孕婦健康｜孕期葉酸不足或提高早產風險！營養師分享補充葉酸貼士

孕婦健康｜懷孕中的準媽媽每一口營養都會關係到寶寶的未來，其中「葉酸」能夠有助寶寶神經系統發展，同時改善孕婦的健康。營養師高敏敏早前分享懷孕時補充葉酸的小貼士，確保各位準媽媽能夠為胎兒提供到足夠的營養。

懷孕期間是寶寶各個器官快速發育的關鍵時期，當中「葉酸」就像是寶寶神經系統的建築師，能夠幫助DNA合成、細胞分裂，同時參與腦部與脊髓神經的形成。營養師高敏敏分享，如果媽媽在懷孕初期沒有吸收到足夠的葉酸，寶寶的神經管或會發育不完全，出現神經管缺陷、早產或出生體重偏低的狀況。

曾有研究指出，孕期葉酸不足會讓早產風險高出將近七成。除此之外，媽媽本身也可能會出現疲倦、臉色蒼白、甚至情緒低落等貧血症狀。因此只要在懷孕前及早補充葉酸，就能降低50～70%的神經管缺陷發生率。

孕期每日建議攝取600μg葉酸

台灣衛生福利部建議，孕婦每日應攝取600μg葉酸。

葉酸含量參考（每100克）

- 菠菜：72.9μg

- 椰菜花：61.5μg

- 蘆筍：26.8μg

- 雞胸肉：10.6μg

- 豆漿：16.5μg

- 豬後腿肉：5.2μg

日常飲食搭配「碘」更健康

高敏敏建議，日常飲食可以深綠色蔬菜為主，同時搭配豆製品或瘦肉補充蛋白質，能夠使胎兒的腦神經發育更完整。而搭配其他營養素的效果會更好，各位媽媽可以在補充葉酸時同時搭配上「碘」（如碘鹽、海苔、海帶等食材），有助於胎兒腦部與神經的發育。不過，高敏敏提醒若孕婦本身患有甲狀腺疾病 ，應先向醫生諮詢。

她最後提醒，由於葉酸在烹煮時容易流失，建議可以汆燙、快炒、蒸煮為主，也可搭配含維生素B12與鐵質的食物，讓紅血球形成更順利。

（圖片授權：營養師高敏敏）

《以上資料獲營養師高敏敏授權》