陳詩欣囝囝細菌感染反覆發燒入院 即看中耳炎症狀成因及治療方法
BB中耳炎｜33歲前TVB小花陳詩欣（Eunice）於2021年與馬主陳爾正（Joshua）結婚，經過幾年的努力，終於在去年7月誕下囝囝Baby Liam。近日Baby Liam病倒，被細菌感染導致反覆發燒，要入院緊急治療，令Eunice擔心不已。
細菌感染導致中耳炎
早前，Eunice在社交平台上載一張在嬰兒床上抱著囝囝的相片，並分享囝囝生病的經過和後續。她表示Baby Liam受細菌感染，擴散到耳和呼吸道，更導致中耳炎。
他們先後帶囝囝見了兩次醫生，期間曾退燒但情況未完全好轉，到第五日又突然再度發燒，於是立即帶他入院作詳細檢查。醫生檢查後發現Baby Liam的耳朵有積水、呼吸比較急促。
當時醫生表示幸好他們有盡快求醫，更提醒一般發燒超過三日就就一定要再作檢查，有機會已經出現細菌感染。經治療後，Baby Liam已經退燒出院。
小朋友感染中耳炎原因
小朋友免疫系統尚未成熟，容易被外來病源感染，較容易有急性中耳炎。而七歲或以下的兒童耳咽管亦較短，當患有上呼吸道感染時，病源亦較容易由鼻腔經耳咽管進入中耳造成感染。
3種常見致急性中耳炎的細菌
最常見引致急性中耳炎的細菌包括：肺炎鏈球菌、流感嗜血桿菌、卡他莫拉菌等。
其中細菌引致的急性中耳炎，肺炎鏈球菌佔大約一半，接種肺炎鏈球菌疫苗可減低患上中耳炎的風險。而接種季節性流感疫苗亦可減低因季節性流感而併發中耳炎。
急性中耳炎症狀
．嚴重耳痛
．發燒
．中耳積液導致耳塞感及聽力下降
．鼻炎症狀
．若耳膜破裂便有膿液流出外耳道
別忽視出現以下情況 隨時是出現中耳炎
幼兒一般較難清楚表達不適，家長應留意常見症狀包括持續哭鬧、拉扯耳朵、發燒、食慾不振、睡不好，部分孩子還會出現聽力暫時下降或講話變大聲等。成人也可能感染中耳炎，症狀則有耳悶、耳鳴、耳痛或聽力下降等。
常見問題
急性中耳炎高峰期有高峰期嗎？還有甚麼因素會增加患中耳炎的機會？
兒童容易在秋冬季患上急性中耳炎，二手煙和空氣污染也會增加患上中耳炎的機會。
沖涼水入耳仔會否引致中耳炎？
沖涼水入耳仔會引致中耳炎是最常見的謬誤。正常外耳道和中耳之間有耳膜保護， 就算沖涼入水，游水甚至潛水， 水份和病菌都不會進入中耳。 外耳道本身會向外排放耳屎， 一般來說不需要定期自己刻意清潔。 反而如果定期用棉花棍清潔外耳道 ，有機會將外面的耳屎推入， 造成閉塞和發炎。