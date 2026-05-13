被孩子用「你不愛我」情感勒索？專家教3招化解教養衝突守住底線

「別人的爸媽都會答應，你最壞了！」或是「你不愛我，我不要吃飯了！」這類對話對許多家長來說並不陌生。當孩子的要求未獲滿足時，常會不自覺地透過哭鬧、冷戰或言語威脅來試圖達成目的，這種互動方式往往讓父母產生「我是壞家長」的罪惡感。



台灣衛生福利部草屯療養院王茹薇社工師指出，這種利用大人的愛與自責心態來達到目的的行為，在心理學上其實是一種「情感勒索」。若要打破這場無形的親子拉鋸戰，家長需要先覺察自己的情緒狀態，並在衝突發生時穩住內心的陣腳。

威甚麼我們容易被孩子「情緒勒索」（台灣衛生福利部草屯療養院）

小孩用威脅吃定大人 這三大特質父母難說ＮＯ

為什麼部分家長特別容易陷入這種情勒循環？王茹薇社工師觀察，具備特定心理特質的父母較難拒絕孩子。

1. 過度擔憂者

家長潛意識認為「孩子的快樂是自己的責任」。因不忍見到孩子失望，常為了換取孩子的笑容而一再退讓。

2. 尋求認同者

渴望獲得孩子的喜愛，害怕建立權威會破壞親子關係。這類家長雖想與孩子成為「好朋友」，卻忽略了孩子更需要一位能指引方向的「領導者」。

3. 自責型父母

常見於繁忙的雙薪家庭。因陪伴時間較少而心懷愧疚，容易透過「順從」來彌補虧欠，試圖藉此減輕內心的罪惡感。

親子互動勿陷入惡性循環 接住情緒守住底線轉化成長契機

要打破情感勒索的惡性循環，家長必須先重新建立互動模式。王茹薇社工師表示，教養的核心並非競爭輸贏，而是引導孩子學會處理挫折。與其在威脅中輕易退讓，家長可嘗試將衝突轉化為教育契機。

1. 接住情緒，守住底線

嘗試對孩子說：「我知道你被拒絕很失望，我可以陪你一下。」讓孩子感受到情緒被接納，但原則並不因哭鬧而動搖。

2. 運用「跳針式」回應

當孩子質疑「你都不愛我」時，不必急著辯論。溫和且重複地表達立場：「我很愛你，但說好手機玩半小時，時間到了就是到了。」避免陷入爭論，讓孩子無法轉移焦點。

3. 讓孩子承擔「自然後果」

若孩子以「不吃飯」威脅，就讓他體驗挨餓的後果，而非全家求他進食。當情緒武器失去殺傷力，孩子才會學著用理性的方式溝通。

將衝突轉化為成長契機（台灣衛生福利部草屯療養院）

拒絕不代表冷漠 建立合理邊界，助孩子學會獨立與愛

台灣衛生福利部草屯療養院院長丁碩彥提醒，家應該是孩子學習愛與信任的避風港，而非權力交鋒的戰場。對孩子的拒絕並非源於冷漠，而是基於責任感，希望陪伴他們在合理的邊界中找到安全感。丁碩彥院長建議家長，練習「溫柔的堅持」是為了培養孩子強大的內在韌性。當父母能穩住內心，孩子才能學會如何在愛中成長，成為一個溫暖且獨立的人。

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