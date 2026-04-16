陳詩欣囝囝細菌感染反覆發燒入院　即看中耳炎症狀成因及治療方法

BB中耳炎｜33歲前TVB小花陳詩欣（Eunice）於2021年與馬主陳爾正（Joshua）結婚，經過幾年的努力，終於在去年7月誕下囝囝Baby Liam。近日Baby Liam病倒，被細菌感染導致反覆發燒，要入院緊急治療，令Eunice擔心不已。



細菌感染導致中耳炎

早前，Eunice在社交平台上載一張在嬰兒床上抱著囝囝的相片，並分享囝囝生病的經過和後續。她表示Baby Liam受細菌感染，擴散到耳和呼吸道，更導致中耳炎。

他們先後帶囝囝見了兩次醫生，期間曾退燒但情況未完全好轉，到第五日又突然再度發燒，於是立即帶他入院作詳細檢查。醫生檢查後發現Baby Liam的耳朵有積水、呼吸比較急促。

當時醫生表示幸好他們有盡快求醫，更提醒一般發燒超過三日就就一定要再作檢查，有機會已經出現細菌感染。經治療後，Baby Liam已經退燒出院。

早前，Eunice在社交平台上載一張在嬰兒床上抱著囝囝的相片，並分享囝囝生病的經過和後續。（IG@eunicechanszeyan）

小朋友感染中耳炎原因

小朋友免疫系統尚未成熟，容易被外來病源感染，較容易有急性中耳炎。而七歲或以下的兒童耳咽管亦較短，當患有上呼吸道感染時，病源亦較容易由鼻腔經耳咽管進入中耳造成感染。

3種常見致急性中耳炎的細菌

最常見引致急性中耳炎的細菌包括：肺炎鏈球菌、流感嗜血桿菌、卡他莫拉菌等。

其中細菌引致的急性中耳炎，肺炎鏈球菌佔大約一半，接種肺炎鏈球菌疫苗可減低患上中耳炎的風險。而接種季節性流感疫苗亦可減低因季節性流感而併發中耳炎。

急性中耳炎症狀

．嚴重耳痛

．發燒

．中耳積液導致耳塞感及聽力下降

．鼻炎症狀

．若耳膜破裂便有膿液流出外耳道

別忽視出現以下情況 隨時是出現中耳炎

幼兒一般較難清楚表達不適，家長應留意常見症狀包括持續哭鬧、拉扯耳朵、發燒、食慾不振、睡不好，部分孩子還會出現聽力暫時下降或講話變大聲等。成人也可能感染中耳炎，症狀則有耳悶、耳鳴、耳痛或聽力下降等。

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