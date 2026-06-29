育兒｜心理學家提醒父母常說4句話　恐致孩子缺乏安全感與自主性

人生原是白紙，經驗卻能為它增添色彩，尤其是父母說出的話，往往影響孩子甚大！



人生原是白紙，經驗卻能為它增添色彩！而孩子就像一顆會因經驗，而朝任何方向亂彈的彈跳球，難以預測，照顧者的一句話，就足以改變球的彈跳方向：飛向安全，或是砸碎鄰居的窗戶，難以預知！

那麼，我們又是經歷哪些事件，才成為今日的模樣？其中最攸關的就是父母的教養！療癒系心理學專家申杲恩就在《人生沒有標準答案 ，你不必為難自己》中提醒家長 ，以下四句話，你是否也經常說出口而不知！

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一、「是誰做的？」

我們會記住行為帶來的結果，並在腦中形成對應的腳本，心理學稱之為「社會腳本」。

當嬰兒因突發小意外而大哭，大人往往會不假思索地脫口而出：「是誰欺負你了！」會與之搭配的話語還有：「打打！壞壞！」

這是出於善意，希望藉由懲罰「加害者」來安撫孩子，孩子或許會立刻破涕為笑，壞心情立刻消失。但別忘了，這樣做同時也把一份腳本寫進孩子心裡，那就是：一不順心，就怪別人。

當孩子一哭，大人幾乎一定會說：「唉唷唉唷，是誰把你弄哭的？」但明明「是誰」很清楚—是孩子自己不小心、到危險的地方、做了不該做的事，最後才委屈暴哭。走路摔倒，多半是自己不專心，唯有承認這點，下一次才會留意。但如果你一直替孩子怪罪道：「可惡的石頭，幹嘛在這裡！」那孩子還是會再度絆倒。

習慣推卸責任的孩子，會越來越不善於面對錯誤；不面對，就不會解決；不解決，問題就會一再重演。

同理痛苦很重要，但若以「責怪他人」的方式同理，那就不是好方法。安慰時，我們應該把焦點只放在「孩子正在痛」這件事上，關心地說一句「很痛吧？」就已足夠，無須再幫他找個「壞人」來責怪。因為指責會變成腳本，而腳本會成為習慣。

二、「把你丟掉喔！」

外出時孩子耍性子，大人以「把你丟掉喔！」做威脅，往往效果立竿見影。只要不是特別倔強的孩子，多半會立即奏效。

於是，照顧者便把這招變成萬用武器！然而，對孩子而言，照顧者就是整個宇宙，一旦照顧者要離開，就等同於世界毀滅。

當然，大人並非真要丟下孩子不管，但問題是孩子並不知道。此時他感到的是「被遺棄的焦慮」，這種焦慮並非真的在被拋棄時才會產生，而是一旦相信「我會被拋棄」時便會出現。即使照顧者明明還在身邊，只要孩子意識到有被丟下的可能，恐懼便會將他吞沒。

經歷過這種「被遺棄的焦慮」的孩子，長大後在人際關係裡往往會很辛苦：對於對方的小動作會過度敏感，將之解讀成「被拒絕」；把所有問題都怪罪自己，拚命討好他人、非常會看人臉色，甚至會發展出強烈的依附行為。因為習慣看父母臉色的孩子，長大也會看世界的臉色。

三、「看你的表現再說。」

有些大人會對孩子的要求附加條件，像是「之後看你表現再決定」。

當然，我們不可能滿足孩子所有的要求，而在正確行為之後給予適當的回饋，本身就是很好的教育方式，能讓人在這種過程裡不至於崩潰的力量，叫做「信任」，也就是：「我相信你，你一定能做到。」

記住，照顧者的任務，是幫孩子穩穩扎根，不是檢查是否已經結果。

在某個綜藝節目裡，有位藝人偶遇一個孩子，臨別時叮囑他：「好好長大，要成為了不起的人！」旁邊的李孝利卻笑說：「幹嘛一定要成為了不起的人？當個普通人也行啊！」哪一句話對孩子更有力量呢？「就算只是個普通的人也沒關係」會比「成為了不起的人」更能鼓勵孩子，因為在無條件的激勵裡，他能更穩固地把根扎進土裡。

若你正為「要如何成為了不起的人」而煩惱，不如安心地做「任何人」：就算只是普通人，你依然是很棒的。

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四、「不可以！」

人類有三大心理需求，其中之一便是「自主性」。

所謂自主性，是指由「我」來決定、選擇、行動、負責，這幾乎是人的本能。因此，即使是再正確的建議，當我們聽到別人說「不要那麼做」時，也總覺刺耳。

依照艾瑞克森的心理社會發展階段，三至五歲的孩子正處於「設定目標、主動行動」的學習期，透過經驗，他們會在心裡生出「敢於挑戰新任務」的力量。這段歷程當然不輕鬆，常會失敗、受挫，也會因做錯決定而後悔。但只有讓孩子自己承擔過程，才能長成能夠獨立完成事情的大人。

問題在於，大人沒有耐心或是不忍看孩子犯錯，於是會提前阻止，事先代勞；一旦孩子真的犯錯，又會大加責備，再補上一句：「看吧！我早就說不可以了！」結果就是：孩子開始懷疑自己的判斷，不敢自己規畫或設立目標。「不可以」這句話，會傷害孩子的自主性，干擾他建立主動性。

你或許會說：「難道就放任他亂來？不是你家的小孩，你當然說得輕鬆！」其實還有第三條路可走：可以改用「引導到另一個方向」的方法，藉以取代控制。例如：「不要在餐桌上玩！」可以改說：「來看看，誰坐得最挺呢？」把方向引導至你希望看到的目標，讓孩子用行動去主動選擇，而不是被動地被禁止。

與孩子溝通或許不容易，但孩子會長成甚麼樣子，或許就與日常微不足道的日常影響起，身為爸媽千萬別忽略了！

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：「把你丟掉喔！」、「看你的表現再說。」你也會這樣跟孩子說話嗎？影響寶貝性格與成長的「這四句話」，千萬別說出口】