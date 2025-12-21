【鄧明儀:幸福育兒】幼稚園是否報得愈多愈好?專家提醒宜輕鬆應對

身邊幾位媽媽級好友，最近都在面對孩子報考學前班的煩惱，「幼稚園PN班面試，到底係咩玩法？正所謂：『你不愛競爭，但競爭會找上你。』我真心唔係想做怪獸家長，但連家裏最唔怪獸嘅老人家都要擔心埋一份。」

據觀察媽媽群作出的非正式統計，她們為孩子平均報考7至12間幼稚園，不但家長們要東奔西跑地接受排山倒海的 1st In、2nd In，連呱呱墮地不久、「腦囟未生埋」的歲半BB，也要接受殘酷的首場人生淘汰賽，既要考平衡力、集中力、適應力、群體跳舞，還要懂得聽指令做動作，包括拿東西、俾俾、bye bye、飛吻等，難怪各式各樣、昂貴非常的幼兒面試班及PN預備班應市而生。

未做父母的朋友驚訝說：「一歲BB識做啲咩呀？難聽啲講句，像寵物訓練。」另一單身好友則打趣說：「都叫你轉多啲工，拎多啲面試經驗。」我自言面試經驗少，印象中自畢業以來，只有第一份工及報讀碩士時試過面試，反而陪兒子面試的經驗倒有幾次，卻抱著「沒有最好的，只有最適合的」輕鬆心態去面對，可幸兒子還是無驚無險無畏無懼的走到現在。

然而，在這個sell fear的教育制度底下，幾經艱苦以為讓孩子半隻腳踏進玉門關，原來卻是鬼門關內一追再追，學前班要推前學幼稚園的東西，幼稚園要預備小一的功課，小學要追中學的課程。港大防止自殺中心總監葉兆輝教授說：「但可笑嘅係，依家喺大學，我哋要教番佢哋幼稚園生嘅嘢。」日前跟他及港大行為健康教研中心總監何天虹教授午飯時，討論到學生抑鬱或自殺日趨年幼化的問題，都叫大家心痛如絞。

現代孩子的壓力，除了來自學業，還有父母們因應社會標準而不斷扭曲子女的價值，孩子對自己無法認同，漸漸釀成不同的悲劇！想起網上看過一段令人心酸的文字：「爸爸、媽媽：如果我跟姨姨打招呼，你會更愛我嗎？如果我能夠坐定定，你會更愛我嗎？如果我默書多十分，你會更愛我嗎？如果我能考上名校，你會更愛我嗎？」希望為人父母的你答「不會」，因為，父母對孩子的愛，本該是無條件的。

畢業於浸會大學傳播學碩士學位。曾任職《晴報》助理總編輯及有線寬頻新媒體發展部總經理。除了擁有超過 28年的資深傳媒工作及管理經驗外，曾採訪了數以千計名人，並出版30 多本勵志書籍。

在教育領域，她是親子平台創始人、著名親子專欄作家、大學兼職講師，並於2017/2018榮獲香港市務學會KOL Marketer of The Year in Parenthood。

視兒子為平生唯一的傑作，認為每個孩子都值得快樂成長，相信每個家長都可以幸福育兒。

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」，原題為「邊一個發明面試」