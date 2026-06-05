冷氣機慳電｜開25度被嫌奢侈？網友推27度加定時：舒適還能防賴床

酷夏炎炎就算到了晚上，悶熱的不適感依舊難減，不少民眾就會開冷氣吹整晚。不過，伴隨而來的電費問題，也是讓人頭痛的問題。



近日有一名女網友在社群論壇上發文表示，他自己開25度吹一整晚，被媽媽罵很奢侈，讓他無奈問網友「大家冷氣都開幾度睡覺？」貼文一出後，竟釣出網友的「神級省電吹法」，讓其他網友大讚。

相關文章：冷氣機｜怎樣慳電得來又涼快？配合風扇 調較至「這溫度」慳6%電

+ 5

一位女網友在社群論壇Dcard上以「冷氣開25度睡到早上，被媽媽罵太奢侈」為題指出，「我自己本身很怕熱，晚上都是開冷氣一路睡到早上，最近賴床睡到快中午11點，我媽衝進我房間唸我，一看冷氣25度就說我很奢侈，25度的冷氣吹一整個晚上！ 妳知道有多貴嗎！ 妳知道妳有多浪費嗎！還說最好開27度以上，27度就很涼了……想問大家都是開幾度睡覺啊？」

文章一出留言區熱烈回應：

「笑死，我都27度＋電扇吹24小時沒在關，變頻冷氣就是爽」

「我是都27＋電扇啦，很夠用了」

「我家冷氣26度吹10H大概5度左右，給台電20元不用找謝謝」

「28度加上電風扇沒在關，很舒適」

「電費是你付的嗎？我以前住家也覺得很熱，為什麼不開？後來搬出來拿到第一期電費，就心冷到不用開了」

「你住家裡當然被媽媽罵啊笑死，我自己租屋愛吹幾度就吹幾度」



除了分享自己吹冷氣調的溫度外，留言區釣出了一個既涼快又省電還可以準時起床的「神級吹法」，該則留言吸引兩千多人按讚，留言網友分享：

「自己都開27度，並且設定2點關機，餘溫到了早上之後會剛好熱醒」



許多網友點頭表示：

「一模一樣的作法＋1，剛好也不會想賴床遲到」

「很會算」

「27度定時＋1」



相關文章：「調低溫度VS調大風量」哪方法涼得較快？日本冷氣廠分享正確答案

+ 6

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：夏季電費調漲該怎麼省？內行人曝吹冷氣按1個「神奇按鈕」既涼快又省電！網友狂讚：很會算】