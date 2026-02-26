尊重孩子卻換來得寸進尺　聰明父母必學這招　讓孩子學會負責

前兩天聽朋友吐槽：真不知道現在的孩子該怎麼養了？你說什麼都管吧，怕沒給他自由，限制了他發展。



你說尊重他吧，他越來越得戚，一身反骨，你說的他都不聽，你不讓做的他都想試。一句 「這是我的事，我自己說了算」懟得你啞口無言。

聽上去孩子是有主見，敢表達了吧。

但在真實的養育中，就知道這樣的孩子有多辛苦爸媽了。

不得不說，我們這一代人，大多是在嚴厲、打壓下成長起來的。所以現在一門心思要「愛與自由」。把小時候的遺憾，全都彌補到孩子身上。在打壓中長大，在補償中發瘋。你要愛，我拼了命的示愛；你要選擇，我給你豐富的選擇，你要自由，我控制自己別去干涉。

然後，養着養着猛然發現——尊重沒換來體諒，選擇沒帶來責任，反而孩子越發任性、叛逆、不服管教。當你把「愛與自由」當經念，孩子把「得寸進尺」當飯吃。

這是尊重錯了嘛？如果你也時常有這份困惑，今天這篇文章，值得你花3分鐘讀完。

懶人包：父母給孩子絕對自由親子關係卻惡化？聰明的家長應該這樣做......圖集速讀（點擊圖輯可快速了解本文主要觀點）

+ 5

不要給孩子絕對的自由

養孩子養到第11年，我發現，「絕對的自由」真的是一個巨大的坑。我們真的不能事事都詢問孩子。

1. 過多選擇，會造成孩子腦力過載

選擇多看似是自由，但硬幣的反面，是會佔據大腦更多的資源、造成決策疲勞。對於一個腦子還沒長好的孩子（沒有貶義），選擇太多，反而容易造成腦力過載。

CC剛上小學的時候，秉着尊重孩子的原則，早上我都會問「今天你想穿什麼啊」。然後，CC就會想。我想穿裙子——今天有體育課。那穿這個短褲吧——最好選個護住膝蓋的。

大家也知道，上學的早晨，都是按分鐘計算的，每一分鐘都耽誤不得啊。選衣服每次都要耽誤5、6分鐘，她實在選不出來，但又因為你把選擇權交給了她，她也不接受你的建議。最後，你忍不住催他，催了他又發脾氣。

整個一惡性循環。之前我們講過，大腦中負責決策、思考的前額葉，需要到30歲以後才能逐漸進入穩定狀態。而作為情緒處理中心的杏仁核，卻在出生時就發育的很完善了。當理智腦還打不過情緒腦，那麼——選擇太多，孩子更容易暴躁。因為決策的過程，消耗了他大量的精力，而以他的能力，並不能理智的分析利弊，內耗後更容易糾結和發脾氣。所以，給孩子選擇和自由這件事，也是要有度的。

2. 絕對的自由會削弱父母的權威感

幾乎所有完全尊重孩子、給孩子「自由選擇」的父母，都是沒有權威的。你以為給了很多自由，其實這些自由都是迴旋鏢，正中眉心。

比如：

你想什麼時候寫作業啊？

你今天穿什麼衣服啊？

你要不要收拾一下書桌啊？

9點半了睡覺行不行？



這不是尊重，這隻會是幹架的前奏。因為孩子的回答，八成不是你想要的。

問就是不行！不想！不願意！

然後，你開始看不慣、開始煩了、惱了、怒了：

9點才開始寫，你作業能寫完嗎？

天氣這麼冷，非穿什麼裙子啊？

都亂成什麼樣了，你還不知道收拾？



最後，你覺得孩子不聽勸，一身反骨。孩子覺得你說話不算話，你問我了，我說了你又不高興，毫無信任可言。

這哪裡是給孩子自由啊，這不妥妥的給自己挖坑嘛。所以，勸各位姐妹一定要記住：絕對的自由=一身反骨的孩子=快速惡化的親子關係。

曾經，我跟C爸經常因為一件事鬧矛盾，就是CC的周末作業。這孩子周一到周五作業是不用管的。但周末我們經常回姥姥家，一回去4個娃就玩瘋了，誰也踏不下心寫作業。

所以，我們都希望她能提早寫完，再回去痛痛快快地玩。但有時候一催：快點寫完，我們好早點去姥姥家，還能趕上午飯。CC就鬧脾氣。我一見她鬧脾氣，就心想：不能強迫孩子，她心裏也有數，眼下歸心似箭，娃不在狀態，逼着也無趣，不如先回。經常就縱容她帶着一半作業，去了姥姥家。

果然，落地就玩瘋，但作業還在啊？我就要時不時當個惡人老母親催催催：是不是該寫一會兒作業了？什麼時候開始寫剩下的作業？

每次換來的都是孩子們的白眼，覺得媽媽真煩！一直催催催！

但C爸跟我完全不一樣的路數，他說寫完再回，就是真的寫完才可以回。

狀態不來，我們可以等你來；午飯趕不上，可以趕晚飯。CC沒辦法，倒也能踏下心，奮筆疾書，每次也都能提前完成。回去還跟表弟顯擺：你看我都寫完了，回來玩的多痛快啊，沒人催的感覺真爽！

幸虧聽了我爸的。得，我這容易妥協的慈母，反而不落好。他那嚴格的嚴父，倒成了誇獎對象！我跟C爸育兒對戰，鮮少輸。但這一輪，老母親也得含淚點贊。

怎麼把握「度」？

不想掉進「自由與尊重」的陷阱，我們要做好這兩步。

首先，區分哪些是不能讓孩子選擇的。

1. 你自己的事情

「媽媽現在在工作，我一會兒再陪你，好嗎？」

「我今天太累了，你自己看會兒書或者讓爸爸給你講故事，可以嗎？」

「我明天要出差，這兩天奶奶過來陪你，行不行？」



來舉個手，我看有多少姐妹是這樣跟孩子說的？這不是尊重，這是沒做好「課題分離」。

簡單說，就是沒區分哪些是你自己的事、哪些是孩子的事。

工作忙、有出差計劃，或者身體不適、不想陪孩子...這些其實都是我們自己的事兒。既然是自己的事兒，就沒有必要找孩子打商量，而是應該自己做好決定，直接通知孩子。自己的事別甩鍋：這是通知，不是選擇題。

2. 提前約定好的事情

說好了2兩集動畫片，看完了孩子還要看，你不同意，孩子軟磨硬泡、撒潑打滾。說好了睡前刷牙，到點了孩子還磨蹭找藉口不刷。你沒辦法，只好又同意了再看一集，明天再刷。這也不是尊重，這是模糊邊界。



尊重是說好了看幾集就是幾集，說好了刷牙沒特殊情況就要刷牙。孩子可以哭、可以鬧，可以生氣、發脾氣，我們誓死捍衛TA生氣、表達不滿、發泄情緒的權利。但行為上不縱容，還是要他做！

因為尊重的是感受、情緒、人格，而不是行為。

如果你上來就說，「你哭什麼哭，煩不煩」這才是不尊重。就好比，你交通違章了。第一個交警過來，先給你敬了個禮，然後客客氣氣地說，你哪裏哪裏違章了，需要扣幾分，罰多少款。最後友善提醒你，下次不要再違章了。雖然被罰了，你是不是也沒覺得不被尊重，而且下次還會注意，可千萬不能再違章了。

第二個交警過來了，先劈頭蓋臉地臭罵了你一頓，瞎嗎？看不見紅燈嗎？還闖？有沒有公德心，盲道上停車！哪怕最後對方沒給你開罰單，你是不是也想要投訴對方。

第三個交警，過來就跟你嘻嘻哈哈一陣，也不給你開罰單，只告訴你下次注意點。你是不是覺得很慶幸，這是遇到好人了呀。但下次呢，你還是會心存僥倖，能違章就違章，只要不被罰就行了。

父母要做的是第一個交警，尊重感受，但要有清晰的行為邊界。但很多人做了第3個，隨意放水，邊界模糊。到底什麼行為是不被允許的？孩子也不知道，所以才會一直瘋狂的在邊界試探。你覺得娃得寸進尺很煩人，其實一直瘋狂測試底線的孩子也很累。

其次，給孩子的自由，一定要加上限定。父母也需要權威，但這種權威不是為了控制孩子，而是一種有原則的愛。

我們7點開始寫作業，但你可以決定先寫語文還是數學，寫完的時間你自由安排。

今天降温不能穿太薄，但你可以選擇穿哪件毛衣，配什麼鞋子。

今天必須清理你的書桌了，但你可以選擇上午收拾，還是下午收拾。



前半句是不可妥協的原則，後半句是給孩子釋放掌控感的自由空間。給自由加上限定，會讓親子溝通更順暢，孩子不會覺得你是假民主，前腳說了讓他做主，轉頭你又反悔。而且這樣養出來的孩子，未來在任何環境中都不會內耗，因為他能與規則和諧相處，可以在規則之下享受自由。

他更不會一身反骨，「憑什麼我上課不能說話？憑什麼我要聽你的？」 不會過分的自我為中心和執拗。因為他知道規則也是一種守護，在規則內，TA是自由的、安全的。

所以啊，給孩子自由、尊重並不等於放縱孩子的行為。既不是一味地順從聽話，也不是野蠻生長，而是有自己想法的同時，也會適應規則、尊重他人。最好的教育：讓娃既能對世界說「我可以」，也能對規則說「我服氣」。

相關閱讀：教養-孩子-被寵壞-怎辦-3招可補救-謹記預留空間讓他們發嬲👇👇👇

+ 7

【本文獲「CC爸媽」授權轉載，微信公眾號：cc-bama】