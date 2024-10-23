乳腺炎｜母乳餵哺準媽媽易發乳腺炎？附穴位按摩及刮痧調理介紹

乳腺炎是初產婦常見的疾病之一，中醫稱之為「乳癰」，常見於母乳餵哺的新手媽媽。如產後出現一側乳房紅腫熱痛，摸到局部腫塊，乳汁排出不暢，發熱、惡心，則要注意患上乳腺炎的風險。中醫角度中，乳腺炎的發生與氣血運行不暢，乳汁積滯有關。那麼應該如何預防及調理乳腺炎呢？需要乳腺炎的病因開始解釋。

本文作者：譚詠欣中醫師



乳腺炎的成因

新婦產的乳頭皮膚脆弱，如首次以母乳餵哺，嬰兒反復吮吸拉扯乳頭，乳頭表面容易破裂，導致發炎；或因感受風寒濕邪，阻礙氣血運行，乳汁排出不暢，聚而成膿。新手媽媽亦因產后操勞過度加上情志不暢，肝氣鬱結，乳汁排出受阻，氣滯血瘀，導致乳房、脅肋脹痛，甚至乳汁減少。

準媽媽在預備生產時通常飲食清淡，導致產後喜食辛辣油膩，飲食不節，濕熱蘊結，發於乳房，乳房紅腫熱痛，乳汁積聚，甚則乳汁黃稠，發熱口渴。另外，素來體質虛弱的女性，生產後經血虧虛，易受外邪侵犯，症狀為乳房紅腫不明顯，隱隱作痛，乳汁稀少，通常伴面色蒼白，倦怠無力。

了解乳腺炎的成因後，初產婦可按壓以下穴位疏通乳房經絡，預防乳腺炎。

預防乳腺炎 從按摩穴位做起

一、膻中

定位：在兩乳頭之間，胸骨中線上。

功效：理氣寬胸，防治乳腺炎。

方法：用手掌的大魚際由上向下按擦，持續3分鐘。

二、乳根

定位：乳頭下兩指幅處。

功效：疏通乳腺

方法：將食指、中指兩指合併，以指腹輕輕按壓，持續3分鐘。

三、少澤

定位：小指尺側，距指甲角旁約0.1寸處

功效：清熱通乳

方法：用指甲尖垂直掐按少澤穴1～3分鍾。

刮痧療法

如因病菌感染或濕熱內蘊引起的乳腺炎，可嘗試刮痧療法，詳情如下：

做法：

1. 準備刮痧板及嬰兒油，將嬰兒油均勻塗抹在乳房周圍、腋下及上背部。

2. 分別由乳根向乳頭方向、 從腋下往上臂內側及背部肩胛骨內側從上而下輕輕刮痧，刮至皮膚微紅即可。

3. 刮痧時需注意保暖，刮痧後需及時穿衣，避免感受風寒，刮痧療法2-3日1次即可。

日常可順時針輕揉乳房，令乳汁順利排除，防止乳汁積聚。同時需培養良好哺乳習慣，每次哺乳後以濕紙巾清潔乳頭，飲食上避免辛辣油膩，預防乳腺炎。

如有任何疑問應咨詢注冊中醫師的專業意見。