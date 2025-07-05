冷氣機｜別回家即開機！「5大使用禁忌」令你涼更慢、交更多電費

7月熱爆，家家戶戶幾乎都會開冷氣降溫。不過注意了，若使用方式不正確，不但無法快速降溫，還可能導致電費暴增。對此，專家點出常見的5大「冷氣錯誤使用習慣」，提醒大家掌握正確觀念，才能真正達到節能又涼爽的效果。



據該名「整理清潔專家」在《Yahoo! JAPAN》撰寫的內容，大眾常有以下5個錯誤習慣，尤其第1項很多人中鏢：

不想夏季的電費暴升，以下的習慣應該要改：



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錯誤習慣1：一回家就立刻開冷氣

不少人一進家門，第一件事就是打開冷氣，但其實這種做法相當耗電。因為剛回家時室內熱氣尚未散去，冷氣需要花費更多能量才能達到降溫效果。專家建議，應先打開窗戶通風，讓熱氣排出，再輔以電風扇或空氣循環機加速空氣流通，才是更有效率的作法。

錯誤習慣2：風向長期固定朝下

冷空氣本就會往下沉，若冷氣風口長期朝下吹，會導致下半身過冷、上半身悶熱，整體空間降溫效果不佳。專家建議，應將風向調至「略向上」或「自動模式」，再搭配循環扇協助空氣對流，可大幅提升體感涼感。

錯誤習慣3：以為風量調弱就省電

許多人誤以為「風量調弱」能省電，事實上卻適得其反。風量過低導致降溫時間拉長，反而增加耗電量。專家建議，初期可先用強風快速達到設定溫度，再轉為「自動模式」維持恆溫，才能有效節能。

錯誤習慣4：室外機旁堆放雜物

冷氣運作時，需靠室外機將室內熱氣排出。若室外機周遭堆滿盆栽、垃圾桶或雜草叢生，將影響散熱效率，導致冷房效果大打折扣。若使用室外機遮陽罩，也須留意保持良好通風空間，避免影響排熱功能。

錯誤習慣5：「有自動清潔」就完全不理

許多冷氣主打「自動清潔功能」，讓人誤以為不需手動保養，但實際上大多數僅針對濾網部分，內部累積的灰塵與黴菌仍會持續堆積，導致異味、冷卻效能下降，甚至可能影響呼吸健康。專家提醒，除了定期自行清潔濾網，建議每隔一段時間安排專業清潔，才能延長冷氣壽命、保持最佳效能。

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