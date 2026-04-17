張寶兒患乳腺炎兼發高燒 即學穴位按摩及刮痧療法 預防乳腺炎

乳腺炎｜現年34歲的張寶兒與袁偉豪結婚後先後誕下兩子，不時在社交平台分享育兒資訊。近日，張寶兒分享自己因乳腺堵塞患上乳腺炎，雖有老公幫忙疏通，但仍逃不過發燒和各樣不適。



張寶兒與袁偉豪婚後3年誕下長子「袁咕碌」，再於去年11月誕下兒子「袁咕碌」，近日她則於社交平台上發佈一張奶瓶照，詳細描述起近日患上乳腺炎的經歷。

行程繁忙 少泵一餐奶致乳腺堵塞

她透露道，今次是首度乳腺堵塞導致患上乳腺炎。由於最近細仔「袁咕碌」所需的奶量上升，她為了「追奶」而上奶了數天，結果在某一天因行程太繁忙而少泵了一餐，結果立刻導致乳腺堵塞。

她更在文中提及，盡管自己和老公袁偉豪已嘗試急救及疏通，但仍沒法避開發燒和各樣不適。幸好在一名催乳師的專業治理下，問題得以舒緩，她更大讚催乳師：「又一次拯救了我。」

直言胸部有鈣化情況 乳腺問題疑早有前科

張寶兒亦大方直言原來自己的胸部內存有「一塊二塊鈣化」的情況，暗示乳腺問題早有前科，更驚覺原來乳房腫脹、有奶，但仍然可以「唔谷唔痛」，絲毫沒有不適，就像一個泵漲了的皮球而非石頭。她笑稱道：「可能因為咁有時真係太舒服唔記得泵奶，要set鬧鐘！哈哈！」

乳腺炎是甚麼？嚴重可致發燒、無力

乳腺炎常發生在產後幾周，可能因為乳汁排不出來、乳頭破皮細菌感染，造成乳腺組織紅腫發炎。常見症狀包括：

．乳房單側有硬塊，一碰就痛

．皮膚泛紅、摸起來發熱

．嚴重會全身發燒、無力，甚至形成膿瘍

預防乳腺炎 從按摩穴位做起

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一、膻中

定位：在兩乳頭之間，胸骨中線上。

功效：理氣寬胸，防治乳腺炎。

方法：用手掌的大魚際由上向下按擦，持續3分鐘。

二、乳根

定位：乳頭下兩指幅處。

功效：疏通乳腺

方法：將食指、中指兩指合併，以指腹輕輕按壓，持續3分鐘。

三、少澤

定位：小指尺側，距指甲角旁約0.1寸處

功效：清熱通乳

方法：用指甲尖垂直掐按少澤穴1～3分鍾。

刮痧療法

如因病菌感染或濕熱內蘊引起的乳腺炎，可嘗試刮痧療法，詳情如下：

做法：

1. 準備刮痧板及嬰兒油，將嬰兒油均勻塗抹在乳房周圍、腋下及上背部。

2. 分別由乳根向乳頭方向、 從腋下往上臂內側及背部肩胛骨內側從上而下輕輕刮痧，刮至皮膚微紅即可。

3. 刮痧時需注意保暖，刮痧後需及時穿衣，避免感受風寒，刮痧療法2-3日1次即可。

日常可順時針輕揉乳房，令乳汁順利排除，防止乳汁積聚。同時需培養良好哺乳習慣，每次哺乳後以濕紙巾清潔乳頭，飲食上避免辛辣油膩，預防乳腺炎。