嬰兒魚刺鯁喉家長誤信吞飯喝醋偏方　越刺越深反覆高燒致頸部腫脹

鯁喉｜嬰兒鯁喉｜內地一名1歲嬰兒因魚刺鯁喉感不適，家人用民間偏方希望沖走魚刺，結果令魚刺越刺越深。後來嬰兒反覆發高燒，頸部腫脹又現4cm大的腫塊。最終要到醫院開刀取出魚刺。



嬰兒魚刺鯁喉 家長用偏方試圖沖走魚刺

內地一名1歲9個月大的嬰兒在吃魚時，突然因魚刺鯁喉而劇烈嗆咳和哭鬧，家長隨即用民間偏方，餵嬰兒吃了幾口飯並喝醋，希望能把卡在喉嚨的魚刺沖走。後來，嬰兒也停止哭泣，家人便以為問題已經解決了。

嬰兒反覆高燒半個月 頸部腫脹壓迫呼吸道

後來半個月，嬰兒開始反復發燒，體溫更高達39.5℃，即使服用退熱藥也很快便反彈。後來，家長帶孩子到醫院求診。深圳市兒童醫院耳鼻咽喉頭頸外科副主任楊紅醫師表示，嬰兒送院時精神狀況欠佳。

內地一名1歲嬰兒因魚刺鯁喉感不適，家人用民間偏方希望沖走魚刺，結果令魚刺越刺越深。（Freepik）

一般一歲多的孩子活潑好動，但這他卻因喉嚨疼痛及頸部腫脹，只能僵硬地維持同一姿勢。隨著頸部腫塊逐漸變大，更開始壓迫呼吸道，導致嬰兒睡覺時呼吸不順暢，甚至出現打鼻鼾的症狀。

魚刺深入頸部組織引發感染

楊醫生隨即安排進行頸部超聲波，結果發現，在左側胸鎖乳突肌深層位置，有一個接近4cm大小的膿腫，裡面藏著那根魚刺。他指出，魚刺猶如一條引流管，將口腔中的細菌帶入原本無菌的頸部深層組織，最終引發感染。

楊醫生進一步解釋，頸椎部間隙有很多重要的血管和神經，如果僅憑肉眼或手感找出魚刺，風險極大。最後，醫療團隊為嬰兒進行手術，成功夾出2cm長的魚刺。手術後的第二天，嬰兒終於能安穩入睡並正常進食。

哭鬧及吞嚥恐令魚刺愈刺愈深

其實在送院前，家長曾帶孩子到其他醫院接受電子纖維喉鏡檢查，但未能發現魚刺。醫生解釋，並非喉鏡檢查不準確，而是孩子被魚刺卡住後，會哭鬧及頻繁吞嚥，在肌肉不斷收縮的情況下，魚刺可能越刺越深，穿透黏膜進入頸部肌肉間隙，因此喉鏡檢查未必能看見魚刺的位置。

3歲以下幼兒吃魚宜選少刺品種

楊醫生呼籲如果要餵3歲以下的嬰幼兒吃魚肉，應儘量選擇沒有小刺、肉質細膩的品種，例如龍脷柳、三文魚、鱈魚等。一旦發生魚刺鯁喉的情況，應第一時間就醫，千萬不要嘗試吞飯團、喝醋等民間偏方，這只會將異物推入更深的地方。