新手父母堅持跟從AI建議每餐只餵60mL奶　嬰兒滿月覆診體重零增長

AI育兒｜不少家長都會用AI查詢各種育兒的疑問，但要注意勿盲目信從AI建議。內地一對新手父母堅持按AI建議餵奶，由於奶量過低，寶寶經常持續哭鬧，到覆診時醫生更發現寶寶的體重沒有增長。豆包官方亦對事件作出回應。



新手爸媽堅持按AI建議餵奶

據內媒報道，廣西一對新手父母的寶寶出生後，曾因黃疸需要住院治療，因此兩人對孩子的健康特別緊張。寶寶滿月後，他們發現孩子經常無故哭鬧。由於初為父母、缺乏育兒經驗，於是他們上網查閱資料，希望了解孩子哭鬧的原因。

他們向AI工具「豆包」講述孩子的情況，根據豆包的建議，他們嚴格控制奶量，每餐只餵孩子喝60mL奶，但孩子哭鬧的情況沒有好轉，反而哭得更厲害。家中長輩認為寶寶喝太少奶，建議他們增加奶量，但兩人仍堅持要聽從AI建議，不肯調整奶量。

奶量不足寶寶滿月體重零增長

一週後，兩人帶寶寶到保健院覆診檢查黃疸。新生兒科主任醫師曾貴祥得知寶寶每次只喝60mL奶後，感到非常訝異。指出一般足月滿月嬰兒每次奶量應達80至100mL，而60mL是遠遠低於正常的需求。他表示：「由於餵食量達不到孩子生長需求，寶寶的體重也一斤沒長。」

不少家長都會用AI查詢各種育兒的疑問，但要注意勿盲目信從AI建議。（PhotoAC）

豆包回應稱是不實報道

事件迅速在網上發酵，豆包於5月28日亦就此事件作出回應，發布《關於「家長聽豆包給嬰兒每頓只餵60ml奶」相關不實報道的情況說明》。

豆包澄清事件實屬謠言，稱公司對豆包進行了多輪測試，正常情況下，不會給出「滿月嬰兒每頓只餵60ml」的建議，豆包會在回覆中給出每日總奶量，提醒家長留意嬰兒的後續反應，並建議如果有哭鬧情況晚增加奶量或及時向醫生諮詢。

BB每天需要吃多少奶？

根據香港衞生署指引，BB會按生長及身體需要調節吃奶量；每餐的吃奶量不甚相同，每天的食量亦會變化。相比吃奶量，觀察「肚子餓」、「吃飽了」的信號來餵更為重要。

讓BB主導吃奶的分量和次數。有部分BB需要頻密吃奶而每餐吃奶量較少；亦有部分BB吃奶次數較少但每餐吃奶量較多。初生首數天，BB胃部容量小，吃奶量相當少，每次小睡2至3小時便醒來吃奶。

隨後數星期，BB快速生長，一般約3至4小時便要吃奶，每次約60至90毫升。BB可能在某些時間會頻密索食，所以要按他們的需要來餵哺。

一至兩個月大後，BB吃奶節奏便會較有規律。在二至六個月期間，有些BB開始有晝夜節奏，在晚上可連續睡上5至6個小時，至清晨醒來才要吃奶，而且吃的分量還會多一點。每個BB的吃奶量都不同。一個月大每天約550 – 970mL；二至五個月每天約630 – 1110mL。

BB會按生長及身體需要調節所需的奶量，有些BB會連續幾天吃得特別多，隨後幾天又吃得少。如果表現活潑，生長正常，便不用擔心。

BB吃奶的分量足夠嗎？

若BB的大、小便或體重有以下的情況，便顯示吃奶的分量足夠；

小便：

‧ 出生後首兩天每天會有 1至2塊濕的尿片。

‧ 在第三、四天每天最少有3塊較之前濕的尿片。

‧ 第五天起每天最少有5至6塊相當重的濕尿片（每塊片約有3湯匙水的重量），小便透明或淡黃色。

大便：

‧ 出生後的五天內，由胎糞轉為黃色大便。

‧ 質地由最初較稀爛、呈糊狀，逐漸變為柔軟及帶有小顆粒。

體重：

‧ 在出生後首數天，寶寶會有輕微的生理性體重下降（俗稱「收水」）。

‧ 約1至2周後便會回復出生時的體重，然後體重會穩步增長。

‧ 在首兩個月，大部分嬰兒的體重平均每月增長0.5公斤以上。