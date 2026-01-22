別讓關愛變溺愛！擺脫密集教養迷思　適度放手才能教出獨立孩子

編按：過度保護反而影響孩子獨立成長？以下節錄自《人際智商：讓孩子學得更好的教養新關鍵》一書。文中主要說明「密集教養」雖成主流且立意良善，但過度保護與追求零風險的環境，反剝奪孩子自主與冒險的機會，使其淪為溫室花朵。教養關鍵不在時間長短，而在於給予支持、適度放手並鼓勵承擔合理風險，才能真正促進孩子獨立成長。



「密集教養」全面入侵

人際圈越縮越小，育兒越來越孤單，家長壓力越來越大，越來越覺得有必要多陪孩子，富裕國家的家長花在子女身上的時間是五十年前的兩倍（唯一的例外是法國—耶！法國萬歲！）。現今職業婦女花在孩子身上的時間，比前幾代的全職媽媽更多。過去五十年來，美國爸爸照顧孩子的時間幾乎翻了四倍。

康乃爾人口研究中心研究員石塚（Patrick Ishizuka）表示：「密集教養已成為主流文化認定的育兒法」。石塚訪問了三千六百多位家長，要求家長評估六個虛構情境，每種情境分為兩種育兒風格：「協同培育派」和「放任成長派」，示例情境如下：「大衛的兒子診斷出患有哮喘，醫生說可以吃藥緩解，兒子卻說：『我不想吃藥。』」接下來請家長針對以下回覆評分。

協同培育派的回覆是：「我們跟醫生討論一下，你想問什麼都可以，看看吃藥對你有什麼好處。」

放任成長派的回覆是：「反正吃藥就對了，醫生叫你吃你就吃。」



石塚研究員的訪談結果簡單明瞭：無論階級，七成五的家長將「協同培育派」評為「非常好」或「優秀」，可見得「以孩子為中心的密集教養儼然成為無孔不入的文化規範。」

關愛與溺愛的一線之隔：密集教養的兩面性

整體來說，家長多參與育兒是好事，小孩成績更好、情緒更穩、社交更順，包括在學校人緣更好、行為問題也更少。根據皮尤研究中心調查，將近五成的家長表示自己用不同於爸媽的方式來養育下一代，不僅更積極參與，同時給予孩子更多愛與關懷，這是好消息。家長會公開讚美孩子、支持孩子，希望孩子在充滿愛的家庭中長大。

然而，密集教養也可能適得其反。關愛不等於溺愛，支持不等於袒護，家長沒必要插手孩子的大小事。研究證實，過度保護可能徒增孩子的挑戰，包括焦慮、社會退縮、不易共處，進入青春期還會碰到依附困難。

說到底，重點不是投入育兒的時間，育兒的方式才是促進孩子成長的關鍵。心理控制不利於孩子，關愛孩子、支持孩子自主，才是對孩子有益的育兒方式。

消失的童年冒險：當「絕對安全」成為成長阻礙

有些讀者可能看過日本實境節目《我家寶貝大冒險》，看的時候嘖嘖稱奇，同時心懷一絲羨慕，15節目中的幼兒自己上街跑腿辦事，完全不用家長陪伴。其中一集有個兩歲的孩子，走了二十三分鐘去買花和買吃的，還有個三歲的孩子，自己搭公車回家幫爸爸拿外套。

這些任務對大人來說很簡單、對小孩來說很複雜，看著這些寶寶順利過關，我開心到在心裏放煙火，不禁開始思考：孩子究竟有多大的能耐？反過來想：美國社會有沒有可能在無意間妨礙了孩子的發展？如今走路或騎腳踏車上學的美國小孩只有13％，遠低於1970年代的50％。《我家寶貝大冒險》發人深省，讓我們從全球視角審視如何教孩子自主和負責。

在俄亥俄州楓高市，有個孩子因為修剪草坪而遭到鄰居報警，兩週後又在家裏附近的院子玩水滑梯而遭到舉報。伊利諾州的艾赫斯市在芝加哥附近，有個小男孩在草原小徑旁砍柴，結果遭雞婆的路人舉報，小男孩跟警察說，砍柴是為了要蓋堡壘給自己和朋友住，警方將砍柴工具沒收歸還給家長。

在北卡羅萊納州夏洛特市，參加共學團的孩子收到一組遊樂設施，只用過幾次、維護得很好，孩子們原先非常高興，但很快就發現只能看、不能玩，因為遊樂設施底下沒有鋪木屑，而是直接擺在草皮上，大人基於安全考量，不准孩子在草地上玩耍，19華盛頓州的富邦學區基於同樣的安全考量，禁止在學校操場盪鞦韆，美國各地已經看不到超長的金屬溜滑梯，全部換成低矮的塑膠溜滑梯。

縮小的同溫層：青少年冒險精神與幸福感的流失

過去三十年改變了美國小孩的童年，社會首重安全，犧牲了鼓勵孩子承擔合理風險的機會，加上過於重視學業，忽視在遊戲中快樂學習。儘管立意良善，但孩子都成了溫室裏的花朵，成長空間越來越小、保護越來越多，不准跑腿、不准用工具、不准在草地上玩、不准盪鞦韆、不准轉身、不准轉圈、不准賽跑，幾乎沒有自由活動的機會。

就算進入青春期也還是一樣。2021年，十六到十九歲青少年暑期工讀的比例只有30％，相較於2000年的51％，減幅非常顯著。除了不打工，青少年也很少冒險，你可能會覺得：青少年吸毒、做愛不戴套、犯罪、危險駕駛都在減少，這對於孩子和國家的健康都是好事，但是吉中藏凶，越來越多年輕人選擇待在同溫層的舒適圈，彼此透過網路連繫，這樣雖然會減少冒險行為，但也表示人際圈越縮越小，甚至可能導致幸福感降低。

牛津大學社會學家鄧巴從研究中發現：住在酒吧附近的人更幸福。酒吧是英國社區的重要地標，就近就能上酒吧，往往擁有更多好朋友，這一點值得我們深思。

《人際智商：讓孩子學得更好的教養新關鍵》（圓神出版授權使用）

書名：人際智商：讓孩子學得更好的教養新關鍵

出版社：先覺出版社

作者：侯可麗Isabelle C. Ha

現任史丹佛大學學習加速器（Stanford Accelerator for Learning）執行董事，致力於運用腦科學、資料科技與跨界合作，打造更有效、公平、具包容性的學習方案，堅信學習能為每一位孩子創造機會。



【本文獲「圓神出版機構」授權轉載。】