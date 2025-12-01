【鄧明儀:幸福育兒】子女行為源自於父母 勿發洩情緒於孩子身上

在購物付款時，聽到有東西摔落地的聲音，再傳來女人震耳欲聾的咆哮聲：「乜你咁曳！」女人大鬧，約一兩歲的女孩坐在嬰兒車上大哭。



然後，女人推著小女孩到收銀處，沒被扣上安全帶的小女孩忽然滑出嬰兒車，女人發出更厲害的咆哮：「點解你咁曳？」並把小女孩抱起，再拋回嬰兒車內，小女孩哭得更兇，我好管閒事的一面不禁跑出來：「太太，如果你再向小妹妹動粗，我會報警。」

"Your children will become who you are；so be who you want them to be"這是我誕下㦡㦡後，無時無刻提醒自己的。孩子是父母的一面鏡，孩子說甚麼做甚麼，都是父母的反射。有些父母將自己人生中的不如意，統統轉移到孩子身上，不管孩子做得對不對，一律大聲斥責，情緒一來就會爆炸，他們的孩子也會脾氣暴躁、易哭易鬧，甚至長大後變得邪惡殘忍。

以後在生氣前，先問自己：想孩子變成怎樣的你？是得到大眾喜愛的天使？還是14歲就無故殺死老師的魔鬼？好好面對鏡裏的自己，回到修養自己的工夫上，先做好榜樣，孩子才有好模樣。

資深傳媒及親子教育工作者

作者簡介

畢業於浸會大學傳播學碩士學位。曾任職《晴報》助理總編輯及有線寬頻新媒體發展部總經理。除了擁有超過 28年的資深傳媒工作及管理經驗外，曾採訪了數以千計名人，並出版30 多本勵志書籍。

在教育領域，她是親子平台創始人、著名親子專欄作家、大學兼職講師，並於2017/2018榮獲香港市務學會KOL Marketer of The Year in Parenthood。

視兒子為平生唯一的傑作，認為每個孩子都值得快樂成長，相信每個家長都可以幸福育兒。

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」，原題為「好好面對鏡裏的自己」