？心理學家揭為何父母的關心讓孩子窒息

有句老話是這樣說的：「孩子再怎麼大，在父母眼中永遠是個孩子」。有時滿滿的愛可能讓孩子感到窒息。名人家庭也如此，上演著一般家庭會出現的親子衝突場面，尤其發布在社群平台上，更讓人感覺問題被放大。專家表示，父母也要跟著「長大」，動態調整親子互動方式。



足球金童碧咸退而不休 慈善、代言不斷

英國足球傳奇碧咸（David Beckham）即使已從球壇退休，但是慈善和商品代言仍源源不斷，忙得很有節奏。他與「碧咸嫂」維多利亞（Victoria Beckham）的26歲長子布魯克林（Brooklyn Beckham），婚後曾經在社群平台上發長文，核心內容即在控訴父母多年來形象塑造與控制，對他的生活與婚姻造成傷害，引發網友熱烈討論。

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台灣心理師葉力溱表示，碧咸家族事件全貌外界無從得知，也不適合評斷誰對誰錯，但這起事件能夠跨越資產、階級與文化引發共鳴，正是因為它觸及了每個人都曾感受過的課題──個人與家庭間的分化與界線。我們該學習如何在建立自己新家庭的同時，順利與原生家庭分化，並建立恰當的新界線，這是降低衝突和反彈的重要功課。

為什麼父母的「關心」會讓孩子感到窒息？

葉力溱指出，在一些家庭中，父母對孩子生活高度介入，往往是出於好意，但卻可能讓當事人感到壓迫。孩子幼時的確需要高度依賴父母，但若無法隨著孩子成長而將其當作獨立個體、逐漸鬆綁，需求與給予的錯位便不可避免。

小到要求多吃一口飯、多穿一件衣服：因為把自己的體感與孩子綁定了。

大到干預工作選擇、伴侶選擇：因為把自己的未來與孩子的未來綁定了，否定了他的喜好和想法。



這往往會讓孩子在潛意識裏感受到：

我的真實感受是不重要的，如果我不照著你的意思做，我好像就不好、不孝、不能體諒父母的苦心。

子女往往陷入矛盾：一方面想要自主，一方面又擔心讓父母失望或傷心。葉力溱表示，這種內在衝突，有時候比外在的控制更讓人痛苦。

進入婚姻後，最容易在哪裏出現界線衝突？

原生家庭與小家庭間最常見的界線衝突出現在資源的分配上──不僅是金錢，時間、關注與情緒價值也是資源。許多人會發現交往時明明很順利，一準備結婚卻吵不完，葉力溱舉例說明如下：

婚宴辦在哪？

買房還是租房？

跟誰的父母同住？

孝親費要給多少？



葉力溱說，雙方原生家庭若將「獨立」看作是「無情」或「胳膊向外彎」，界線的設立就容易被解讀為「見外」與「沒有接納新成員的誠意」。當一個人無法將新家庭視為需要投入心血建立的歸屬，而僅是原生家庭的延伸時，伴侶容易感到被忽視，父母也可能覺得「孩子變了，不再在意我們」。這種誤會與失落，往往就是衝突的根源。

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累積委屈後，如何重新談清楚界線？

在已感委屈的情況下，與其持續碰撞與指責，葉力溱建議，不妨先從自身的覺察開始：

這件事情中最令我在意與擔憂的是什麼？

若事情無法照我期待發展，我最恐懼的結果是什麼？

這件事情的根本責任屬於誰？

我有沒有足夠的能力與資源，來為我自己的選擇堅持與負責？



葉力溱說，唯有先釐清情緒與思路，才能回到適合溝通的狀態：能溫和闡述自己的原因與觀點、表明底線，但也願意理解對方的立場，保有協調折衷的誠意。

葉力溱提醒，我們不必要、也不可能做到完全的分化才能離家與成家。有些人甚至正是因為無法和平擺脫原生家庭的綑綁，才選擇成家，以便逃入另一段關係裏。但心理上分化與界線的議題並不會因此消失，在人際關係、婚姻關係、未來的親子關係裏，都有可能再度浮現。

「尋找可靠、客觀的親友陪伴討論，或尋求專業心理資源協助，對消化情緒與尋找溝通之道都能有所幫助。」葉力溱說。心理師的角色不是決定誰對誰錯，而是協助看見彼此的需求與困境、學習表達情感而不傷人、建立尊重差異的相處模式。

親子彼此都需要在關係中真正的「長大」

當內在能從「孩子」的狀態真正成長，我們將能理解父母的限制，看到他們的本意。然後，選擇接受我們能接受的，而不會感覺被控制；選擇拒絕那些超出界線的，而不需要爭取任何人的認同。

而作為父母，葉力溱強調，若能在心裏真正的「成熟」，也將不必透過確認與測試對孩子的影響力，來確保自己的價值與地位。畢竟能養育出獨立與自我負責的孩子、與孩子保持合適的情感與界線，這才是為人父母真正的成功。願我們都能透過探索與練習，在關係中真正的「長大」。

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