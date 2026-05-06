1歲女童接觸蝸牛後患腦膜炎 歷經半年治療 或造成繼發性腦損傷

腦膜炎｜內地一名1歲女童曾因接觸過一隻蝸牛，確診「廣州管圓線蟲病」嚴重腦膜炎，歷經半年治療才得以停藥，不過仍需長期追蹤觀察身體狀況。



深圳一名1歲女童在街外玩耍後出現持續高燒、嘔吐的症狀。家人將其帶到附近醫院求醫，初步診斷為腦膜炎。醫療團體為女童使用常規腦炎藥物治療後，仍未有好轉，隨後為女童轉診至市立兒童醫院。

女童接觸非洲大蝸牛 確診嚴重腦膜炎

據女童的父親描述，女童曾在一個有大量非洲大蝸牛活動的地方玩耍過。醫療團隊得悉後，確定女童的患病來源為蝸牛所攜帶的廣州管圓線蟲幼蟲，從而引發起「廣州管圓線蟲病」的嚴重腦膜炎。後續女童歷經半年治療才得以停藥，不過仍需長期追蹤觀察身體狀況。

嚴重可造成繼發性腦部損傷

主診醫生解釋，由於現時針對廣州管圓線蟲感染的治療藥物十分有限，再加上被殺死的線蟲蟲體還會引發人體嚴重的免疫反應，進而造成繼發性腦部損傷，加重病情。因此需依賴阿苯達唑等驅蟲藥結合激素，不過，由此長期使用激素治療會產生一定副作用，對小朋友的身體會帶來負擔，提醒家長日常需要提高警覺。

腦膜炎易發生於小孩身上 嚴重可致死亡

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腦膜炎，代表腦膜受到細菌、病毒侵犯而感染發炎，容易發生於年紀很小（小於5歲）的小孩身上。如果本身有些慢性病，免疫功能不全，或是沒有脾臟（像是曾經車禍脾臟破裂出血而移除脾臟者）的人士也比較容易罹患腦膜炎。細菌性的腦膜炎是很嚴重的，如果沒有及時治療，幾天內或有機會致亡。

細菌性的腦膜炎通常是細菌跑進血液裡，然後侵犯腦部和脊髓導致細菌性腦膜炎。耳朵或鼻竇的感染則會讓細菌直接侵犯腦膜引發感染。以下三個細菌一定要認識：

● 肺炎鏈球菌（Streptococcus pneumoniae）

● 腦膜炎雙球菌（Neisseria meningitidis）

● B型流感嗜血桿菌（Haemophilus influenzae type B）



腦膜炎症狀