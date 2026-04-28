35歲孕婦食剩餸感染李斯特菌亡　即看李斯特菌潛伏期病徵預防方法

李斯特菌｜孕婦健康｜內地一名35歲孕婦因進食剩餸後感染李斯特菌身亡。孕婦是李斯特菌的高風險群組，感染後有機會導致流產，甚至傳染給胎兒。一文看清李斯特菌的潛伏期、病徵，附貯存食物要點及李斯特菌的預防方法。



內地河南一名35歲孕婦在進食雪櫃裡的剩餸後身體不適，送醫後檢查發現感染李斯特菌，最終住院3個月後搶救無效，與腹中胎兒不幸離世。孕婦離世時才剛過完35歲生日不久。

孕婦是李斯特菌高風險群

鄭州人民醫院南部院區感染科醫師丁文提醒，剩餸和生冷食物是李斯特菌的重災區，免疫力低下人群更易中招。他表示孕婦感染李斯特菌的風險比常人高，感染後有機會導致流產、早產甚至母嬰死亡。

李斯特菌會出現在甚麼食物中？

李斯特菌存在於受污染而未經煮熟的食物如蔬菜、生肉，以及未經巴士德消毒法處理的奶。而加工食物如軟芝士及凍食肉類等，亦可能在製作過程中或其後受污染。

李斯特菌能在低溫環境下生存，能在攝氏零下20度的環境下存活1年，並可在冷藏食物中繁殖。烹煮過程能殺死李斯特菌。

李斯特菌潛伏期

李斯特菌潛伏期約為 3 至90 天，病徵一般在感染後 1-2 星期出現。

感染李斯特菌病徵

患者通常會出現發燒、頭痛，有時會出現腸胃不適的病徵，如噁心、嘔吐及腹瀉等。部分患者或會出現嚴重併發症如腦膜腦炎或敗血症。

內地河南一名35歲孕婦在進食雪櫃裡的剩餸後身體不適，送醫後檢查發現感染李斯特菌，最終住院3個月後搶救無效，與腹中胎兒不幸離世。（Freepik）

李斯特菌可經母體傳給胎兒

孕婦、初生嬰兒、幼兒、長者、長期病患者或免疫力較弱的人士受感染的風險較高。

感染李斯特菌病的孕婦雖然大多沒有症狀或只有輕微症狀，但細菌可能會由孕婦經胎盤傳給胎兒或經受感染的產道傳給新生嬰兒，導致胎兒流產、夭折、早產或引致新生嬰兒患上敗血症或腦膜炎。

貯存食物要點

1.熱食的食物應貯存在攝氏60度或以上。

2.容易腐壞的食物如肉類、奶類和蛋類製品，應存放於攝氏4度或以下的雪櫃內。

3.即食食物應放在雪櫃上層，生的食物則應放在雪櫃下層，避免交叉污染。

4.冷藏食物應放在雪櫃內解凍，切勿在室溫下解凍食物。

李斯特菌預防方法

衞生署提醒可以透過以下方法預防感染李斯特菌：

1. 保持雙手清潔：經常保持雙手清潔，尤其在處理食物或進食前；以及如廁後。

2. 處理食物遵從5要點：處理食物時應選擇安全的原材料、保持雙手及用具清潔、分開生熟食物、徹底煮熟食物及把食物存放於安全溫度。

3. 避免進食高風險食品：高危人士，包括長期病患者、孕婦和計劃懷孕的女士、嬰兒、長者和免疫力較弱的人士，應避免進食可能含有李斯特菌的高風險食品。高風險食品包括保質期較長（超過5天）的冷凍即食食品，例如煙燻三文魚和凍食肉類、未經巴士德消毒的奶類製成的芝士（尤其是軟芝士和半硬芝士）及預製或預先包裝沙律等。

5.盡量進食新鮮煮熟食物：高危人士應選吃新鮮煮熟的食物。在家中自行翻熱飯餸時亦須確保食物徹底滾熱。外出用膳時應盡量避免進食微暖或自助餐式的食物。如不能避免，應選吃熱的食物。

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