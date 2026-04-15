張寶兒決意為大仔袁咕碌退學 進行「腦評測」自定專屬學習計劃

現年34歲的張寶兒與丈夫袁偉豪結婚4年多，婚後誕下兒子「袁咕碌」及「袁氹氹」。日前張寶兒在社交平台上分享由於大仔不太適應學校生活，因此決定退學，更分享為仔仔進行「腦評測」後，為他制定了更適合的學習計劃。



34歲的張寶兒婚後誕下2子後明顯減少幕前演出，轉戰社交平台做KOL，不時在網上分享育兒、生活資訊。近日，她在社交平台上分享自己決定為大仔「袁咕碌」退學。她解釋道，最近感受大仔對於學校生活不太適應，老師亦同時反映仔仔專注力不足，例如坐不定，在課堂上很多小動作，有時還會自言自語。

張寶兒曾透露過，自己的教育方針為偏向全人發展，因此日常需求應該放在睡眠、感官發展上，而不是一味的追求學術。她更強調道：「與其讓孩子遷就學校，不如讓教育遷就孩子」，因此決定為仔仔作出退學打算。

「大腦 TQC 測評系統」 為孩子揚長補短

曾經張寶兒為仔仔制定的課程規劃分別為上午進行偏學術型的早教，下午則進行偏娛樂運動型的課程或是右腦開發活動。直至她為仔仔進行一項「大腦 TQC 測評系統」（Talent Quotient Count），才足以了解仔仔是一名聽力學習型及思考探究型的小朋友，即代表平日袁咕碌接受資訊的能力會較同齡人強，偏向喜愛聆聽具挑戰性的資訊，刺激性不足的資訊反而會令他走神。

有見及此，張寶兒則意識到傳統的教育模式早已不適合袁咕碌，她決定重新調整仔仔的學習計劃。短短不夠2周，已明顯感受到仔仔的表達能力、思考能力、學習語言能力都有所提升。她同時提醒各位家長，可因應腦評測的分析報告為自己的小朋友揚長補短、因材施教，分析自己的小朋友更適合就讀甚麼課程。

制定學習計劃前 先問自己三個問題

面對自己的小朋友出現專注力不足的情況，張寶兒則建議各位家長在採取行動前先問自己三個問題，以制定更適合小朋友的學習計劃，包括：

1. 我的孩子需要甚麼？

家長應認真觀察孩子最近對甚麼感興趣、在哪些事情上特別專注、有哪些困難或卡點以及他的身體在發出甚麼信號。

2. 孩子每天有多少可支配時間？（減去吃飯睡覺戶外活動）

張寶兒意識到，曾經的學習計劃並無預留時間讓寶寶自由活動或是睡覺吃飯，因此在選擇課堂時，她決定優先選擇能配合寶寶作息的課程，而不是讓寶寶為課程調整作息。

3. 我希望孩子成為甚麼的人？

張寶兒透露，希望自己的孩子可以身心健康、保留好奇心，因此做任何事情前應先以寶寶的立場出發，細心思考日後希望孩子成為一個怎樣的人、入讀怎樣的學校。

「大腦 TQC 測評系統」（Talent Quotient Count）

「大腦 TQC 測評系統」，以專業的腦電波機進行腦部分析，透過采集大腦的腦電波平均值、指尖末梢神的電位差，了解每個人先天的優勢所在，以及後天增強補弱的地方，尋找最適合孩子的學習捷徑。