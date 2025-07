【鄧明儀:幸福育兒】過度催谷或成學童焦慮 讓孩子找尋自己的步伐

學童焦慮|有精神科醫生指,近年學童患焦慮症個案急升,不少更患上「新學年焦慮症」,年紀最小約五歲,其中病徵是一返學便嘔。可憐幾歲人仔何來壓力?說穿了,所謂的壓力又是來自家長及學校的過度催谷。

本文作者:資深傳媒及親子教育工作者 鄧明儀



像我好友有兩個女兒,一個讀K1,一個升小一。她說大女的小學,作文題目已是「壓歲錢」,並開始要學生做past paper,當大家都嘩嘩聲時,她又給我們看細女及其同學的勞作課作品,那些比孩子更高更大、美輪美奐的紙製交通工具,相信若畢加索翻生都會看得張口結舌。在她繼續炫耀女兒的幼稚園如何如何好時,我不禁搜查該校的辦學宗旨,其中兩項是:致力培訓兒童面對挫敗與成功的能力,以及對社會及環境的尊重。這些連我也自愧仍在學習中的事,竟逼迫三、四歲幼兒提前面對。

好友還問我:「有否一些書,能告訴我三歲的孩子該懂甚麼?」由1數到100?由A數到Z?會畫30種動物?會認得200張Flash卡?會寫自己的名字?我無可奈,並搖頭說統統都不是。我認為三歲的孩子,該知道時間是上帝給小孩最珍貴的禮物,該擁有無憂無慮的快樂,該從容不迫的吃喝、玩樂、睡覺,該被父母無條件的愛著,該有無限的想像力及好奇心,該知道怎麼笑、怎麼鬧、怎麼分享。

幼稚,是指初生的禾苗,遲熟也;幼稚園,該是給初生禾苗快樂成長的地方。成長總是一步三徘徊,走快走慢,總有屬於他們自己的速度,早晚會長出一對堅強的翅膀,不用急,不用比,不用催,不用迫,更不能單靠上課學到。

資深傳媒及親子教育工作者

作者簡介

【幸福育兒:鄧明儀】資深傳媒及親子教育工作者

畢業於浸會大學傳播學碩士學位。曾任職《晴報》助理總編輯及有線寬頻新媒體發展部總經理。除了擁有超過 28年的資深傳媒工作及管理經驗外,曾採訪了數以千計名人,並出版30 多本勵志書籍。

在教育領域,她是親子平台創始人、著名親子專欄作家、大學兼職講師,並於2017/2018榮獲香港市務學會KOL Marketer of The Year in Parenthood。

視兒子為平生唯一的傑作,認為每個孩子都值得快樂成長,相信每個家長都可以幸福育兒。

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」,原題為「成長總是一步三徘徊」