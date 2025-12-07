【鄧明儀:幸福育兒】專家分享海豚育兒法 培養子女解決力與適應力

好友為子女的小一入學東奔西跑、孟母三遷，甚至要全家總動員全心投身入學簡介會及申請過程，彷彿過程中若有任何閃失，就會陷孩子於萬劫不復之地。

本文作者：資深傳媒及親子教育工作者 鄧明儀



現代不論是「虎媽」、「狼爸」、「象媽」還是「水母媽」都認為，能夠為孩子成功開路，並放在設計好的軌道上，就能走上人生康莊大道，卻從沒有想過，父母最該培養孩子的，不是甚麼技能與知識，而是其「適應力」。

有沒有見過企鵝是怎樣教企鵝仔適應力？由BB破蛋而出開始，企鵝會毫無保留地餵哺孩子，並教導小企鵝求生本能，直到小企鵝兩個月大，在父母要同時出海覓食時，就必須離開父母的懷抱，學習獨立自立、解決困難。有些小企鵝想撒嬌返回溫暖的懷抱，父母一律舉起雙腳，狠心地拒諸腳外，將小企鵝訓練成可以事事靠自己的皇帝紳士後，就會告別一手養大的孩兒。

除了企鵝，海豚對子女的愛，亦超乎人類想像。

哈佛大學醫學博士Shimi Kang撰寫的「2015國際圖書大獎家為教育類一等獎」《The Dolphin Way》提出，海豚在海洋生存表現出的創意、批判思考、溝通力與協作力，她統稱為的CQ (Creative Quotient)，很值得人類參考。作為「海豚父母」，需要跟孩子建立親密的關係，而非靠催促、逼迫、賄賂或洗腦等手段，並溫和地引導孩子自我激勵，以培養孩子解決力與適應力。

想學做既不嚴厲也不縱容的海豚父母，在權威又平衡中教出聰明、快樂及善於溝通的孩子？Dr. Kang在書中提出四個錦囊：

1) 先讓自己平靜下來

2) 讓孩子知道父母理解他們

3) 確定孩子的目標

4) 信任孩子會取得成功

還有三項不容缺失的內容：

1) 相信孩子通過玩耍會愈玩愈聰明

2) 讓孩子明白競爭並非為了取得第一

3) 給孩子足夠的休息以加強問題處理的能力。

說到底，「海豚育兒法」不過是一種態度，重要的是，如何以節制的愛，陪伴孩子肩並肩成長。

【幸福育兒：鄧明儀】資深傳媒及親子教育工作者

畢業於浸會大學傳播學碩士學位。曾任職《晴報》助理總編輯及有線寬頻新媒體發展部總經理。除了擁有超過 28年的資深傳媒工作及管理經驗外，曾採訪了數以千計名人，並出版30 多本勵志書籍。

在教育領域，她是親子平台創始人、著名親子專欄作家、大學兼職講師，並於2017/2018榮獲香港市務學會KOL Marketer of The Year in Parenthood。

視兒子為平生唯一的傑作，認為每個孩子都值得快樂成長，相信每個家長都可以幸福育兒。

本文轉載自Facebook專頁「鄧明儀」，原題為「向海豚爸媽學習」