【鄧明儀:幸福育兒】如何教授出優秀孩子？用心即可將腐朽化神奇

在各大學任教接近十年，對教學的自我要求是孔子的「誨人不倦」，或者像《愛的教育》裏的帕爾尼老師把學生當成兒子般關愛，在「教」與「學」相互的體驗與討論間，給學生灌輸人生基本的準則與態度；在他們心中種下善良的種子，生根開花成光明俊偉的人格。

本文作者：資深傳媒及親子教育工作者 鄧明儀



我一直相信，愈頑劣的學生，愈需要循循善誘，只要教育得法，石頭也可成為翡翠、美玉。

像有個本來頑劣非常的學生，從不受到其他老師關注，卻因為一次被我在課堂後痛罵一頓，成為生命轉捩點，最後不但以優秀成績畢業，而且在傳媒行業做出成績。在剛過去的感恩節，收到她給我寄來感謝卡：「今天是感恩節，感謝你，是你教我寫文、做事態度，帶我訪問不同的猛人，帶我加入傳媒……芬芳著我的生命，讓我每天過得別具意義。」天下事，只要用心，腐朽可以化為神奇。

這就是洪蘭教授撰寫的《好孩子，三分天注定，七分靠教育》所指的「優秀是教出來的」。這句話，讓我想起日本暢銷作家中山和義撰寫的一個真實小故事。話說，某小學校長對新來的老師說：「我私下挑選了一群特別優秀的孩子，編在同一班，家長都不知情，我希望你來擔任那班的導師。」雖然新老師有點擔心未能勝任，但校長的盛情難卻，惟有接受了這個重任。

一年晃眼過去，班裏的孩子成績真的非常優秀，並得到家長們的高度肯定。老師不禁在畢業禮上跟校長讚嘆：「優秀孩子果然不一樣。」豈料校長此時才吐出真相：「優秀是騙你的，我只希望你有幹勁才這麼說。這群孩子不過是隨機抽籤出來的普通孩子，跟其他班級的孩子一樣。」老師聽後很驚訝：「那……班上的同學為甚麼變得這樣優秀呢？」校長笑解說：「就是因為你一直跟學生說：『大家都是非常優秀的孩子。』你對他們重複的鼓勵，才是他們優秀的真正原因。」

學生是頑劣是優秀，是蟲是龍，是惡魔還是天使，還看老師是鼓勵還是放棄。就像匠心獨運的打磨師，把毫不起眼的玉石，打磨成優質的翡翠。

作者簡介

畢業於浸會大學傳播學碩士學位。曾任職《晴報》助理總編輯及有線寬頻新媒體發展部總經理。除了擁有超過 28年的資深傳媒工作及管理經驗外，曾採訪了數以千計名人，並出版30 多本勵志書籍。

在教育領域，她是親子平台創始人、著名親子專欄作家、大學兼職講師，並於2017/2018榮獲香港市務學會KOL Marketer of The Year in Parenthood。

視兒子為平生唯一的傑作，認為每個孩子都值得快樂成長，相信每個家長都可以幸福育兒。

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」，原題為「優秀是教出來的」