5歲童遭同學放電池入耳送院手術　附耳內異物處理方法勿自行夾出

異物入耳｜有家長分享5歲兒子上學期間，被同學放電池入耳內，隨即感到疼痛要緊急送院處理。事件引起不少關注，以下附耳內有異物的處理方法，家長切勿嘗試自行夾出異物。



男童遭同學放電池入耳需手術

最近，一名媽媽在社交平台分享驚險經歷，她指5歲兒子上學時，被同學放了一粒電池進耳內，兒子隨後表示「耳仔好痛」，之後被送往醫院。

媽媽趕到醫院後，需簽署手術同意書，讓醫院為兒子進行緊急手術。她指醫生在檢查後，已從兒子的耳道內夾出電池。不過，由於電池腐蝕性強，醫生擔心會對耳道造成損傷，所以即時安排手術作進一步檢查。

5歲兒子上學時，被同學放了一粒電池進耳內，兒子隨後表示「耳仔好痛」，之後被送往醫院。（Facebook@90後店主km媽媽: ）

男童康復出院 家長已報警處理

媽媽無奈表示「而家啲小朋友咩都玩得」，有不少網民留言支持她向學校追究，要該名涉事學生受到應有的懲罰，亦要學校正視並嚴肅處理事件。

媽媽指學校得悉兒子入院後，校長及老師隨即到醫院了解情況。她其後亦已報警處理，等待進一步調查。她表示兒子目前已經出院，她亦相信事件屬於小朋友之間的無心之失，認為現階段最重要是讓兒子好好休息。

耳內異物有甚麼影響？

耳朵內有異物有機會導致聽力障礙，可能會產生耳鳴、耳痛、暈眩和反射性咳嗽。異物一般分為兩類：動物性異物，即是小昆蟲；非動物異物，可能是豆粒、小玩具等。

如果有動物性異物在耳內活動，可能會導致耳鳴及劇痛，情況嚴重時更有機會損傷耳膜。

非動物的異物如果遇水膨脹，可能會刺激外耳道，導致皮膚發炎、糜爛和受感染。如果異物卡在耳道較深入的位置，一般會引起明顯疼痛。

動物性異物處理方法

如果有小昆蟲爬入耳道，家長可以帶小朋友到黑暗的地方，並用電筒或手機照進耳內，引導小昆蟲爬出來。

如果家長確定耳朵的鼓膜未有破損，也可將沙食用油倒入耳道，浸泡約5至10分鐘，然後讓小朋友側頭讓油流出，如果異物仍在耳道，便應盡快求診。

家長切忌用鑷子或挖耳勺來挖出異物，這可能會令耳部受傷，同時令小昆蟲往裡面鑽。

非動物異物處理方法

如果有豆狀異物進入耳道，家長可先讓小朋友耳朵向下並輕輕搖頭，看看能否令異物掉出。如果異物仍在耳道，家長應帶到小朋友求診。如果是電池之類有腐蝕性的異物，應立即帶小朋友求診，盡快取出異物並作進一步檢查。

家長切忌用鑷子嘗試夾表面光滑的豆或珠子，不但難以夾出，更可能將異物推到更深的位置。

《本文獲 90後店主km媽媽: 授權》