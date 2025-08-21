冷氣機｜瞓到半夜熄機更慳電？網民一關鍵「開足全晚」更省錢

隨着天氣越來越炎熱，許多人在家裏都要開着冷氣才有辦法入睡，卻也引發電費增加的問題。有網友表示自己睡前一定要開冷氣，但只開2~3小時，等房間環境變涼了就會關掉。這麼做既可以省錢又不會浪費電，不過他也好奇夏季有多少人會選擇冷氣開一整晚而不關，引發熱議。



一名網友在PTT以「有人睡覺開冷氣吹一整晚不關嗎」為題發文，指出隨着天氣越來越熱，自己睡前一定會開冷氣，但通常會定時2~3個小時，等房間涼了，自己也睡着了，冷氣就會自動關掉。事主表示這麼做一方面可以節約能源，一方面也可以省錢，且最重要的是不浪費電力，詢問「有人冷氣開一整晚不關的嗎」？

貼文一出，有網友留言說：

．「沒關過冷氣」

．「開整天」

．「最近連傍晚都開，不然我要死了」

．「上次關都不知是幾天前了」

．「孩子沒辦法睡好，整晚都得開」

．「房間35度，天有異象」

．「被冷醒再關」

．「沒有關過，出門也一樣」

．「被熱醒很不划算」

．「我家的狗都吹24小時的」

．「沒吹冷氣就是省下的電費拿去治療濕疹」



另外有不少網友向事主推薦變頻冷氣：

．「你家沒買變頻冷氣嗎？」

．「換變頻冷氣，就沒必要關了」

．「變頻的不用，而且重覆開關還比你吹一整晚耗電」

．「變頻根本沒差」

．「現在冷氣不都會自動調節溫度了？低於設定溫度就不會放那麼多冷氣出來，如果是老式的冷氣機那真的是會越吹越冷」

．「國際牌的安靜又省電，我一天都開12小時以上」



Facebook專頁「台電電力粉絲團」過去曾經指出，「變頻冷氣」跟傳統的「定頻冷氣」，其差別在於當室內溫度降到設定溫度時，定頻冷氣的壓縮機會停止，當室內溫度上升後又再次運轉；而變頻冷氣則改以較低頻運轉，減少開關壓縮機的次數來省電。

因此台電建議大家如果對冷氣需求較低、開的時間不長，只在睡前開啟讓室內降溫就關閉冷氣，定頻冷氣或許就符合需求；但如需長時間使用冷氣的情況下，會建議改用變頻冷氣，在省電方面也會比較有感，「且能源效率第1級+CSPF值高的機種最省電」。

另外，專頁強調大家想省電除了考慮電器耗不耗電以外，「使用時間」長短也是關鍵，開整天的用電量絕對比只吹8小時多。因此大家如果長時間沒有吹冷氣的需求時，建議還是要把冷氣關起來。

