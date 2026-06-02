父母買氦氣球為兒子慶生8歲童吸入氣體缺氧亡　了解氦氣球風險

許多人都會在活動上為兒童準備氦氣球，亦有人會刻意吸入氣球內的氦氣，製造變聲效果。不過，原來氦氣球暗藏缺氧及窒息風險。英國一名8歲男童獨自玩氣球時因吸入氦氣缺氧身亡。父母事後公開經歷，希望提高大眾的關注氦。家長可以了解氦氣球的潛在危險及3大安全使用原則。



不少兒童在派對活動上都可能會接觸到氦氣球，許多人都會刻意吸入氦氣，達到變聲的效果，但其實這樣做非常危險。日前，英國一對夫婦Jamie Dunbar與Carly Dunbar，登上《This Morning》節目，分享兒子的經歷，警告大眾切勿讓孩子獨自玩氦氣球，以免釀成憾事。

男童獨自玩氦氣球 吸入氣體昏迷

他們憶述，之前為了慶祝兒子Joshua的8歲生日，特意買了一個數字「8」形狀的鋁箔氦氣球。回家後，Joshua想獨自安靜一會，便拿帶著氣球回房間。過了一段時間，母親Carly上房查看兒子的情況並與他聊天，當時Joshua狀況正常，正拿著氣球看電視。

之後母親暫時離開，父親Jamie回房打算替兒子收起禮物。怎料一進入房間，他便看見已經變得扁塌的氣球，而Joshua正躺在床上，氣球更罩住了他的頭部。他嚇得大叫，並立即扶起兒子，強行把氣球扯下來。

英國一對夫婦Jamie Dunbar與Carly Dunbar，登上節目分享兒子Joshua的經歷，警告大眾切勿讓孩子獨自玩氦氣球，以免釀成憾事。

送院搶救後不治離世

母親聽到叫聲後衝入房間，但眼前的Joshua已經失去意識。她立即跑出家門向鄰居呼救，而父親則一直替兒子進行心肺復甦，直到救護車趕到。隨後，Joshua被送到醫院搶救，但最終仍不幸離世。

現在，Jamie與Carly希望提高大眾對氦氣球潛在危險的關注。他們更希望最終能全面停售所有氦氣球。

氦氣球潛在危險

1.氦氣可導致缺氧：吸入過多氦氣會導致缺氧，可能出現頭暈、呼吸衰竭、意識不清、抽搐、等症狀，嚴重時甚至可能導致昏迷及危及生命。

2.鋁箔氣球或蓋住口鼻：如果鋁箔氣球破損，容易黏住臉部並蓋住口鼻，幼童難以自行脫困。

3.氣球繩有纏頸風險：氣球的繩子可能會纏繞兒童的頸部，導致窒息。

遵守3大原則安全使用氦氣球

1.家長應教導孩子有關氦氣球的危險性，不要吸入氣球內的氣體，亦切勿將氣球放在頭部或臉上。

2.孩子在玩氦氣球時，應有成人全程陪同，勿讓孩子離開視線。

3.如果發現氣球有破損或漏氣就應立即丟棄。