孩子為何總嫌你煩？揭秘3種「關心」傷害親子關係　讓愛變成負擔

周末帶孩子跟朋友們山中露營燒烤。朋友家的女兒，今年6年級，比CC大一歲。大半天的時間，我都在聽她吐槽，娃大了有多難相處。



用朋友自己的話，母女倆現在就是：血濃於水的仇人，八字不合的冤家！不知道為什麼只要自己一開口，女兒就特別抵觸，情緒一下就起來了。她只是提醒孩子多穿件衣服，沒事就多看看書，或出去走走，別老悶在屋裏⋯⋯但每次，都換來孩子一句不耐煩「知道了，老說煩不煩」，或者「你能不能別管我？」再多說一句，人家就躲房間裏不出來了。

難道真的是：八字不合？好傢伙，要不說中國人有自己的心理醫生的。主打一個，不講科學，講玄學。最近聊了很多前青春期娃的問題，因為CC目前也挺難養。

倒是工作室00後的小夥伴更能共情孩子，關於父母的關心，她們是這樣想的：

首先，我知道你的出發點是好的。

其次，你別出發。



關心要被關心的人需要，才叫關心，不需要的關心=精神污染。今天我們就來說說，3種讓孩子原地爆炸的關心方式，快看看你中招沒？

一. 低端關心

上次出差，正好趕上CC學校運動會，她有輪滑表演，那幾天一直在小區裏練。晚上跟她視頻，我有意無意的搭話，「好久沒滑了吧？你那鞋穿着小不小啊？」結果，你猜怎麼着？這份關心CC不僅不領情，還沒好氣的懟回來：「媽媽！要是小了我還能穿着滑這麼久嗎？我又不傻！」

跟我一起在鏡頭前的小姨，默默投送來兩眼同情。你瞧，這就是青春期的孩子。把你的關心當嘮叨，把你的建議當控制。我知道咱很慘，但你先別急着慘。這只是個開始，學不會變通，娃會離你越來越遠。

不能怪孩子把咱的好心當成驢肝肺，而是咱的 「關心」太低端啦。所謂「低端」的關心，指的是對生活中一些瑣碎的、孩子能力範圍內的事進行提醒。冷了記得穿衣服，渴了記得喝水，多吃兩口啊，吃這麼點能飽了嗎？還有要好好學習，穿衣服要得體，頭髮要梳整齊，走路不要拖沓⋯⋯

總之，好像孩子就是不知冷熱不知飢飽，還特別喜歡受傷似的。10歲前，這些瑣碎的關心是愛的體現，10歲後，這些提醒，只會是開戰前的宣言。無他，只是因為孩子長大了，自我發展了，渴望獨立了。這些很低端的提醒，在他們看來並不是關心，而是對TA能力的質疑、智商的懷疑、判斷力的挑釁。

就像CC說的，鞋小不小她自己感受不到嗎？是餓，是飽了她自己不知道嗎？什麼衣服、髮型她不能自己決定嗎？她是五年級不是五個月，娃不想當「智障」被對待。健康的親子關係，是在現實中遠離，情感上靠近。

但很多人都做反了，每天都操心孩子吃喝拉撒睡，每天都琢磨報個什麼輔導班、什麼興趣班，感覺自己對孩子特別盡職盡責，付出特別多。但如果孩子回家跟你說：今天累死了、這周末作業多死了。咱要麼沒反應，要麼說教他，要麼轉移話題說自己認為更重要的事情。

孩子跟你表達感受的時候，你是看不到的。這就是搞反了，現實中靠近，情感上遠離。但人和人關係的本質，其實是情感鏈接。如果孩子感受不到你對他的看見和理解，不管你對他照顧的多麼事無鉅細，你為他操了多少心，在他的體驗層面，他都會覺得自己和你離得很遠！

最終活成我們與上一輩的模樣：我們也知道父母很愛我們，也感恩，但是你很難親密的愛他們。如果說世間的愛只有一種，那就是「看見」。當孩子對你的關心表現出排斥、抗拒，那就說明你過於操心啦！該學會現實退一步，情感近一步啦。

（翻譯：少管穿不穿秋褲，多問開不開心）



二. 反覆無休止的關心

還有一種關心，出現的頻率特別高，包括我自己也常忍不住，那就是一件事反覆說。

比如，提醒孩子寫作業、睡覺。

比如，晚上孩子磨蹭着不去刷牙。



你：你看看現在幾點了還不抓緊時間；再不刷牙一會兒你還有時間聽故事嗎？磨磨蹭蹭今天睡覺又晚了！明天早上叫你你又不起牀！起晚了可別又怪我。

當某種關心的話語被說無數次，除非孩子照做否則不會停止。那這就不是關心，而是【嘮叨】。就算是充滿人文關懷的提醒，頻率+1，娃對你的好感度-10086。更要命的是，父母反反覆覆「關心」的，多半是「不好」的事，不那麼愉快的事。比如：

提醒拿筆姿勢啊

催刷牙啊

催睡覺啊

別咬指甲啊

寫完作業要先自己檢查一遍啊



不愉快的事老反覆被提及，是誰都會煩。感受不好，關係不好，教育結果自然也不會好。喋喋不休，換不來明事理。凡事「點到為止」，孩子才更願意配合。

那麼問題來了，不催娃不幹咋辦？問題是：催了他也不幹啊⋯⋯就算最後幹，也是翻你個白眼，不情不願的「知道了、知道了、煩死了」，非常有害親子關係。

青春期前你念叨娃還能給你個白眼，青春期後，人家連白眼都不給你一個，理都不理就直接略過了。嘮叨也沒有意義，只會讓娃更煩你。倒不如提醒個一兩次，能做就做，不動就讓他體驗下後果也無妨。既能少廢口舌，還能多積累點好感。

三. 功利性關心

還有一些關心，總是被家長不自覺加上自己的期待。

「多吃點，不然你就長不高啦！」

「不能吃太多雪糕哦，不然又該肚子疼了」

「作業多不多？休息一會兒趕緊寫作業啊，不然就來不及了」



表面上看，都是關心孩子，但背後的期待，其實是一種微妙的暴力。這其實是我們不自覺的利用恐懼和焦慮，去逼迫孩子服從我們的建議。

真關心是：我有義務提醒，你也有權利拒絕。

披着功利的關心：出發點是讓孩子聽你的，如果你不按我說的這樣做，你就會怎麼怎麼樣……希望孩子按你的意志執行，有一種不容拒絕的壓力在。

比如吃飯：

真關心：你也會提醒「多吃點蔬菜哦」，但孩子具體吃什麼，吃多少，也不會去干涉。但披着功利的關心：你會勸，但一旦被拒絕，會引發你巨大的焦慮。

「蔬菜對身體很重要，要多吃一些」

「你吃一口，必須每樣都嘗一嘗，不能挑食」

「怎麼才吃這麼點，再吃一口，就一口！」



會想盡一切辦法，勸孩子吃了。

比如寫作業：

真關心：這周作業有點多，周末我們要出門玩沒時間寫，你提前安排時間哦。但披着功利的關心：你心裏從一開始就有一個孩子必須要達到的標準，覺得他應該在周五就完成所有作業。

「這周作業很多，你趕緊寫，提前寫完不就能痛快玩了」



孩子做不到，你會着急，會生氣，會軟磨硬泡，會威逼利誘。

「你快寫吧，寫完明天上午帶你去玩，不寫的話你就自己在家待著吧。

「你快點寫吧，催了你多少回了？寫完得了唄，這有什麼不能寫的？」



甚至會崩潰、失控，忍不住委屈：

我還不是因為擔心你，不吃蔬菜能行嗎，shi都拉不出來。

我還不是怕你身體不好，怕你生病，怕你完不成作業，

你不早點寫，晚上又要折騰到很晚，睡晚了明天又要沒精神。



愛之所以會產生破壞，一定是因為父母過於執着於正確。一旦你執着於必須正確，必須達到某個標準時，我們能看到的就只有這件事，卻看不到那個人了。在孩子眼裏，你的關心就變成了控制，會慢慢消耗孩子的內驅力，也會讓你的教育越來越無力。

真正的關心只有三種：

一是精神上讓人愉悦；

二是物質上給予支持；

三是人生道路上能給出具有實際價值的建設性意見。



如果都不是，就別拿那些孩子根本不需要的低幼關心、自以為是的關心，去綁架孩子了。看似關心，可他什麼都沒得到，卻要因為「這份無價值的關心」承情⋯⋯做父母，養育子女本來就是一場修行。

不會不可怕，暫時錯了也不可怕，可怕的是錯而不自知。如果孩子已經表現出了對你的「關心」反感，有抵觸，那就是一個信號，說明我們的關心，要變一變了。

