小一面試｜福建中學附屬學校歷年小一面試題目　必知家長面試重點

福建中學附屬學校小一面試題目｜福建中學附屬學校是受歡迎的直資學校，小一面試競爭激烈。以下為大家整理了福建中學附屬學校的歷年小一面試形式及題目，以及家長面見時的重點。家長和小朋友可以提早做好準備。



福建中學附屬學校往年小一面試題目

面試形式：學校設兩輪面試，首輪面試主要是測試小朋友的語言能力，會派發題目，讓小朋友作答，亦有小組玩遊戲的環節，並安排小朋友與多位老師面談。次輪面試是面見家長和小朋友。學校著重觀察小朋友的英文程度、品德及價值觀，家長是否認同學校的辦學理念亦是重要因素。

語文能力：

．詞語連線：要將詞語與相關的圖案連線。

．看字圈圖：按照工作紙中的英文詞語，圈出相關的圖案。

．朗讀英文文章：要朗讀短篇的英文文章，之後老師會用英文提問問題，小朋友會細心聆聽並用英文作答。

．普通話聆聽：老師會用普通話讀出詞語，小朋友需要選出相應的詞語。

．普通話生字認讀：要用普通話生讀出指定的詞語。

．生活詞彙：老師會用中、英文考小朋友幼稚園所學知識，觀察是否能掌握一些基本詞彙，如早餐、餅乾、牛肉等，會因小朋友的生活喜好調整問題。

．中英對答：兩個小朋友一組，與中文老師及外籍老師交流，與不同老師交談時要切換語言。

數學能力：

．基本加減數：小朋友需要回答20以內的加減法題目。

．數字比較：小朋友需要比較不同數字的大小。

創意思維：

．玩玩具：老師會提供玩具讓小朋友玩，如LEGO。

．畫晝：小朋友要看句子畫圖，按照英文句子畫出相應圖畫。

品德性格：

．情境題：老師會問與品德及團體合作有關的情境題，了解小朋友的價值觀，例如「如果有小朋友想你與他分享食物、零食，你會怎樣做？」。

．應變能力：老師會列舉一些日常生活的情境，考小朋友的應變能力，例如「如果交通燈壞了，你會怎樣做？」、「如果父母吵架，你會怎樣做？」。

．小組遊戲：老師會安排小朋友玩小組遊戲，如大風吹、拍手、拋波遊戲等，觀察小朋友是否能與他人合作、交流。

．專注力：小朋友需要完成考驗觀察力和專注力的遊戲，如「找不同」、「連線」等遊戲。

家長面見：

．問卷作答：家長需要完成30多條問題的問卷，幫助學校了解家長的家庭教養理念，以及與學校的教育理念是否一致。

．小組分享：家長會獲發一張有十多條問題的紙張，要從中選擇一條問題，並有2分鐘表達自己的想法。