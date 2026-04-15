為何孩子總不懂感恩？父母過度付出才是禍根　要先愛自己適度放手

上周末C爸科室聚餐，戶外燒烤。男人們烤肉，女人們穿串。這種半生不熟的場子，最怕尷尬冷場，大家都是有一搭無一搭的尬聊。閒聊間，有人隨口問了句：CC現在上學都誰接送啊？我說，她都是坐校車，我不怎麼管。有時候她走，我都還沒有醒。



我也沒想到，我這話，是往平靜的湖面丟了塊石頭。「噗通」一聲，激起了在場老母親心裏的千層浪，大家瞬間開啟吐槽模式，紛紛控訴起自家孩子的條條罪狀。原本「半熟的尷尬場」，變成了「熟人吐槽場」。

吐槽孩子、吐槽老公、吐槽婆婆，果然是中年女人迅速拉近關係三件套啊。

A：CC怎麼這麼讓人省心！你們家這才是來報恩的，知道體諒你們。我家這位，每天早上，我自己都睡不夠，還得早起三番五次的叫她、給她做早飯，人家還嫌你催她；

B：我們才是純純是來報仇的！我天天晚上給她收拾書包，結果忘帶個課本，倒成了我的錯，衝我一頓抱怨，說怎麼不知道給她檢查好！

C：別提了。我們這行這麼累，周末哪次不是犧牲我自己的休息時間，看着她就想讓她把作業趕緊寫完，但她全程都不給你好臉色！

……



聽她們說完，我也一番感慨。說實話，我們這屆爹媽，養小朋友，圖什麼？圖他將來給我打錢、養老、貼身伺候，以報養育之恩？還真不是。說句不好聽的，小朋友將來不啃老，我就謝天謝地了！

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我們要的，無非是他們自己能把日子過得滋潤一些。就像《人世間》裏說的，平凡就承歡膝下，優秀就展翅高飛。

雖然沒指望他們什麼，不代表，現在、此刻，看到孩子對我的付出視若無睹、甚至還不耐煩翻白眼，我們的心裏不會咯噔一下；不會生出「付出那麼多，卻養出個二五仔」的怨懟。畢竟，誰不盼着起個大早、辛苦做了早飯，得到的是一句「謝謝媽媽」，而不是「總是催，總是催，你煩不煩......」

為什麼現在的我，連這點「基本操作」都很難呢？

為什麼母親付出了很多卻得不到孩子的理解？（AI生成圖片）

1. 付出過大，所圖就甚大

他們都說CC是來「報恩」的，能體諒父母。

其實我想說，有沒有可能，恰恰是因為我付出的沒那麼多，我所圖的也很少。所以，即便她做得不好，我也不會有埋怨。

我在「自己花1小時，來回送一趟」和「自己多睡會兒，讓我坐校車」之間，果斷選擇了後者。

我在「每天多輔導我1小時（也許能）多考10分」和「我幹自己的事，我自己寫作業，成績自己負責」之間，果斷選擇了後者。

我沒額外付出那麼多，我能多圖人家什麼？所以我覺得孩子哪里都挺好的，不用我早起，自己能上學；不用我課後，成績也說得過去。（對，就是簡單的，說得過去，關於為什麼我沒有「養出厲害小孩執念」，感興趣的話，我可以單開一章。）

你要知道，當你對自己投入只有50%，對孩子投入卻有100%的時候。中間差的這50%，不知不覺都會變成沉甸甸的期待，和心裏那杆失衡的稱。你會忍不住附加很多理想化的期待，認為孩子做到了，他才對得起你的付出。

我早上早起一個小時，又叫你起牀，又給你準備早飯......你本應該不用催，迅速收拾妥當、出門上學！

我剛加完班累成狗，明明能好好休息，卻還得輔導你寫作業。你就應該認認真真、把作業高效完成！

……



這種期待，無非兩種結果。要麼，孩子能做到。即便如此，他也不會理解你的犧牲。說白了，在孩子看來，這更像一種交易：你用你的付出，換了我的「聽話照做」。你對我好的那個部分，我已經用順從的方式償還了。想讓我感激？那便是另外的價錢了。

要麼，就是孩子根本做不到。磨磨蹭蹭的不耐煩，或摔摔打打的表達不快，我們看着也會委屈、怨恨，生氣。這些積壓下來的情緒，最終還是會發泄給孩子——「老母親為你做這麼多，你一點事不懂？」

自然是只會孩子把越推越遠，他不討厭你就不錯了，別提領你的情、感激你的付出了。所以，姐妹們，愛人之前，先愛自己，才是大智慧。自己飽滿了，溢出來的愛，給到孩子才是健康的。你對自己好一點，心裏的秤就平一點，看小朋友也順眼一點。

困的時候，你可以不用早起，這事交給隊友，他也能應付過去；

累的時候，可以不用硬撐，作業一天不盯，孩子成績也不會倒退10名；

不開心的時候，也可以對孩子say no，我不想做飯，訂個外賣湊合一頓怎麼不行。



比起事無鉅細的關照，孩子更喜歡關係的鬆弛。

你也是個人，你也很重要，你也嬌貴，孩子只有有了這個意識，他才會「看見」你、心疼你。看到你累一點，他都會覺察到，跟你說一句「辛苦了媽媽」。

2. 奉獻太多，也意味着剝奪許多

我們內地父母總是習慣性為孩子「清空障礙」。

書包是你整理收納的；

衣服襪子是你洗好疊好的；

洗碗池的工作，更是從沒讓孩子沾過手......



哪怕孩子一開始好奇的想嘗試，你一句「別管，你寫好你的作業就行」，就推搪過去了。說句大實話，如果是這樣，別賴孩子不感恩。

養小孩這場修行，最怕的不是孩子不成器，而是父母太用力。當愛變成了全然的代勞，付出的價值就模糊了，孩子就免疫了、麻木了。

你每一句「放着我來」，在他眼裏，都成了「理所應當」。每天都替孩子收拾書包，但凡有一次課本忘了拿，孩子都會覺得是你的失職。長遠來看，我們奉獻的越多、替孩子包辦的越多，也意味着剝奪的越多。你剝奪的，是孩子在真實世界生存的能力。

可能很多父母的想法是，孩子嘛，只要搞好學習就萬事大吉了。但是，一個孩子如果連基本的生活能力都沒有的話，分數再高又有什麼用呢。我見過許多大孩子，成績是挺好，但一到了初高中要寄宿的時候，什麼都適應不了。他生活中遇到的可能全是困難：

滿地狼藉的髒衣服、

不知道怎麼分類歸納的生活用品，

甚至是每一頓需要自己安排的飯......



這些都會成為他的挫敗感。當他處處碰壁，覺得自己就像個「生活低能兒」時，心中湧現的不會是感恩，而是對父母的埋怨。

說到底，感恩的心態怎麼來？其實，是從付出中來。

孩子如果沒體會過整理好房間的小得意，沒感受過洗碗後被誇獎的小暖意......他怎麼能懂父母操持的辛苦？未曾親手「付出」過，如何能懂得「獲得」的珍貴？所以，我一直說，別過度包辦和關注孩子，要適度「退場」，把屬於他的責任交還。讓他也能為自己、為家庭，添上一份光和熱，讓孩子也感受下，被需要的感覺......他反而會長出很多強大的自信——我在這個家也是有價值的。

孩子感恩的心是從付出中來的。（AI生成圖片）

其實，孩子是「報恩」還是「報仇」，往往映照着我們付出的姿態。當你卸下犧牲者的重擔，把心裏那杆失衡的秤調平了，你就容易鬆弛。你鬆弛下來的那份從容與快樂本身，又會成為最好的示範與滋養。

我樂意付出的部分，是不求回報的，我不問值不值得，只問自己願不願意，你不必覺得虧欠。而超過我承載的部分，我是可以及時止損、適可而止的，你也不要道德綁架PUA我。

姐妹們，眼光放長遠，擁有這兩大認知的孩子，無論是未來交友、婚姻，都會是自洽的幸福的模樣。

在這個焦慮氾濫的時代，最好的養育反而是"有所不為"。當愛沒有附加條件，感恩自會生根發芽。

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