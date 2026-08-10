11歲女童遭狗咬後怕被家人責罵隱瞞傷口　狂犬病發作48小時內不治

狂犬病｜內地一名11歲女童被狗咬後，因怕被家人責罵而隱瞞傷口，2個月後狂犬病發作，發病後48小時內不治。甚麼是狂犬病？潛伏期多久？即看狂犬病病徵以及被咬後的處理方法。



11歲女童遭狗咬後隱瞞傷口

近日，內地湖南省疾病預防控制中心公布了一則案例。去年12月，一名11歲女童從外公家帶一隻白色土狗回家飼養，有天一向溫順的土狗突然發脾氣、有異常行為，更咬傷了11歲的女童與其弟弟，以及同村的一位人士。

弟弟被咬後立即告知祖母，祖母隨即帶他到鎮上的衛生院清洗傷口，並為他接種狂犬疫苗及血清。但是，女童怕被家人責備，所以只好隱暪事情，沒有告知家人自己也被咬，沒有接種任何疫苗亦沒有妥善處理傷口。

2個月後狂犬病發作不治

到今年2月，有天晚上，女童突然嘔吐。翌日中午，她的病情惡化，開始出現恐風、恐水的症狀，甚至聽到水聲便會咽喉痙攣。隨後，家人立即帶女童到醫院求醫，醫生懷疑女童感染狂犬病，於是立即安排留院治療。

醫院的唾液檢體檢測的結果顯示，女童體內的狂犬病毒侵略性極強。經過全力救治，女童最終仍於凌晨不治離世。女童從出現狂犬病症狀到死亡，一共不到48小時。

狂犬病是一種由狂犬病病毒引起的人畜共通病，可導致中樞神經系統急性感染。（Freepik）

甚麼是狂犬病？

據衞生署資料顯示，狂犬病是一種由狂犬病病毒引起的人畜共通病，可導致中樞神經系統急性感染。它可影響哺乳類動物，例如狗、貓、狐類、蝙蝠和人類。當人類被受感染動物咬傷或抓傷，或傷口被舐後，動物唾液內的病毒經傷口侵入人體，沿神經傳播到脊髓和腦部，引起發炎。

狂犬病潛伏期

潛伏期通常是2至3個月，但亦有可能是1星期以內至超過1年。

狂犬病病徵

狂犬病初期的病徵並沒特異性，包括與流感相似的病徵，例如疲倦、發燒或頭痛，可能持續數天。受傷部位附近可能有麻痺或刺痛。數天後，患者會出現焦慮、神志不清、咽喉肌肉痙攣、癱瘓、昏迷，繼而死亡。人類狂犬病有兩種類型的臨床表現，分別為狂躁型狂犬病（主要表現為躁動）和麻痹型狂犬病（主要表現為肌肉麻痹）。

狂犬病治理方法

目前未有針對狂犬病的治療方法，狂犬病患者一般會於病徵出現後死亡。然而，暴露前及暴露後立即接種疫苗可預防人類狂犬病的病徵出現。

被狗咬後應遵循4大處理要點

湖南疾管提醒，在被狗咬後市民應遵循以下處理要點：

1.立即沖洗傷口：應立即用肥皂水和流動的清水，交替沖洗傷口約15分鐘。把大部分病毒沖走。

2.快速消毒：沖洗後應以碘酒、酒精或其他有消毒作用的藥物塗抹傷口，不要避免自行包紮或貼上膠布。

3.切勿隱瞞被咬：家長平時應告訴孩子，被咬後要第一時間告訴家人，並立即到醫院求醫，切勿因害怕被責罵或嫌麻煩，而延誤求醫。即使傷口再小、狗隻看起來再健康，也不能掉以輕心。

4.盡快接種疫苗：被咬後要立即求醫並接種狂犬病疫苗，醫生會根據傷口情況判斷暴露級別，再安排合適的治療，並接種疫苗。如果暴露級別為三級，除了接種疫苗外，亦需要注射狂犬病免疫球蛋白，在疫苗未產生保護力前先提供即時防護。