小一面試｜拔萃男書院附屬小學歷年面試題目 兼備學術及反應能力

小一面試｜拔萃男書院附屬小學是不少家長的首選心儀學校，學生無論在學術和體育各方面都榮獲佳績。以下整合了網上分享過拔萃男書院附屬小學歷年的小一面試題目，家長可作參考。



拔萃男書院附屬小學一年級共提供150個小一學位，若六年級學生的成績及表現如符合學校基本要求，將直升拔萃男書院。

根據過往的安排，拔萃男書院附屬小學的面試分為兩輪，第一輪為小組面試，時間約1小時。合適的考生將獲邀請參與第二輪面試，第二輪將以親子形式進行，時間約30至40分鐘。

拔萃男書院附屬小學。

第一輪：小組面試

考生將會被安排到等候室等候，等候期間考生的行為會被紀錄在案計分，例如考生的態度、是否聽從命令、是否安靜做事等。接著，考生會被安排以2至3人一組進入面試室，過程時間約15分鐘。

基本問題：

- 讓考生介紹自己。

- 介紹自己的興趣愛好、喜歡的學科及其原因。

- 分享自己最擅長的技能及學習目標。

- 日常生活問題，如「你今天來面試的學校叫甚麼？」、「今天是幾月幾號？」。

家庭方面：

- 介紹自己家庭背景，例如家庭成員人數、父母職業等。

- 分享一則最想和家人一同完成的事情。

未來計劃：

- 分享自己期望在小學學到甚麼、以及自己的夢想。

學術能力：

- 數理：老師會考核一些簡單的奧數題目、或數列規律題目。

- 語文：讓考生進行中英閱讀及以中英對答。

- 觀察：進行圖片觀察與分析。

- 情景題：詢問關於學校日常的情境題；或老師在播放故事聲帶後，小朋友需根據內容回答問題。

- 把指定物品放入箱中或紙上。

創意

- 繪畫：讓考生自由創作繪畫，完成後交給老師。

- 積木/拼圖：題材由考生自由發揮，以LEGO/積木砌出主題。不過，積木數量有限，考生需與其他小朋友分享，或合力完成拼圖。

第二輪：親子面試

次輪面試首先會以個人面談形式進行，考生會與校董、校長或副校長進行會面，過程約15分鐘；隨後家長會被安排與招生團隊進行會面，過程約5分鐘。

個人面談

- 反應能力：讓考生為桌上的物品進行分類，例如將原子筆及顏色筆進行分組。

- 表達能力：給予考生一幅圖畫或道具，讓考生回答出其用途、花紋、聯想到甚麼等。

- 認知能力：「巴士和電車有甚麼不同？」、「迷路的時候你會如何處理？」

- 講故事：根據圖片，自由發揮故事。

家長面試

- 教育理念：表達自己對教育的看法和期望。

- 介紹孩子的興趣愛好、特長和優點等。

- 分享對學生的疑問或建議。