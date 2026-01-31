孩子被欺負不敢還手　教懂3招釋放攻擊性　守護邊界社交不吃虧

周末跟小夥伴們一起，又雙雙進山了。孩子雖扎堆，但好在養娃夥伴也多，大家輪流「值守」，反倒比我平時一拖二還多出幾分清閒。就在我打算「偷個懶」，找個陰涼地方磕瓜子時，河邊一幕給我看emo了，正好也說與你們聽聽。



事情是這樣的：路過河邊時，有個7、8歲的小姑娘，正拿着網子準備下水撈魚。旁邊還有個小男孩（一起的），上來就把她的網子搶走了，還很不客氣的說：「撈得上來嗎你，走開走開！」小姑娘顯然愣住了，一副無所適從的樣子。她沒有反駁、更沒有爭奪，但眼神看向不遠處的家長求助。

家長大概是礙於對方是熟人的情面，輕飄飄來了一句：「哎呀，你一個小姑娘，下甚麼水啊？那水又髒又臭，你就讓哥哥去撈吧~」然後就沒下文了。

看着小姑娘默默退讓、求助無果的樣子，手裏的瓜子都不香了——為甚麼有的孩子，一看就「好欺負」？問題怕就出在這了。

要說我們這一代的女性，誰小時候沒被唸叨過幾句：女仔要乖巧文靜、要彬彬有禮、要善解人意……時代所限，無可厚非。可事實上，在2025年的現在，依然如此。還是有很多人在用「女生模樣」的標準，要求女孩子們。生怕她不夠「謙讓」、不夠「懂事」、顯得好像沒家教的樣子。

「我說你兩句，你還頂嘴？哪個小女孩像你這樣！」

「你看看你又踢又打的，脾氣大的，還有姑娘的樣子嗎！」

「哎呀，他跟你鬧着玩呢，又不是故意的，別那麼小氣~」



於是不知不覺中，把孩子的那些脾氣、稜角、鋒芒、攻擊性......都當成缺點給修剪掉了。再出現衝突和不公，她就失去了反擊的勇氣和本能。就像是河邊那個小姑娘，我不覺得，她是天生「好欺負」。甚至可以說，沒有一個人天生就是「好欺負」的。

弗洛伊德老先生早就說過，攻擊性是刻在一個人基因裏的生存本能，就像是吃飯喝水一樣。只是她可能早已被父母所暗示：攻擊是不被允許的「壞行為」。所以，「乖」成了她的保護色，也成了她的枷鎖。

可是，姊妹們！社交叢林，遠比我們想象中複雜且殘酷。大多時候，不是你教孩子有禮貌、守規矩，就能換來愉快的社交體驗的。事實是，越是謙讓，越會換來得寸進尺。他們把你的「乖巧」看做讓步，把「溫柔」解讀為受氣包，把「懂事」當成了軟柿子。

按照這個節奏養下去，你就可能收穫一個這樣的女孩：

明明覺得被冒犯、卻不敢說出來（譬如同桌說她裙子太醜，她只是默默垂眸）

即便發生衝突，也只會默默忍讓（譬如被小夥伴搶了東西，卻不敢要回來）

寧可自己委屈、吃虧，也不爭不搶（譬如明明是她的功勞，被同事搶了，也不去爭取）



這一定不是你想看到的結果。所以，養女兒，不要磨滅她身上那些本來就有的「攻擊性」。

一說「攻擊性」，很多人都覺得，它是「對抗」的代名詞，意味着就要「撕破臉」。尤其熟人之間，為了面子、為了人情世故，我們寧可委屈自己家孩子。但事實上，真正「健康的攻擊性」，並不一定是「以牙還牙」的直接對抗，而是一種守護邊界的智慧。

在我看來，有這三點：

第一層，是當孩子察覺到不舒服的時候，她敢表達出自己的感受

譬如，一個孩子被搶了玩具，他敢大聲喊出來，這個玩具是我的！或者小嘴一撅、小腳一跺……表達自己的不高興，「我不喜歡你這樣」。乃至跑向父母求助「媽媽，你看看他，他搶我玩具」。這就已經是有效的「攻擊性」表達了。

我常跟CC說的幾句話：要有人做了件事讓你覺得心裏不舒服，那就是你的邊界在提醒你，你受到冒犯了。這個時候就要及時說出來，哪怕不說，也把臉冷下來，要表現出你在生氣。讓對方知道，他們的這些行為，在你這裏是不被允許的。

這是捍衛自己感受最基本的方法。不用太複雜，就從最基本的「我不喜歡」、「我生氣了」開始。

再進一步——「攻擊性」就是敢為自己的需求而爭

在家裏，敢和你講條件：「我不想現在就寫完，我想先寫完數學和英語，然後跟朋友出去玩，我們約好了的！剩下的回來再寫！」在外面，敢和朋友說明真實想法：「可是我也不想總當小偷，我也想當一回警察！」、「我剛撈了一段時間，我不想現在就把魚網讓給你！」

輸贏不論，姿態要亮——要讓別人知道，她不是個聽之任之的小綿羊，她也有自己的想法和需求。

更高階的——能自己化解衝突、解決問題

這其實才是我們「釋放攻擊性」的最終目的。

CC小時候，有次跟小區裏的小朋友發生矛盾，是因為玩鞦韆。CC先佔到了位置，但她還沒坐上去的時候，對方突然一下子衝過來，把着鞦韆的繩索不放，說他要先玩。

CC的性子，你們知道的，一氣之下，打了對方的手一巴掌，說明明是我先來的，你不能玩。這下好了，對方小朋友直接哭着鼻子向家長告了狀。結果，對方家長也是丟下一句陰陽怪氣的「不就是個鞦韆嗎，有啥好玩的」就走了，場面一度很尷尬。

雖然，最後CC是順利玩上了鞦韆，好像「贏」了這場仗。但她自己被「陰陽」一番，心裏也是滿滿的委屈。

很多時候都是這樣——我們搶回對方搶走的東西，結果引發更大的衝突；我們回罵兩句罵我們的人，結果「罵戰」升級。問題並沒有得到最終的解決，咱自己心裏反而更憋屈。所以，聰明的「攻擊性」，真不一定是要打直球。而是讓孩子腦子活起來、情商高起來，試試「迂迴戰術」。

具體怎麼辦呢？我的方法是，教CC先「談判」，試試和對方談條件。「是我先來的，所以我先玩，我蕩5次，你蕩5次，我們這樣輪流都能玩。不然我就一直玩，不讓給你了！」類似的：「我的網子可以借給你玩一陣，但是5分鐘後你就得還給我。否則你再想用，我就不借給你了。」

要讓孩子知道，解決問題，不一定要爭「贏」，更多的時候，是可以「雙贏」。釋放攻擊性，不是為了打敗他人， 而是守護自己的邊界。

有句話說，平等對話，是因為雙方都具備掀桌子的實力和不掀桌子的修養。可惜太多人只教後者，親手折斷了她們「掀桌」的臂膀。結果娃成了行走的「歡迎欺負」標識牌。所以啊，下次再看到娃被「欺負」時默不作聲，我們是不是該反思下，是不是自己無意中，把她的鋒芒修剪掉了。

養女兒的最高境界，不是把她修剪成一株溫順的盆栽，而是讓她長成一棵有根、有幹、也有帶刺的樹——既能沐浴陽光，也能抵禦風雨。

畢竟社會這門課，可不會給軟妹子發免戰牌。

我們是CC爸媽，家有一雙兒女CC&DD。

C爸：中國醫科大學、三甲醫院主治醫生；

C媽：報社育兒主編，暢銷書《家長好脾氣，才有好教育》、《吃好睡好不生病》作者。



