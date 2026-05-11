小一面試｜高主教書院歷年面試題目整合 考核語言能力/專注力

高主教書院｜位於港島中西區的傳統名校高主教書院，秉承天主教學校的教育使命，以「全人教育」作為辦學宗旨，引領學生追求知識、培養積極的學習態度及發展潛能。以下為家長整合了高主教書院歷年的小一面試題目，家長可作參考。



根據過往的安排，高主教書院小學部的面試共分為兩輪，第一輪為小組環節。合適的考生將獲邀請參與第二輪面試。第二輪將以親子形式進行，校方先會了解家長的教育理念，後續再請家長離場，與小朋友進行個人面談。

由於高主教書院設有直屬幼稚園，一般而言，高主教書院幼稚園部的畢業生都能夠進入第二輪面試。

圖片來源：高主教書院校網

第一輪：小組環節

小組環節：

- 聽故事：老師會為小組講故事，再發問有關故事內容的問題，考生需要舉手回答問題。

- 合作能力：與組員一同合作砌積木、拼圖、七巧板，老師會在過程中觀察小朋友與他人的互動，以及是否能夠遵守規則和能否展現出合作精神。

觀察力：

- 小遊戲：老師會和考生進行簡單的小遊戲，以評核小朋友的專注力、觀察力，例如找不同、聽指令做動作等。

- 語文能力：讓小朋友現場挑選一本中文或英文的故事書，在閱讀後向老師介紹書中內容。

第二輪：親子面談

日常問題：

- 基本問答：詢問考生日常的生活習慣，例如平日會在家裹做甚麼、與兄弟姐妹的相處模式等。

- 興趣愛好：介紹一本自己喜歡的圖書、或是詢問考生喜歡甚麼顏色，以觀察小朋友的表達能力。

數理能力：

- 數學問題：考核一些簡單的數學問題，例如「假設你的手上的$6，一支鉛筆$2，你有足夠的金錢購入兩支鉛筆嗎？」

家長面談：

- 家庭情況：了解家長與小朋友的關係、以及考生在家中的情況、家庭工作分配等，如「平日是誰負責輔導小朋友的功課？」、「誰是小朋友的主要照顧者？」

- 教育理念：了解家長的教育理念是否與學校一致、選擇學校的原因、以及會如何配合學校的工作等。