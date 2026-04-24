3歲女童吸入閃粉中毒呼吸困難缺氧留後遺症　了解中毒症狀及影響

閃粉中毒｜兒童吸入閃粉原來可致吸引困難和中毒。阿根廷一名3歲女童不慎吸入和誤食大量閃粉，導致呼吸困難缺氧，要送院治療，康復後肺部更留有後遺症。即看閃粉中毒症狀和吸入閃粉的影響。家長要注意勿讓孩子在無人看管的情況下使用閃粉。



3歲女童吸入閃粉中毒 出現缺氧呼吸困難需送院

去年，醫學期刊《The Poison》發表了一則醫學病例報告，報告中記錄了一宗臨床個案。一名阿根廷3歲女童因家人用閃粉來裝飾商品，導致吸入大量閃粉粉塵，同時更誤食閃粉，並接觸到皮膚及眼睛。

女童被送到醫院時出現呼吸困難、皮膚呈藍紫色、嘔吐及腹痛的症狀。入院時已經有輕度缺氧的情況，X光結果亦顯示肺部出現問題。

情況惡化轉入深切治療部 康復後肺部有後遺症

後來女童情況轉差，需要轉入兒科深切治療部。女童的右側肺部受影響較嚴重，需要使用氧氣面罩供氧，並接受抗生素治療。入院24小時後，女童更出現呼吸衰竭，意識亦下降，要用呼吸機維持呼吸。

其後更出現溶血性貧血，並有併發症，包括胸部及頸部皮下氣腫、輕度氣胸。幸好，女童接受治療後，情況逐漸好轉，住院14天後便能出院。不過，後續複診發現，女童兩邊肺部的支氣管出現擴張和受損跡象，是肺部受損的後遺症。

一名阿根廷3歲女童因家人用閃粉來裝飾商品，導致吸入大量閃粉粉塵，同時更誤食閃粉，並接觸到皮膚及眼睛。（Freepik）

閃粉屬高度有毒物質

閃粉是一種高度有毒的物質，通常由研磨青銅，再混合鋅及硬脂酸製成，常被用在塗料中以呈現金色效果，亦廣泛應用於手工藝、化妝品中。兒童一旦誤食或吸入閃粉可能會導致中毒，甚至死亡。

閃粉中毒並不常見，通常主要毒性都來自當中的銅。一般人體在攝入銅後，會經糞便及膽汁排出約8成的銅，但仍有約2成銅會被身體吸收並積存在肝臟。

閃粉中毒症狀

如果中毒，可能會出現以下症狀：

．噁心

．嘔吐（嘔吐物或呈綠色）

．腹痛及腹瀉

．小便減少或血尿

．貧血

．心跳加快

．血壓下降

．肺積水

．抽搐

．昏迷

吸入閃粉嚴重可致肺炎

如果不慎吸入閃粉更會刺激呼吸道，可能引致喉嚨痛、咳嗽或鼻塞。嚴重時更可能導致發炎。

不同大小的閃粉對身體影響不同，較大顆粒的閃粉一般只停留在上呼吸道，不會被身體吸收；而細小的閃粉顆粒吸入後可進入肺部，並被身體吸收，造成較嚴重的後果。