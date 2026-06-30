2歲女童身上突現異常瘀青紅點確診白血病　媽媽拍片記錄抗癌歷程

白血病｜2歲女童突然體力轉差、出現多片異常瘀青、手掌長滿紅點、下顎嚴重疼痛。送醫檢查後，竟被診斷患上白血病，需要立即接受長達兩年半的化療。媽媽其後開始在社交平台記錄女兒的抗癌歷程，希望讓更多人了解兒童癌症患者，以及他們的家庭面對的困難。



2歲女童精神轉差現多片瘀青

一名母親Kristine Xiong發現2歲的女兒Lola精神轉差，容易感到疲倦，每次午睡都要睡2至3個小時。幾週後，女兒的身上更出現多片瘀青。起初Kristine與丈夫以為女兒只是不小心碰撞到，但這些瘀青都出現在不尋常的位置，如小腿、肚、脊椎等。

不久後，Lola的下顎開始嚴重疼痛，令她不願進食。有天Kristine更發現女兒手掌上長滿紅點。

由於Kristine的工作需要與癌症患者接觸，因此她認為這些症狀不尋常，可能是嚴重疾病的症狀。其後，她開始在網上搜尋相關症狀，有位母親分享，孩子在確診白血病前也有相同的症狀。

確診白血病需進行兩年半治療

Kristine看到後非常擔心，當日凌晨立即帶女兒到醫院求診。她向護士列出女兒的所有症狀，即使當時候診室內人滿為患，護士仍安排他們立即進行檢查。初步檢查後，醫生指Lola的血液及血小板指數低至危險水平，很可能患有一種自身免疫疾病。在Kristine的堅持下，醫生最終亦安排 Lola 接受進一步檢查，以排除癌症的可能，並讓她留院觀察一晚。

後來，驗血結果顯示Lola患有白血病，要開始進行兩年半的治療。接下來的日子，Lola要長期留院，並接受輸血及高強度化療。Kristine和丈夫在醫院的兒童輔導專員的幫助下，向Lola解釋了她的病情。只有2歲的Lola，在面對化療的副作用時，仍能樂觀面對，即使脫髮仍能一笑置之，反倒安慰媽媽，說自己的頭髮會長回來的。

不過，隨著治療身體上的變化也越來越明顯。化療初期使用的類固醇，令她的情緒、食慾及外貌都出現巨大變化。外表已經不像是同一個孩子，令父母非常心痛。

媽媽拍片記錄抗癌歷程

後來，Kristine開始在社交平台記錄Lola的抗癌歷程。原本她只是想整理情緒，但卻意外地引起不少人的共鳴。她亦希望能讓大眾真正了解兒童癌症患者，以及其家庭面對的現實與困難。之後，許多有相同經歷的家長和家庭都開始主動聯絡她，希望尋求建議、支持和安慰。甚至有患癌小朋友對Lola說，希望自己也能像她一樣勇敢。

現時4歲的Lola已經完成化療，但未來數年仍要密切接受監察。每個月都需要覆診和驗血，醫生亦計劃會持續跟進到她成年。

Kristine認為，這段經歷教會他們包容和感恩，並明白到生命有多寶貴。她希望大家知道，即使在最糟糕的情況下，人生仍然有快樂，仍然有值得好好活下去的微小時刻。