12歲女童感冒後急性腎衰竭確診紅斑狼瘡　兒童患者腎臟受損風險高

紅斑狼瘡｜台灣一名12歲女童在感冒發燒後，血壓飆升至180，更出現全身水腫、無法排尿的症狀。最終因急性腎衰竭發作，要送往醫院搶救。醫生診斷後發現女童患有紅斑狼瘡。以下整合系統性紅斑狼瘡的成因、常見症狀、高風險群組及注意事項。



據台灣媒體報道，一名12歲女童在一次普通感冒發燒後，出現無法排尿、全身水腫的症狀。後來急性腎衰竭發作，血壓攀升至180毫米汞柱，電解質嚴重失衡，有蛋白尿及血尿，被送往醫院搶救。

醫生用類固醇、血漿置換及多種免疫調節藥物治療，最終成功穩定病情。女童被確診為紅斑性狼瘡腎炎合併血栓性微血管病變。經過1個半月的治療後出院，至今過了三年仍未有復發。

甚麼是系統性紅斑狼瘡？

系統性紅斑狼瘡症是一種常見的自身免疫系統疾病，免疫系統異常地產生抗體攻擊自身細胞、組織和器官，最後引致慢性發炎和器官受損，嚴重時甚至會危及生命。

林口長庚醫院小兒腎臟科主任曾敏華指出，紅斑狼瘡的致病原因涵蓋體質、環境、賀爾蒙及多基因因素，如果患者未能獲得妥善治療，或自行中斷療程。若之後再度受後天環境刺激，便容易反覆發作，可在確診後10年內造成器官損傷，而腎臟是最常受影響的器官之一。

台灣一名12歲女童在感冒發燒後，血壓飆升至180，更出現全身水腫、無法排尿的症狀。最終因急性腎衰竭發作，要送往醫院搶救。（Freepik）

紅斑狼瘡常見症狀

紅斑狼瘡的症狀因人而異，身體所有組織及器官都有可能受攻擊。最常見的發病徵狀為無故發燒，口腔潰傷、脫髮、兩頰出現紅疹，形成像蝴蝶形狀的「蝴蝶斑」。另外，患者的腎臟及關節亦可能受到影響，會有關節疼痛、腫脹的症狀，甚至引致關節炎。許多患者更會有腎炎，嚴重時可導致腎衰竭。

除此之外，系統性紅斑狼瘡更會引發嚴重併發症，影響全身功能，包括：腎衰竭、心血管疾病、中風、感染等。

兒童患者腎臟更易受影響

曾主任指出，兒童患者面臨的腎臟風險更大。根據臨床觀察，約有一成患者於未滿18歲時發病。這類患者的疾病活性通常較高，病情變化亦較快，腎臟受損風險相對較高。研究顯示，約6至8成的兒童患者腎臟受影響，臨床上不時有患者在送院時已出現血尿及蛋白尿等症狀，甚至接受治療後一天便迅速惡化至急性腎衰竭，需要接受洗腎治療。

紅斑狼應患者注意事項

1.保持均衡及清淡飲食。

2.患者亦應避免長時間暴露於陽光下，因紫外線有機會誘發紅斑狼瘡復發或令病情惡化。

3.外出時應做好防曬措施，包括塗抹SPF15或以上的防曬產品，以及穿著長袖衣物和戴帽子阻擋紫外線。

4.選成分較簡單、無香料或低刺激性的化妝品、護膚品，亦可使用嬰兒洗髮水和肥皂，減低對皮膚的刺激。