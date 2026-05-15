5歲童遭同學放電池入耳送院手術　附耳內異物處理方法勿自行夾出

撰文：阿言
出版：更新：

異物入耳｜有家長分享5歲兒子上學期間，被同學放電池入耳內，隨即感到疼痛要緊急送院處理。事件引起不少關注，以下附耳內有異物的處理方法，家長切勿嘗試自行夾出異物。

男童遭同學放電池入耳需手術

最近，一名媽媽在社交平台分享驚險經歷，她指5歲兒子上學時，被同學放了一粒電池進耳內，兒子隨後表示「耳仔好痛」，之後被送往醫院。

媽媽趕到醫院後，需簽署手術同意書，讓醫院為兒子進行緊急手術。她指醫生在檢查後，已從兒子的耳道內夾出電池。不過，由於電池腐蝕性強，醫生擔心會對耳道造成損傷，所以即時安排手術作進一步檢查。

5歲兒子上學時，被同學放了一粒電池進耳內，兒子隨後表示「耳仔好痛」，之後被送往醫院。（Facebook@90後店主km媽媽: ）

男童康復出院　家長已報警處理

媽媽無奈表示「而家啲小朋友咩都玩得」，有不少網民留言支持她向學校追究，要該名涉事學生受到應有的懲罰，亦要學校正視並嚴肅處理事件。

媽媽指學校得悉兒子入院後，校長及老師隨即到醫院了解情況。她其後亦已報警處理，等待進一步調查。她表示兒子目前已經出院，她亦相信事件屬於小朋友之間的無心之失，認為現階段最重要是讓兒子好好休息。

耳內異物有甚麼影響？

耳朵內有異物有機會導致聽力障礙，可能會產生耳鳴、耳痛、暈眩和反射性咳嗽。異物一般分為兩類：動物性異物，即是小昆蟲；非動物異物，可能是豆粒、小玩具等。

如果有動物性異物在耳內活動，可能會導致耳鳴及劇痛，情況嚴重時更有機會損傷耳膜。

非動物的異物如果遇水膨脹，可能會刺激外耳道，導致皮膚發炎、糜爛和受感染。如果異物卡在耳道較深入的位置，一般會引起明顯疼痛。

動物性異物處理方法

如果有小昆蟲爬入耳道，家長可以帶小朋友到黑暗的地方，並用電筒或手機照進耳內，引導小昆蟲爬出來。

如果家長確定耳朵的鼓膜未有破損，也可將沙食用油倒入耳道，浸泡約5至10分鐘，然後讓小朋友側頭讓油流出，如果異物仍在耳道，便應盡快求診。

家長切忌用鑷子或挖耳勺來挖出異物，這可能會令耳部受傷，同時令小昆蟲往裡面鑽。

非動物異物處理方法

如果有豆狀異物進入耳道，家長可先讓小朋友耳朵向下並輕輕搖頭，看看能否令異物掉出。如果異物仍在耳道，家長應帶到小朋友求診。如果是電池之類有腐蝕性的異物，應立即帶小朋友求診，盡快取出異物並作進一步檢查。

家長切忌用鑷子嘗試夾表面光滑的豆或珠子，不但難以夾出，更可能將異物推到更深的位置。

《本文獲 90後店主km媽媽: 授權》

兒童家居安全｜10大兒童家居意外 跌傷/哽塞/燙傷/勒傷/誤服藥物陳詩欣囝囝細菌感染反覆發燒入院　即看中耳炎症狀成因及治療方法嬰幼兒紅眼症48小時恐致盲？見黃綠膿液即就醫　認清淋球菌風險內地女童玩拼豆疑觸電身亡　接連出意外熨斗無認證電壓超標存風險研究揭快時尚童裝用含鉛染料　顏色越鮮豔越毒隨時損害大腦健康
親子
育兒
全部 - 兒童
兒童健康
兒童安全