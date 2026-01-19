地獄式孕期嘔足9個月 食道黏膜受損嘔出血 媽媽靠一件法寶止孕吐

孕期嘔｜孕期最難忘的事，莫過於「嘔」。一般孕婦約在5-7周開始孕吐，一天可能會噁心或嘔吐一、兩次，直至14-16周就會慢慢紓緩。而我的情況可算是「地獄級」，足足嘔了9個月，直到產前一個月才停。當初也是因為由於某日不停作嘔才驗孕，當時懷孕僅3周。自此展開對抗孕吐的血淚經歷。

作者：01親子主編 Ms Carina



孕吐帶來的社交尷尬

傳統懷孕3個月才報喜，但朋友一早猜到了。因為我每天在公司作嘔，每隔一兩小時就往廁所跑。最尷尬是採訪時孕吐發作，只好說句「不好意思」掩著嘴就跑往洗手間。幸好身邊的朋友都沒有問太多，倒杯暖水或遞上一包餅乾，但其實大家都猜到了。

孕吐頻密影響胃口反而體重下降

準媽媽都在想增加營養，但孕期我只想正常吃得下三餐。明明孕前很愛吃煎三文魚扒，心想三文魚扒營養豐富可多吃一點，但一放下鍋煎傳來魚油香我已經忍不住跑去廁所嘔。某次健康院檢查，量體重後護士還以為量錯，因為我比懷孕前更輕幾磅，但當時我已經懷孕3個月，連同胎盤、胎水等重量，我還掉了幾磅體重。

孕期第七周更一度吐血

第7周某日嘔吐時，看見洗手盤有一大灘鮮紅色液體，呆一呆才知道自己吐出血了。當刻很害怕，急急求診家庭醫生。醫生解釋因孕吐太劇烈、太用力，喉嚨食道黏膜受損出血。醫生開了一些止嘔、護胃的藥，和叮囑我要食清淡一些。

孕期間共有三次吐血情況，如各位媽媽有同類情況，最重要是盡快求醫，並留意嘔吐時腹部有沒有過硬、崩緊及不適的情況。

孕期的轉捩點 遇一件法寶止孕吐

聽說孕期3個月後孕吐會好轉，一直等依然沒好轉。直至朋友送我一件法寶，成為孕期轉捩點：檸檬有機精油！從此我隨身攜帶，每當噁心就聞一下。雖然仍然會嘔，但次數大減。

慢慢亦發現檸檬好處！在中醫角度，檸檬開胃消滯、生津止渴，原來更有安胎止嘔作用！但各位媽媽要注意，檸檬酸性很強，容易傷胃及傷害牙齒琺瑯質，孕婦不宜直接食用。所以我會買新鮮檸檬，切片放在家或公司，間中傳來檸檬香氣有助開胃；又或是吃飯時喝檸檬水有助開胃。

對抗孕吐三大心得

1. 少食多餐

發現食太多就會作嘔，轉為每次少量進食後孕吐大減。各位媽媽不一定強逼自己指定時間吃正餐，當時我本著「肚餓就食」的原則，隨時準備一些小食在手袋內。媽媽們可以食有營小食，如芝士粒、豆奶、牛奶、餅乾等。反胃不舒服時，勉強吃飯會很易嘔吐，我會先吃一兩塊梳打餅，有助減少反胃。另外減少飲凍飲，多喝暖水，亦可間中飲利賓納開開胃，但記得不宜太甜。

2. 飲食清淡

吃不下三餸一湯，太多油的餸菜又易引致反胃，可以轉轉口味吃有營養的湯飯。當時我最愛吃蕃茄魚湯飯，在湯內加豆腐、排骨等有營養食材，而湯飯口感濕軟，加上蕃茄有少少酸味，更易入口。番茄含維生素C、膳食纖維、胡蘿蔔素，有助消化和增強抵抗力，對緩解孕期便秘、妊娠紋有幫助！

3. 放鬆心情

初時劇烈孕吐身心飽受壓力，除了吃不下軟弱無力，還擔心影響BB發育，甚至因而大哭失眠。後來老公安慰「吃得下時就吃，不想吃就別勉強」，每當有食慾就休息吃小食，沒食慾就做別的事分散注意。總覺得有部分孕吐是來自心理影響，放鬆心情後孕吐亦減少。

希望各位媽媽放鬆心情，孕吐其實只是荷爾蒙轉變，別怪責自己，你已經做得好好！

作者簡介



Ms Carina｜親子育兒專家

曾任不同親子平台編輯主任，現為「01親子」主編。逾10年親子範疇工作經驗。

曾主編幼稚園、小學及中學選校刊物，及多本育兒教養、兒童健康電子書。

育有一孩，與囡囡一同探索成長路~