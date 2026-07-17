冷氣溫度調高1度慳電6%！網民：27度加風扇開足一整晚電費無負擔
撰文：風傳媒
出版：更新：
氣溫逐漸明顯變熱，不少民眾已經忍不住把冷氣打開，但「如何節省電費」依然是民眾最苦惱的問題。
日前，一名網友於PTT好奇發問「冷氣開幾度才專業？」引發熱烈討論，其中就有內行人透露1個超省錢的秘訣，一年現省9000元（台幣，下同）！
冷氣開幾度最專業？內行人曝1省電絕招「年省9千元」
一名網友於PTT發文表示，台灣已經正值春季，但雖說是春天，氣溫動輒30度以上卻很正常，「我個人是還沒開冷氣啦，有也是26、27度加電風扇，超環保的，可是這樣感覺就不專業，專業的吹冷氣要吹幾度？」
相關文章：「調低溫度VS調大風量」哪方法涼得較快？日本冷氣廠分享正確答案
+6
貼文一出，立刻引發網友熱烈分享自己的省電秘訣：
「26加風扇很涼爽」
「26、27加上電風扇就是最專業的了」
「正常冷氣26、27加電風扇就超冷，那種開到16、18的換一台吧，破銅爛鐵還在吹」
其中一名內行網友回文透露「以前家裡還是老舊冷氣的時候，開冷氣電費一個月大概要2千左右，後來換了一級變頻冷氣，加上27度+電風扇之後，一個月500元左右不等，而且一天吹至少8小時以上」。而按照該網友的說法實際計算，每個月約可省下1500元，若從4月起算至10月止，等於一年至少可省下約9000元的電費。
此外，先前台電也曾於Facebook「台電電力粉絲團」發文表示，冷氣溫度每調高1度，可以節省空調電力6%，而開冷氣的最佳溫度，其實就是設定在26度至28度再搭配電風扇，幫助室內空氣循環加速降溫，若是長時間吹冷氣的人，建議可改用變頻且能源效率1級（1 級能源效益）冷氣更省電。
相關文章：冷氣機｜家中空調該找人來清洗嗎？從風量、氣味、電費5方面判斷
+10
冷氣機｜關機直接按停超錯？網友教善用送風防發霉 解決機體異味冷氣機｜抽濕模式耗電很大？日本實測「這模式」才令你交最多電費冷氣機怎麼飄出異味？或為黴菌可導致肺炎 廠商教一招除機內濕氣冷氣機｜別回家即開機！「5大使用禁忌」令你涼更慢、交更多電費冷氣機｜瞓到半夜熄機更慳電？網民一關鍵「開足全晚」更省錢
【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：冷氣怎麼開才省錢？內行人揭最佳溫度「一年少付9千元」，吹超過8小時也不耗電】